МАРТИРЕ ДАНГЬЕРА ПЬЕТРО
МАРТИРЕ ДАНГЬЕРА ПЬЕТРО - итальянский гуманист, историк.
Из знатной миланской семьи. C 1487 года жил в Испании, где был известен под именем Педро Мартир де Англерия (M ́artir de Anglerí a). В 1501-1502 годах по поручению Фернандо II и Изабеллы I ездил с дипломатической миссией в Египет. С 1505 года придворный хронист, с 1520 года королевский хронист Карла V. Регулярно переписывался с корреспондентами из Испании и Италии; 813 писем Мартире Дангьера, написанных на латыни («Opus epistolarum», 1488-1525 годы; опубликованы в 1530 году), представляют собой ценный источник по истории Испании конца XV - начала XVI веков.
В одном из писем (1523 год) Мартире Дангьера рассказывал о прибытии в Вальядолид русского посольства Я. Полушкина и приводил латинский перевод привезённой им грамоты. С 1494 года и до конца жизни работал над сочинением «Декады о Новом Свете» («De orbe novo decades», 1511 год; все 8 декад изданы в 1530 году), которое принесло ему славу первого историка Америки. Мартире Дангьера начал свой труд с изложения предыстории плавания Х. Колумба и довёл его до 1525 года, основываясь во многом на свидетельствах Колумба и других мореплавателей и конкистадоров, с которыми он был лично знаком. Представлял индейцев людьми, живущими в гармоничном единении с природой по естественным законам, не знающими частной собственности и сохраняющими добродетели, утраченные европейцами.
Труд Мартире Дангьера способствовал формированию утопических представлений о Новом Свете, «добром дикаре», оказавших влияние на европейскую общественную мысль, в т. ч. на творчество Б. де Лас Касаса. Мартире Дангьера сыграл заметную роль в распространении в Испании идей итальянского Возрождения и развитии испанского гуманизма. Среди других сочинений Мартире Дангьера - «Три книги о вавилонском посольстве» («De Babylonica legatione libri tres», 1516 год), гимны, эпиграммы.
Сочинения:
Epistolario / Ed. J. López de Toro. Madrid, 1953–1957. Vol. 1–4;
D ́ecades del nuevo mundo / Ed. E. O’Gorman. M ́ex., 1964–1965. Vol. 1–2;
De orbe novo / Ed. S. Cro. Córdoba, 2004;
De orbe novo decades: I–VIII / Ed. Mazzacane, E. Magioncalda. Genova, 2005. Vol. 1–2.