КОРНЕЛЬ ПЬЕР
КОРНЕЛЬ ПЬЕР - французский драматург.
Член Французской академии (1647 год). Брат Т. Корнеля, дядя Б. Фонтенеля. Родился в семье адвоката. Получил классическое образование в Руанском иезуитском коллеже (1615-1622 годы); изучал право в университете г. Кан, состоял в корпорации адвокатов (1624-1651 годы), однако успеха на юридическом поприще не имел. В 1629-1662 годы жил в Руане и Париже, посещал светские кружки, в т. ч. салон госпожи де Рамбуйе. В 1662 году окончательно перебрался в Париж.
Литературную деятельность П. Корнель начал с эпикурейских стихов, галантных эпиграмм, позднее опубликованных в сборниках «Поэтическая смесь» («Mélanges poétiques», 1632 год). Предположительно первым его драматическим сочинением стала пастораль «Алидор» («Alidor»; не закончена, создана между 1626 и 1628 годами, издан в 2001 году; атрибуция спорна).
П. Корнель - автор более 30 пьес. Первый успех пришёл к нему после постановки труппой актёра Г. Мондори (с 1634 года театр «Маре», Париж) комедии «Мелита» («Mélite», пост. 1629 год, издан в 1633 году), в которой пасторальный сюжет был перенесён в бытовую повседневность. В галантно-рыцарской трагикомедии «Клитандр, или Освобождённая невинность» («Clitandre, ou L’Innocence délivrée», пост. 1631 год, изд. в 1632 году), отличающейся запутанным сюжетом в духе произведений А. Арди и Ж. Ротру, П. Корнель отдал дань господствующей моде изображения ужасов и изощрённых преступлений (т. н. кровавое барокко). Комедии «Вдова» («La veuve», 1631 год, изд. в 1633 году), «Галерея Суда» («La galerie du Palais», пост. 1632 год, изд. в 1637 годы), «Компаньонка» («La suivante», 1633 год) и «Королевская площадь» («La place Royale», 1633 год) стали свидетельством отказа П. Корнеля от утвердившихся во французской комедиографии первой половины XVII века традиций итальянской комедии дель арте и средне-векового фарса; П. Корнель предвосхитил комедию нравов, основывающуюся не на скабрёзном юморе и буффонаде, а на интриге.
Популярностью в середине XVII века пользовалась пьеса «Комическая иллюзия» («L’illusion comique», пост. 1635 год, изд. в 1639 году; в переработанной версии - «Иллюзия», «L’illusion», 1660 год), синтезирующая черты комедии, трагикомедии, пасторали и трагедии; для описания жизни актёров в ней был использован приём «театра в театре». Перенос испанских сюжетов (Х. Руиса де Аларкона-и-Мендосы и Лопе Ф. де Веги Карпьо) в парижскую среду и переработка их во французском вкусе были осуществлены П. Корнелем в комедиях «Лжец» («Le menteur», 1644 год) и «Продолжение Лжеца» («La suite du Menteur», 1645 год); применённая здесь техника редуцирования психологического облика персонажа до единственной доминирующей черты позднее стала основным принципом классицистической комедии (Мольер).
Несмотря на признание современников, выпавшее на долю его комедий, П. Корнель остался в истории литературы как один из самых выдающихся авторов трагедий, которые получили мировую известность и стали, наряду с пьесами Ж. Расина, самым ярким достижением франц. классицизма. В своей первой трагедии, насыщенной мелодраматическими эффектами «Медее» («M ́ed ́ee», пост. 1635 год, изд. в 1639 году), П. Корнель использовал сюжет античного мифа, ранее разработанный Еврипидом и Сенекой.
Драматургическая концепция П. Корнеля нашла своё теоретическое обоснование в его предисловиях к собственным пьесам и в составивших ему славу теоретика классицизма «рассуждениях» - «Рассуждения о трагедии...» («Discours de la tragédie...»), «Рассуждения о трёх единствах...» («Discours des trois unités...», обе изд. в 1660 году) и др. Написанная на основе сюжета испанского драматурга Г. де Кастро трагикомедия «Сид» («Cid», поставлена театром «Маре» и изд. в 1637 году) стала первым практическим выражением его теорий. Не ставя под сомнение авторитет традиц. поэтик Аристотеля и Горация и важность соблюдения строгих правил (в частности, трёх единств теории), П. Корнель представил образец трагикомедии, совмещающей трагизм событийной канвы и внутренних переживаний героев с комедийными ситуациями и персонажами. Успех «Сида» спровоцировал бурную полемику, в которой пьеса оценивалась по законам жанра трагедии; против неё высказались Ж. де Скюдери, Ж. Мере и др. (т. н. спор о Сиде). В 1638 году под редакцией Ж. Шаплена вышло «Мнение Французской академии о трагикомедии "Сид"» с перечислением формальных недостатков пьесы и её осуждением. В 1660 году П. Корнель внёс в текст пьесы значительные коррективы, сменив жанровое обозначение: «трагедия» вместо «трагикомедии».
