МИЛЬТОН , ДЖОН

Мильтон ( англ. Milton) , Джон (09.12.1608, Лондон — 08.11.1674, там же) — английский поэт, публицист, политический и государственный деятель. Родился в семье богатого нотариуса. Получил хорошее домашнее образование, изучая латынь, греческий, иврит, французский, италь­янский языки, которое продолжил в школе Св. Павла в Лондоне (1620—1625), колледже Христа в Кембридже (1625—1632) и в ходе заграничного тура по Франции и Италии (1638—1639). В 10-летнем возрасте начал писать стихи и прозу на английском, итальянском и древних языках. По возвращению в Лондон в 1639 М. занялся обучением детей и стал принимать участие в религиозно-политической полемике. В начале Английской революции XVII в. издал язвительные памфлеты, требуя упразднения епископата в английской церкви, защищая свободу совести, опубликовал серию трактатов в защиту свободы разводов и трактат в защиту свободы печати (1642—1648), которые сблизили его с выступавшими с идеями религиозной терпимости индепендентами . Встав на их сторону, М. выступил в поддержку предания короля Карла I Стюарта cуду и установления республики. М. доказывал, что подданные вправе сместить и казнить монарха, если тот правит как тиран. В учрежденной в 1649 республике М. был назначен «латинским секретарем» по иностранным делам, неизменно поддерживал политику лидера революции О. Кромвеля , вел публичную полемику с критиками индепендентов. Потеряв зрение в 1652, М. вплоть до реставрации Стюартов (1660) неизменно в печати защищал республиканские ценности. Реставрация обернулась для М. публичным сожжением его книг, тюремным заключением и угрозой казни. Помилованный в 1660, М. остаток жизни посвятил литературному творчеству, издав свои знаменитые литературные произведения — поэмы «Потерянный рай» («Paradise Lost», 1667, 1674, рус. перевод 1777), «Возвращенный рай» («Paradise Regained», 1671, рус. перевод 1778) и трагедия «Самсон-борец» («Samson Agonistes», 1671; оратория Генделя, 1743), в которых затрагивается вечная проблема борьбы Добра со Злом и силы духа, позволяющей превозмогать собственные поражения. В 1670 опубликовал труд «История Британии» («The History of Britain», 1670), в котором отразились взгляды М. на историю как на осуществление воли Божьей. В 1682 опубликовал сочинение о России 2-й половины XVII в. «Краткая история Московии» («A Brief History of Moscovia...», 1682, рус. перевод «Московия Джона Мильтона», 1875).

Соч .: Works. Vol. 1—20. New York, 1931—1940; Poetical Works. Vol. 1—2. Oxford, 1952—1955; Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения. М., 2006.

Лит .: Павлова Т. А . Милтон. М., 1997; Campbell G., Corns T. N. John Milton: Life, Work, and Thought. Oxford, 2008. С. В. Кондратьев.