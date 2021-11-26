МАРЛО КРИСТОФЕР

МАРЛО КРИСТОФЕР - английский дра­ма­тург.

Ро­дил­ся в се­мье баш­мач­ни­ка. Учил­ся в Ко­ро­лев­ской шко­ле в Кен­тер­бе­ри, с 1580 года - в Кол­лед­же Те­ла Хри­сто­ва Кем­бридж­ско­го университета. В 1584 году по­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра ис­кусств, в 1587 году - сте­пень ма­ги­ст­ра . К кем­бридж­ско­му пе­рио­ду от­но­сят­ся пе­ре­во­ды Марло из Ови­дия, Лу­ка­на, а так­же (ве­ро­ят­но) пер­вая пье­са Марло «Ди­до­на, ца­ри­ца Кар­фа­ген­ская» («Dido, queen of Car­thage», опубликована в 1594 году; совместно с Т. Нэ­шем) на сю­жет из «Энеи­ды» Вер­ги­лия. В 1587 году пе­ре­ехал в Лон­дон. Вхо­дил в ари­сто­кра­тический кру­жок ре­лигиозных воль­но­дум­ца сэ­ра У. Рэ­ли. Убит в трак­тир­ной дра­ке.

Яр­кий пред­ста­ви­тель ели­за­ве­тин­ской дра­мы , Марло при­над­ле­жал к т. н. уни­вер­си­тет­ским умам - плея­де английских дра­ма­тур­гов, со­че­тав­ших в сво­ём твор­че­ст­ве гу­ма­ни­стическую учё­ность с тра­ди­ция­ми английского народного те­ат­ра. Дра­ма­тур­гическое на­сле­дие Марло не­ве­ли­ко; да­ти­ров­ка боль­шин­ст­ва пьес за­труд­ни­тель­на. В 1587 году бы­ли по­став­ле­ны, а в 1590 году - опуб­ли­ко­ва­ны (ано­ним­но) две час­ти тра­ге­дии «Та­мер­лан Ве­ли­кий» («Tamburlaine the Great»), став­шей един­ст­вен­ным про­из­ве­де­ни­ем Марло, из­дан­ным при его жиз­ни. В цен­тре пье­сы - ти­та­нический об­раз вос­точ­но­го пол­ко­вод­ца XIV-XV веков Ти­му­ра, одер­жи­мо­го иде­ей за­вое­ва­ния ми­ра. Стрем­ле­ние ов­ла­деть ми­ром, но уже с по­мо­щью зна­ния, дви­жет и ге­ро­ем пье­сы «Тра­ги­че­ская ис­то­рия док­то­ра Фау­ста» («The tragical history of doctor Faustus», 1588-1589 годы или 1592 год, опубликована в двух вер­си­ях: 1604 и 1616 годов) - пер­вой сце­нической вер­сии ле­ген­ды о Фау­сте, на­пи­сан­ной на ос­но­ве немецкой народной кни­ги «Ис­то­рия о док­то­ре Фау­сте» (1587 год). Оче­вид­на связь тра­ге­дии с тра­ди­ция­ми английского средневекового те­ат­ра, что яс­нее все­го про­яви­лось в ко­мических сце­нах, а так­же в сис­те­ме пер­со­на­жей, мно­гие из ко­то­рых вос­хо­дят к средневековым оли­це­тво­ре­ни­ям по­ро­ков и доб­ро­де­те­лей. Чер­ты ти­та­нической лич­но­сти, ох­ва­чен­ной все­по­гло­щаю­щей стра­стью, при­су­щи рос­тов­щи­ку Вар­ра­ве [тра­ге­дия «Маль­тий­ский ев­рей» («The jew of Malta», около 1588 года, опубликована в 1633 году)], стре­мя­ще­му­ся к бо­гат­ст­ву как ис­точ­ни­ку вла­сти и не знаю­ще­му ни жа­ло­сти, ни со­стра­да­ния. Ха­рак­тер­ная чер­та Марло-дра­ма­тур­га - ам­би­ва­лент­ность в трак­тов­ке ге­ро­ев, ко­то­рые вы­зы­ва­ют и вос­хи­ще­ние дер­зо­стью сво­их при­тя­за­ний, и ужас сво­им амо­ра­лиз­мом.

