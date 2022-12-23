МАКИАВ E ЛЛИ , НИККОЛ O ДИ БЕРНАРДО

Макиавeлли ( ит. Machiavelli) , Никколo ди Бернардо (03.05.1469, Флоренция — 21.06.1527, там же) — политический мыслитель, историк, поэт и комедиограф. Отец М., выходец из обедневшего старинного рода, имел диплом доктора прав; сохранились его «Записки», из которых известно, что М. в детстве учил латынь и читал античные тексты, в частности Тита Ливия. Документальные сведения о М. относятся ко 2-й половине его жизни: в 29 лет он был избран на довольно ответственную должность секретаря 2-й канцелярии Флорентийской коммуны; это произошло после очередной смены режима: вместо казненного в 1498 монаха Савонаролы , негласного городского лидера, к власти пришли умеренные республиканцы, сохранявшие враждебность по отношению к изгнанному в 1494 клану Медичи . М. занимал свой пост до реставрации полусиньориального правления Медичи осенью 1512, этот период стал для него временем накопления политического опыта, который он, наряду с историей, называл одним из двух источников государственной мудрости. В его обязанности входили дипломатические сношения с соседними республиками и монархиями, вопросы войны и мира. По инициативе М. было организовано ополчение, которое активно участвовало во взятии Пизы (1509), долго сопротивлявшейся своей бывшей метрополии. Параллельно М. начал издавать небольшие сочинения по актуальным политическим проблемам и стихи (обзоры событий по десятилетиям «Деченнали»). Не принадлежа к городской верхушке, он не возглавлял посольств и оставался в тени, но его ценили за острый ум, и при Пьеро Содерини, избранном в 1502 пожизненным гонфалоньером (главой правительства), М. стал своего рода советником, что и привело к его отставке по возвращении Медичи в 1512. Он был даже заключен в тюрьму за мнимое соучастие в заговоре и освобожден по амнистии в связи с избранием кардинала Джованни Медичи на папский престол (см. Лев Х ). Оказавшись в ссылке в родовом имении Сант-Андреа-ин-Перкуссина, М. предпринимал попытки вернуться на службу, но в основном занимался литературным творчеством, которое принесло ему всемирную известность. Знаменитый трактат «Государь» был написан вчерне в конце 1513 и в 1515 преподнесен племяннику папы, Лоренцо ди Пьеро, хотя не получил должной оценки. Разочаровавшись в новых правителях, М. написал «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» (до 1519), посвященные его молодым собеседникам в интеллектуальных встречах в Садах Ручеллаи (и в 1523 — участникам очередного заговора против Медичи). В трактате М. анализирует историю Рима от его основания; формально речь идет о республиканском опыте, поэтому «Рассуждения» часто противопоставляют «Государю» как наставлению для монархов или даже тиранов. Но в «Рассуждениях» М. изложены те же мысли о противостоянии судьбе, выборе образа действий и государственном искусстве (arte dello stato), что и в «Государе», хотя и более подробно; М. наметил их еще в 1506, в письме «Фантазии, адресованные [Джован Баттисте] Содерини». После 1519 Медичи привлекают М. к исполнению некоторых поручений, в частности, кардинал Джулио (с 1523 папа Климент VII ) в качестве главы университета заказывает ему «Историю Флоренции» (1520—1525) (по традиции бывшие канцлеры составляли такие сочинения, и М. еще в ранние годы собирал материал для возможной будущей работы). Тогда же написаны комедия «Мандрагора» (1518—1519) и «Диалоги о военном искусстве» (1519—1520). Во время войн Коньякской лиги М. вместе со своим приятелем, папским наместником Франческо Гвиччардини , участвует в организации обороны Флоренции и Рима против имперской коалиции. После разграбления Рима во Флоренции был вновь установлен антимедичейский режим; М. выставляет свою кандидатуру на прежнюю должность секретаря, но терпит неудачу и через несколько дней умирает.

Основные труды М. были опубликованы посмертно с разрешения Климента VII одновременно во Флоренции и в Риме, и только в эпоху Контрреформации в них усмотрели антиклерикальные и крамольные суждения. В 1559 они попали в «Индекс запрещенных книг», но это не помешало их многочисленным полулегальным переизданиям в Италии и по всей Европе. Среди критиков М. наиболее известны протестант И. Жантийе, автор «Анти-Макиавелли» (1576), и иезуит А. Поссевино (1592). Накануне вступления на прусский престол (1739) Фридрих II также написал «Анти-Макиавелли», в котором декларативно осудил М., но на практике был вынужден с ним соглашаться. При этом в XVII в. и в эпоху Просвещения появились ценители М. — Ф. Бэкон, Б. Спиноза и Ж.-Ж. Руссо. В период Рисорджименто в Италии М. рассматривался как эталон патриотизма и поборник свободы. Историография постепенно избавилась от мифа о М. как идеологе цели, оправдывающей любые средства, и сосредоточилась на анализе политико-философских идей М. в контексте его эпохи.

