МИКЕЛАНЖДЕЛО (Микеланджело ди Лодовикоди Леонардо ди Буонарроти Симони, итал. Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti Simoni)

Великий итальянскийскульптор, живописец и архитектор.

Микеланджело родился в 1475 г. в Капрезе. Образование получил в латинской школе. Художественное мастерство стал постигать в школе Д. Гарландайо.

С 1489 г. учился во Флоренции у ученика Донателло , Бертольдоди Джованни. В этот период Микеланджело создал первую известную работу — «Мадонна у лестницы» (1491 г.). 1492 г. со смертью Лоренцо Медичи Микеланджело вынужден был покинуть Флоренцию и перебраться в Рим, где изучал античную скульптуру. В 1498–1499 гг. создал одну из своих известнейших работ, «Пиету», изображающую Деву Марию, оплакивающую Христа, тело которого лежит у нее на коленях.

В 1501 г. Микеланджело вернулся во Флоренцию, где по заказу правительства создал статую Давида.

В 1508 г. папа Юлий IIзаказал Микеланджело роспись Сикстинской капеллы в Риме. Работы, которую Микеланджело выполнял в одиночку, заняла четыре года. Папа Юлий IIостался доволен Микеланджело и заказал художнику строительство своей гробницы. Микеланджело создал папе пристенную гробницу в соборе Сан-Пьетро ин Винколи.

В 1520–1534 гг. Микеланджело работал во Флоренции над родовой усыпальницей Медичи. Этот период был труднейшим в жизни Микеланджело. В 1527 г. Рим и Флоренция были заняты испанскими войсками, Микеланджело, будучи защитником Флоренции, был вынужден скрываться. Только личное разрешение папы Климента VII позволило великому художнику вернуться к работе.

В 1534 г. Микеланджело вновь переехал в Рим. В 1536–1541 гг. он создал в Сикстинской капелле фреску «Страшный суд». В 1546 г. Микеланджело назначен главным архитектором при строительстве собора Святого Петра, возведение которого было начато по проекту Браманте. Эту работу художник закончить не успел. Микеланджело умер в 1564 г. в Риме. Тело его было тайно перевезено во Флоренцию, где с почестями было предано земле.

Сочинения:

Микеланджело. Поэзия. Письма. Суждения современников.М., 1983.

Исторические источники:

А. Condivi, «VitadiM. Buonarroti». Roma, 1553.

Иллюстрации:

Портрет Микеланжело;

Давид. Мрамор. 1501—1504;

Часть росписи свода Сикстинской капеллы (Сотворение мира).