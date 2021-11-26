МАРМИОН СИМОН
МАРМИОН СИМОН - французский живописец и миниатюрист.
Сведений о его жизни почти не сохранилось. С 1468 года член гильдии живописцев в Турне, в 1449-1454 годах жил в Амьене, с 1458 года работал в Валансьене, где стал ведущим художником. Самое значительное произведение - миниатюры «Больших французских хроник» (1457 год, Российская национальная библиотека), стиль которых связан с традициями нидерландской живописи XV века.
Особенности построения композиций, жизненная конкретность портретных характеристик, тонко разработанные пейзажные фоны выдают близкое знакомство с искусством Я. ван Эйка. С именем Мармиона связывают также боковые створки «Алтаря Святого Бертена» (1459 год, Государственные музеи, Берлин; Национальная галерея, Лондон; центральная часть утеряна) с эпизодами из жизни святого. Каждая сцена представлена в отдельном архитектурном компартименте, но открытый пейзажный фон объединяет изображения в единую композицию. Тщательность проработанных деталей, тонкость и подвижность мазка выдают мастерство миниатюриста, но, несмотря на небольшой размер, сцены производят монументальное впечатление. На основании стилистического сходства с данными работами Мармиону приписывается целый ряд кодексов и произведений на досках. В своём творчестве он объединил традиции франко-фламандской миниатюры и нидерландской живописи XV века.