ЛАУРАНА ЛУЧАНО
ЛАУРАНА ЛУЧАНО - итальянский архитектор.
Сын каменщика, учился в Заре у Джорджо да Себенико. Известно, что в 1464 году Лаурана работал в Фано над Порта Маджоре, затем, вероятно, в Пезаро, а в 1465 году - в Мантуе при дворе герцогов Гонзага, где на него существенное влияние оказали архитурные проекты Л. Б. Альберти. В 1466-1472 находился в Урбино по приглашению герцога Федериго да Монтефельтро; был назначен сначала главным инженером, а затем руководителем всех работ в Палаццо Дукале.
Во дворце, строительство которого началось ещё до прибытия Лаурана и было продолжено после его отъезда Франческо ди Джорджо Мартини, Лаурана создал парадный двор с колоннадой, часть обрамляющих его крыльев и обращённый к долине фасад с башнями и 3-ярусной лоджией. Эти части, выполненные на основе архитектурных идей Альберти и Ф. Брунеллески, придают укреплённой резиденции с живописной нерегулярной планировкой черты ренессансного дворца.
В 1472-1474 годах работал в Неаполе у герцога Ферранте специалистом по артиллерии. В 1474 году в Пезаро спроектировал и начал возведение крепости Рокка-Костанца (закончена под руководством Керубино ди Джованни да Милано в 1483 году). Лаурана (наряду с другими художниками) приписываются 3 ведуты «идеального ренессансного города» (Национальная галерея области Марке, Урбино; Государственные музеи, Берлин; Художественный музей У. и Г. Уолтерс, Балтимор). Работы Лаурана способствовали распространению принципов ренессансной ордерной архитектуры в Сев. Италии.
Иллюстрация:
Л. Лаурана. Парадный внутренний двор Палаццо Дукалев Урбино. 1466-1472 годы. Архив БРЭ.