В России сочинения М. встречаются с начала XVIII в. в библиотеках сподвижников Петра I, но позднее князь Д. М. Голицын, имевший рукописный перевод «Государя» на русский язык, окончил жизнь в заключении, а министр Анны Иоанновны А. П. Волынский , забравший эту рукопись после суда над Голицыным, был казнен. Таким ообразом, М. считался опасным и крамольным автором. В 1930-е обвиненный по делу «троцкистско-зиновьевского блока» Л. Б. Каменев был осужден в том числе за издание сочинений М. Интерес к ним возрос на излете советской эпохи, после этого было издано много переводов и книг о М.Сам М. считал главным предметом своей мысли политику (

Сам М. считал главным предметом своей мысли политику (arte dello stato). Как и другие гуманисты, он подражал древним, видел в истории повторяющиеся циклы и мыслил парадоксально, не предлагая читателям окончательных ответов на поставленные вопросы. В центре его творчества — борьба политического человека с судьбой и обстоятельствами, в которой шансы распределяются поровну. Государственные формы соответствуют исторической «материи», народу: если он развращен, то ему нужна сильная рука, монарх, опирающийся на знать; если граждане сами соблюдают законы, им подходит республиканская свобода. В отношении М. к власти, всегда использующей насилие, присутствует доля пессимизма: это и есть его политический «реализм». Большинство людей обычно приветствует успех, поэтому удачливый политик всегда в их глазах будет оправдан. Этот же принцип — судить по заявляемым благим намерениям — высмеян в образе монаха Тимотео из комедии «Мандрагора». Вообще социальная роль религии, по М., состоит в том, чтобы поддерживать добрые нравы, даже с помощью обмана. Афоризмы М. по-прежнему привлекают остротой: их автор открыто высказывал мысли о вещах, о которых не принято говорить вслух.

Соч. : Государь и Рассуждения на первые три книги Тита Ливия / Под ред. Н. С. Курочкина. СПб., 1869; История Флоренции / Пер. Н. Я. Рыкова. Л., 1973; Избранные сочинения. М., 1982; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. М., 2002; Edizione nazionale delle opere di Niccolo Machiavelli. 7(14) vol. Romа, 2006—2017; Opera omnia. Biblioteca Digitale IntraText [эл. ресурс: http://www.intratext.com/Catalogo/Autori/Aut242.HTM].

Лит .: Villari P. Niccolo Machiavelli e i suoi tempi. 3 vol. Firenze, 1877—1882 (4 ed.: 1927); Tommasini O. La vita e gli scritti di Niccolo Machiavelli. 2(3) vol. Roma–Torino, 1883—1911; Olschki L. Machiavelli the Scientist. Berkeley, 1945; Gramsci A. Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo stato moderno. Torino, 1949; Prezzolini G. Machiavelli antichristo. Roma, 1954; Sasso G. Niccolo Machiavelli: Storia del suo pensiero politico. Napoli, 1958; Chabod F. Scritti su Machiavelli. Torino, 1964; Russo L. Machiavelli. Bari, 1969; Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. Л., 1976; Баткин Л. М . Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989; De Grazia S. Machiavelli in hell. Princeton, 1989; Юсим М. А . Этика Макиавелли. М., 1990; Najemy J. M. Between Friends: Discourses of Power and Desire in the Machiavelli—Vettori Letters of 1513—1515. Princeton, 1993; Procacci G . Machiavelli nella cultura europea dell’eta moderna. Roma; Bari, 1995; Юсим М. А . Макиавелли в России. Мораль и политика на протяжении пяти столетий. М., 1997 (переизд.: Макиавелли. Мораль. Политика. Фортуна. М., 2011); Bausi F. Machiavelli. Roma, 2005; Перечитывая Макиавелли: Идеи и политическая практика через века и страны / Отв. ред. М. А. Юсим. М., 2013; Barbuto G. M. Machiavelli. Roma, 2013; Black R. Machiavelli. London, 2014; Enciclopedia Machiavelliana / Dir. G. Sasso. 3 vol. Roma, 2014; Simonetta M. Volpi e leoni: i Medici, Machiavelli e la rovina d’Italia. Milano, 2014; Connell W. J. Machiavelli nel Rinascimento italiano. Milano, 2016; Гвиччардини и Макиавелли у истоков исторической науки Нового времени / Отв. ред. М. А. Юсим. М., 2020. М. А. Юсим.