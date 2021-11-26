МАРТИРЕ ДАНГЬЕРА ПЬЕТРО

МАРТИРЕ ДАНГЬЕРА ПЬЕТРО - итальянский гу­ма­нист, ис­то­рик.

Из знат­ной ми­лан­ской се­мьи. C 1487 года жил в Ис­па­нии, где был из­вес­тен под име­нем Пед­ро Мар­тир де Анг­ле­рия (M ́artir de Anglerí a). В 1501-1502 годах по по­ру­че­нию Фер­нан­до II и Иза­бел­лы I ез­дил с ди­пло­ма­тической мис­си­ей в Еги­пет. С 1505 года при­двор­ный хро­нист, с 1520 года ко­ро­лев­ский хро­нист Кар­ла V . Ре­гу­ляр­но пе­ре­пи­сы­вал­ся с кор­рес­пон­ден­та­ми из Ис­па­нии и Ита­лии; 813 пи­сем Мартире Дангьера, на­пи­сан­ных на ла­ты­ни («Opus epis­to­la­rum», 1488-1525 годы; опубликованы в 1530 году), пред­став­ля­ют со­бой цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии Ис­па­нии конца XV - начала XVI веков.

В од­ном из пи­сем (1523 год) Мартире Дангьера рас­ска­зы­вал о при­бы­тии в Валь­я­до­лид русского по­соль­ст­ва Я. По­луш­ки­на и при­во­дил латинский пе­ре­вод при­ве­зён­ной им гра­мо­ты. С 1494 года и до кон­ца жиз­ни ра­бо­тал над сочинением «Де­ка­ды о Но­вом Све­те» («De orbe novo deca­des», 1511 год; все 8 де­кад изданы в 1530 году), ко­то­рое при­нес­ло ему сла­ву пер­во­го ис­то­ри­ка Аме­ри­ки. Мартире Дангьера на­чал свой труд с из­ло­же­ния пре­дыс­то­рии пла­ва­ния Х. Ко­лум­ба и до­вёл его до 1525 года, ос­но­вы­ва­ясь во мно­гом на сви­де­тель­ст­вах Ко­лум­ба и других мо­ре­пла­ва­те­лей и кон­ки­ста­до­ров , с ко­то­ры­ми он был лич­но зна­ком. Пред­став­лял ин­дей­цев людь­ми, жи­ву­щи­ми в гар­мо­нич­ном еди­не­нии с при­ро­дой по ес­тественным за­ко­нам, не знаю­щи­ми ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и со­хра­няю­щи­ми доб­ро­де­те­ли, ут­ра­чен­ные ев­ро­пей­ца­ми.

Труд Мартире Дангьера спо­соб­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию уто­пических пред­став­ле­ний о Но­вом Све­те, «доб­ром ди­ка­ре», ока­зав­ших влия­ние на ев­ропейскую об­щественную мысль, в т. ч. на твор­че­ст­во Б. де Лас Ка­са­са. Мартире Дангьера сыг­рал за­метную роль в рас­про­стра­не­нии в Ис­па­нии идей итальянского Воз­ро­ж­де­ния и раз­ви­тии испанского гу­ма­низ­ма. Сре­ди других со­чи­не­ний Мартире Дангьера - «Три кни­ги о ва­ви­лон­ском по­соль­ст­ве» («De Babylonica legatione libri tres», 1516 год), гим­ны, эпи­грам­мы.

Сочинения:

Epistolario / Ed. J. López de Toro. Madrid, 1953–1957. Vol. 1–4;

D ́ecades del nuevo mundo / Ed. E. O’Gorman. M ́ex., 1964–1965. Vol. 1–2;

De orbe novo / Ed. S. Cro. Córdoba, 2004;

De orbe novo decades: I–VIII / Ed. Maz­za­cane, E. Magioncalda. Genova, 2005. Vol. 1–2.