Пьеса «Гораций» («Horace», пост. 1640 году, изд. в 1641 году) стала образцом идеальной классицистической трагедии с присущим ей торжественным и строгим александрийским стихом [П. Корнель пользовался им во всех трагедиях, за исключением написанного верлибром «Агесилая» («Agésilas», 1666 год)], скрупулёзным соблюдением правил, чёткой композиционной структурой. Учитывая сценический успех «Сида», П. Корнель положил в основу других своих ранних трагедий не общеизвестный миф, а исторический сюжет, перипетии которого стимулируют внимание зрителя. Сюжет «Горация» был заимствован из истории Тита Ливия и выстроен на неразрешимой коллизии любви и патриотического долга, в которой проявляется духовное величие и стоический героизм главных персонажей. Если в «Горации» и в трагедии (с элементами трагикомедии) «Цинна» («Cinna», пост. 1642 год, изд. в 1643 году) П. Корнель выступил в поддержку абсолютистской формы правления, то в трагедии «Смерть Помпея» («La mort de Pompée», пост. 1643 год, изд. в 1644 году) он впервые представил власть в негативном свете; эта тенденция усилилась впоследствии в «Никомеде» («Nicomède», 1651 год), где возник мотив народного бунта.
В перекликающейся с «Медеей» трагедии «Родогуна» («Rodogune», пост. 1644 год, изд. в 1647 году), а также в «Ираклии» («Héraclius», 1647 год) заметен переход П. Корнеля от высокой простоты его ранних трагедий к намеренной усложнённости сюжета, источником которого теперь служат события не римской истории, а восточной. Своего рода христианскую дилогию составляет трагедия об обращении и мученичестве «Полиевкт» («Polyeucte», 1643 год), навеянная идеями Контрреформации, и трагедия «Теодора» («Théodore», пост. 1645 год, изд. в 1646 году), основанная на легенде, изложенной у св. Амвросия Медиоланского. Пьеса «Дон Санчо Арагонский» («Don Sanche d’Aragon», 1649 год) стала попыткой создания «среднего» драматического жанра - «героической комедии» с высокопоставленными особами в качестве персонажей. Провал постановки политически злободневной трагедии «Пертарит» («Pertharite», пост. 1651 год, изд. в 1653 году) побудил П, Корнеля отойти от драматургии и взяться за стихотв. перевод приписываемого Фоме Кемпийскому трактата «О подражании Христу» («Imitation de Jésus Christ», полностью изд. в 1656 году); этот перевод пользовался в XVII веке огромным успехом.
Возвращением к театру стала написанная по заказу Н. Фуке трагедия «Эдип» («Œdipe», 1659 год). Античные мифы были использованы в отвечающих эстетике придворного барокко постановочных «трагедиях с машинами» «Андромеда» («Andromède», соч. 1648 год, пост. 1650 год, изд. в 1651 году), «Золотое руно» («La toison d’or», пост. 1660 год, изд. в 1661 году), а также в комедии-балете «Психея» («Psyché», 1671 год; в соавторстве с Ф. Кино и Мольером). В поздних трагедиях П. Корнель вновь вернулся к римской тематике и изображению конфликта личности и государства: «Серторий» («Sertorius», 1662 год), «Софонисба» («Sophonisbe», 1663 год), «Отон» («Othon», 1665 год; экранизация Ж.М. Штрауба, под названием «Глаза не хотят всякий раз закрываться, или Возможно, однажды Рим всё-таки позволит себе выбирать», 1971 год) и др. В пьесе «Тит и Береника» («Tite et Bérénice», 1670 год, изд. в 1671 году) П. Корнель безуспешно пытался соперничать с трактовавшим тот же сюжет Расином. Последняя трагедия П.Корнеля «Сурена» («Suréna, 1674 год, изд. в 1675 год) отличается простотой сюжета и элегич. интонацией.
П. Корнель - один из создателей европейской трагедии Нового времени, «отец» французского театра, крупнейший драматург и теоретик классицизма. В России творчество П. Корнеля широко известно с начала XVIII века; первые переводы появились в конце XVIII века, среди переводчиков - Я.Б. Княжнин, П.А. Катенин, М.Л. Лозинский.
Сочинения:
[Рассуждения] // Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980;
Œuvres complètes. 6 éd. P., 1980–1987. Vol. 1–3;
Театр: В 2 т. М., 1984