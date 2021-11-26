МЕЛОЦЦО ДА ФОРЛИ

Итальянский жи­во­пи­сец.

Пер­во­на­чаль­ное обу­че­ние про­шёл в сво­ём род­ном го­ро­де; ис­пы­тал влия­ние Пье­ро дел­ла Фран­че­ски, ко­то­рое ста­ло оп­ре­де­ляю­щим в фор­ми­ро­ва­нии его сти­ля. В нач. 1460-х гг. ра­бо­тал в Ри­ме, ок. 1465–75 – в Ур­би­но при дво­ре гер­цо­га Фе­де­ри­го да Мон­те­фельт­ро, где пред­по­ло­жи­тель­но уча­ст­во­вал в рос­пи­си сту­дио­ло гер­цог­ско­го двор­ца на­ря­ду с ху­дож­ни­ка­ми П. Бер­ру­ге­те, Йо­сом ван Ген­том. В своё по­сле­дую­щее пре­бы­ва­ние в Ри­ме (по­сле 1475) по за­ка­зу па­пы Сик­ста IV соз­дал фре­ску «Ос­но­ва­ние Ва­ти­кан­ской биб­лио­те­ки па­пой Сик­стом IV» (ок. 1476–77, Пи­на­ко­те­ка, Ва­ти­кан), где рим. пер­во­свя­щен­ник в ок­ру­же­нии 4 пле­мян­ни­ков и ко­ле­но­пре­кло­нён­ный гу­ма­нист Бар­то­ло­мео Пла­ти­на (на­зна­чен­ный па­пой хра­ни­те­лем б-ки) изо­бра­же­ны на фо­не ве­ли­че­ст­вен­ной пер­спек­тив­ной ар­хит. де­ко­ра­ции. Ок. 1479–80 вы­пол­нил рос­пись ап­си­ды ц. Сан­ти-Апо­сто­ли в Ри­ме (со­хра­нив­шие­ся фраг­мен­ты – в Пи­на­ко­те­ке, Ва­ти­кан; Па­лац­цо Кви­ри­на­ле, Рим; Му­зее Пра­до, Мад­рид).

С име­нем М. да Ф. обыч­но свя­зы­вают идею рос­пи­си на сво­де сак­ри­стии Св. Мар­ка в ба­зи­ли­ке Св. Де­вы Ма­рии (хра­ма Сан­та-Ка­са) в Ло­ре­то в ви­де ил­лю­зор­но­го 8-гран­но­го ба­ра­ба­на, на фо­не ко­то­ро­го па­рит сонм ан­ге­лов, про­ро­ков и хе­ру­ви­мов. Её ис­пол­не­ние бы­ло, ве­ро­ят­но, воз­ло­же­но на уче­ни­ков ху­дож­ни­ка – М. Паль­мец­ца­но и Дж. Сан­ти (отец Рафаэля). Яс­ная про­стран­ст­вен­ная струк­ту­ра ком­по­зи­ций, под­чёрк­ну­тая фор­ма­ми клас­сич. ар­хи­тек­ту­ры, рез­кие со­кра­ще­ния и слож­ные ра­кур­сы фи­гур, а так­же ил­лю­зио­ни­стич. приё­мы в твор­че­ст­ве М. да Ф. пред­вос­хи­ща­ют сти­ли­сти­ку Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния . Иск-во М. да Ф. яв­ля­ет­ся свя­зую­щим зве­ном ме­ж­ду Ран­ним и Вы­со­ким Воз­ро­ж­де­ни­ем в итал. жи­во­пи­си; его влия­ние ис­пы­та­ли на се­бе ху­дож­ни­ки Ро­ма­ньи, Ур­би­но и Ри­ма.