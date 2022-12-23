МEДИЧИ, ЛОРЕНЦО

Мeдичи ( ит. Medici) , Лоренцо (Лоренцо Великолепный) (01.01.1449, Флоренция — 08.04.1492, Кареджи) — политический деятель, поэт и меценат, фактический правитель Флоренции во 2-й половине XV в. Внук Козимо Старшего, М. наследовал своему отцу Пьеро в возрасте 20 лет. Несмотря на лидирующие позиции семьи в городе, ему пришлось столкнуться с серьезными затруднениями как внутри, так и вне республики, из которых он вышел с честью. В 1478 враги Медичи , в том числе папа Сикст IV и неаполитанский король Фердинанд Арагонский, объединились, чтобы свергнуть их. Заговор Пацци окончился для них неудачно: хотя брат Лоренцо — Джулиано был убит, ему самому удалось спастись, а главные заговорщики были повешены. Однако папа наложил на Флоренцию интердикт и в союзе с Неаполем начал против нее военные действия. Хотя Милан и Венеция формально были на стороне республики, ситуация стала для нее угрожающей, но Лоренцо лично отправился к Фердинанду Неаполитанскому и в 1480 договорился с ним о мире. После этого популярность Лоренцо среди сограждан значительно возросла. Он учредил Совет Семидесяти, составленный из сторонников Медичи и решавший все важнейшие политические вопросы; другим средством укрепления власти стали матримониальные союзы с влиятельными семьями Флоренции и отпрысками правителей Италии. В войнах 1480-х (Феррарская соляная война, конфликты папы Иннокентия VIII с Неаполем) Лоренцо стремился выступать в роли миротворца и сохранять неустойчивое равновесие среди держав на полуострове — как говорили современники, «удерживать стрелку весов». Все писавшие о Лоренцо подчеркивали его способность находить компромиссы, а также его щедрость и покровительство выдающимся ученым (среди них — Марсилио Фичино, К. Ландино, Дж. Пико делла Мирандола ) и художникам (Боттичелли, А. Вероккьо и др.), которое, с одной стороны, поднимало его престиж, а с другой — способствовало славе и процветанию родного города. Сам Лоренцо был выдающимся поэтом и внес свой вклад в формирование литературы на народном языке (вольгаре). Своими успехами он был обязан главным образом личным качествам, и его преемники не смогли удержать власть во Флоренции, сохранявшей привязанность к республиканским традициям, однако фундамент, заложенный им, помог Медичи закрепиться на герцогском троне десятилетия спустя.

Соч. : Лоренцо Медичи и поэты его круга / Пер. и вступ. ст. А. Н. Триандафилиди. М., 2013.

Лит. : Клулас И. Лоренцо Великолепный / Пер. с фр. Н. Зубкова. М., 2007; Altomonte A. Il Magnifico: vita di Lorenzo de’ Medici. Roma, 2013; Princely citizen: Lorenzo de’ Medici and Renaissance Florence / Ed. F. W. Kent, C. James. Turnhout, 2013; Busi G. Lorenzo de’ Medici: una vita da Magnifico. Milano, 2016. М. А. Юсим.