Осо­бое ме­сто в твор­че­ст­ве Марло за­ни­ма­ет ис­то­рическая хро­ни­ка «Эду­ард II» («Edward the Second», 1593 год, опубликована в 1594 году): в ней от­сут­ст­ву­ют ти­та­нические ге­рои, её пер­со­на­жи - жи­вые лю­ди, раз­ви­тие ха­рак­те­ров ко­то­рых обу­слов­ли­ва­ет­ся по­сле­до­ва­тель­ным раз­ви­ти­ем со­бы­тий. Дей­ст­вие ис­то­рической хро­ни­ки «Па­риж­ская рез­ня» («The massacre at Paris», 1593 год, не за­вер­ше­на) ох­ва­ты­ва­ет без ма­ло­го 20 лет - от из­бие­ния гу­ге­но­тов в Вар­фо­ло­ме­ев­скую ночь до убий­ст­ва французского ко­ро­ля Ген­ри­ха III. Пье­са на­пи­са­на в «чёр­но-бе­лых» то­нах: ка­то­ли­ки изо­бра­же­ны ко­вар­ны­ми, ли­це­мер­ны­ми и ве­ро­лом­ны­ми убий­ца­ми, а про­тес­тан­ты - бла­го­род­ны­ми и свя­ты­ми му­че­ни­ка­ми. Тем не ме­нее оче­вид­на не­ко­то­рая сим­па­тия ав­то­ра к Ги­зам.

Сре­ди ли­рических про­из­ве­де­ний Марло - стихотворение «Стра­ст­ный пас­тух - сво­ей воз­люб­лен­ной» («The passionate shepherd to his love», опубликовано в 1599 году, русский перевод 1961 год). Не­окон­чен­ной ос­та­лась по­эма Марло на ми­фо­ло­гический сю­жет «Ге­ро и Ле­андр» (за­вер­ше­на Дж. Чап­ме­ном, опубликована в 1598 году); стро­ку из неё ци­ти­ру­ет У. Шек­спир в на­пи­сан­ной в 1599 году ко­ме­дии «Как вам это по­нра­вит­ся» (III, 3).

С твор­че­ст­вом Марло свя­за­но на­ча­ло ре­нес­санс­но­го эта­па в раз­ви­тии жан­ра тра­ге­дии в английской литературе. Хао­тич­но­сти «кро­ва­вой тра­ге­дии», в ду­хе Се­не­ки, пред­став­ляв­шей со­бой на­гро­мо­ж­де­ние убийств, Марло про­ти­во­пос­та­вил чёт­кую ком­по­зи­цию, строя­щую­ся во­круг фи­гу­ры главного ге­роя - во­ле­вой, сво­бод­ной в сво­их по­мыс­лах и на­чи­на­ни­ях лич­но­сти. Марло пре­об­ра­зо­вал дра­ма­тический бе­лый стих: уст­ра­нив тра­диционную це­зу­ру, он сде­лал 5-стоп­ный ямб гиб­ким сред­ст­вом вы­ра­же­ния по­этической мыс­ли. Тра­ге­дии Марло под­го­то­ви­ли дра­му Шек­спи­ра : шек­спи­ров­ские об­ра­зы Шей­ло­ка, Ри­чар­да II, Ри­чар­да III пе­ре­кли­ка­ют­ся с пер­со­на­жа­ми тра­ге­дий Марло; ему так­же при­пи­сы­ва­лось со­ав­тор­ст­во в ран­них пье­сах Шек­спи­ра («Ген­рих VI», «Тит Ан­д­ро­ник»).

Сочинения:

Со­чи­не­ния. М., 1961;

The complete works. Oxf., 1987. Vol. 1–5.