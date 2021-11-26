МАРЛО КРИСТОФЕР
МАРЛО КРИСТОФЕР - английский драматург.
Родился в семье башмачника. Учился в Королевской школе в Кентербери, с 1580 года - в Колледже Тела Христова Кембриджского университета. В 1584 году получил степень бакалавра искусств, в 1587 году - степень магистра. К кембриджскому периоду относятся переводы Марло из Овидия, Лукана, а также (вероятно) первая пьеса Марло «Дидона, царица Карфагенская» («Dido, queen of Carthage», опубликована в 1594 году; совместно с Т. Нэшем) на сюжет из «Энеиды» Вергилия. В 1587 году переехал в Лондон. Входил в аристократический кружок религиозных вольнодумца сэра У. Рэли. Убит в трактирной драке.
Яркий представитель елизаветинской драмы, Марло принадлежал к т. н. университетским умам - плеяде английских драматургов, сочетавших в своём творчестве гуманистическую учёность с традициями английского народного театра. Драматургическое наследие Марло невелико; датировка большинства пьес затруднительна. В 1587 году были поставлены, а в 1590 году - опубликованы (анонимно) две части трагедии «Тамерлан Великий» («Tamburlaine the Great»), ставшей единственным произведением Марло, изданным при его жизни. В центре пьесы - титанический образ восточного полководца XIV-XV веков Тимура, одержимого идеей завоевания мира. Стремление овладеть миром, но уже с помощью знания, движет и героем пьесы «Трагическая история доктора Фауста» («The tragical history of doctor Faustus», 1588-1589 годы или 1592 год, опубликована в двух версиях: 1604 и 1616 годов) - первой сценической версии легенды о Фаусте, написанной на основе немецкой народной книги «История о докторе Фаусте» (1587 год). Очевидна связь трагедии с традициями английского средневекового театра, что яснее всего проявилось в комических сценах, а также в системе персонажей, многие из которых восходят к средневековым олицетворениям пороков и добродетелей. Черты титанической личности, охваченной всепоглощающей страстью, присущи ростовщику Варраве [трагедия «Мальтийский еврей» («The jew of Malta», около 1588 года, опубликована в 1633 году)], стремящемуся к богатству как источнику власти и не знающему ни жалости, ни сострадания. Характерная черта Марло-драматурга - амбивалентность в трактовке героев, которые вызывают и восхищение дерзостью своих притязаний, и ужас своим аморализмом.
Особое место в творчестве Марло занимает историческая хроника «Эдуард II» («Edward the Second», 1593 год, опубликована в 1594 году): в ней отсутствуют титанические герои, её персонажи - живые люди, развитие характеров которых обусловливается последовательным развитием событий. Действие исторической хроники «Парижская резня» («The massacre at Paris», 1593 год, не завершена) охватывает без малого 20 лет - от избиения гугенотов в Варфоломеевскую ночь до убийства французского короля Генриха III. Пьеса написана в «чёрно-белых» тонах: католики изображены коварными, лицемерными и вероломными убийцами, а протестанты - благородными и святыми мучениками. Тем не менее очевидна некоторая симпатия автора к Гизам.
Среди лирических произведений Марло - стихотворение «Страстный пастух - своей возлюбленной» («The passionate shepherd to his love», опубликовано в 1599 году, русский перевод 1961 год). Неоконченной осталась поэма Марло на мифологический сюжет «Геро и Леандр» (завершена Дж. Чапменом, опубликована в 1598 году); строку из неё цитирует У. Шекспир в написанной в 1599 году комедии «Как вам это понравится» (III, 3).
С творчеством Марло связано начало ренессансного этапа в развитии жанра трагедии в английской литературе. Хаотичности «кровавой трагедии», в духе Сенеки, представлявшей собой нагромождение убийств, Марло противопоставил чёткую композицию, строящуюся вокруг фигуры главного героя - волевой, свободной в своих помыслах и начинаниях личности. Марло преобразовал драматический белый стих: устранив традиционную цезуру, он сделал 5-стопный ямб гибким средством выражения поэтической мысли. Трагедии Марло подготовили драму Шекспира: шекспировские образы Шейлока, Ричарда II, Ричарда III перекликаются с персонажами трагедий Марло; ему также приписывалось соавторство в ранних пьесах Шекспира («Генрих VI», «Тит Андроник»).
Сочинения:
Сочинения. М., 1961;
The complete works. Oxf., 1987. Vol. 1–5.