КОРНЕЛЬ ПЬЕР

КОРНЕЛЬ ПЬЕР - французский драматург .

Член Французской ака­де­мии (1647 год). Брат Т. Кор­не­ля, дя­дя Б. Фон­те­не­ля. Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та. По­лу­чил клас­сическое об­ра­зо­ва­ние в Ру­ан­ском ие­зу­ит­ском кол­ле­же (1615-1622 годы); изу­чал пра­во в университете г. Кан, со­сто­ял в кор­по­ра­ции ад­во­ка­тов (1624-1651 годы), од­на­ко ус­пе­ха на юри­дическом по­при­ще не имел. В 1629-1662 годы жил в Руа­не и Па­ри­же, по­се­щал свет­ские круж­ки, в т. ч. са­лон гос­по­жи де Рам­буйе. В 1662 году окон­ча­тель­но пе­ре­брал­ся в Па­риж.

Литературную дея­тель­ность П. Корнель на­чал с эпи­ку­рей­ских сти­хов, га­лант­ных эпи­грамм, позд­нее опуб­ли­ко­ван­ных в сборниках «По­эти­че­ская смесь» («Mélanges poétiques», 1632 год). Пред­по­ло­жи­тель­но пер­вым его дра­ма­тическим со­чи­не­ни­ем ста­ла пас­то­раль «Али­дор» («Alidor»; не за­кон­че­на, со­зда­на ме­ж­ду 1626 и 1628 годами, издан в 2001 году; ат­ри­бу­ция спор­на).

П. Корнель - ав­тор бо­лее 30 пьес. Пер­вый ус­пех при­шёл к не­му по­сле по­ста­нов­ки труп­пой ак­тё­ра Г. Мон­до­ри (с 1634 года те­атр «Ма­ре», Па­риж) ко­ме­дии «Ме­ли­та» («Mélite», пост. 1629 год, издан в 1633 году), в ко­то­рой пас­то­раль­ный сю­жет был пе­ре­не­сён в бы­то­вую по­все­днев­ность. В га­лант­но-ры­цар­ской тра­ги­ко­ме­дии «Кли­тандр, или Ос­во­бо­ж­дён­ная не­вин­ность» («Clitandre, ou L’Innocence délivrée», пост. 1631 год, изд. в 1632 году), от­ли­чаю­щей­ся за­пу­тан­ным сю­же­том в ду­хе про­из­ве­де­ний А. Ар­ди и Ж. Рот­ру, П. Корнель от­дал дань гос­под­ствую­щей мо­де изо­бра­же­ния ужа­сов и изо­щрён­ных пре­сту­п­ле­ний (т. н. кро­ва­вое ба­рок­ко ). Ко­ме­дии «Вдо­ва» («La veuve», 1631 год, изд. в 1633 году), «Га­ле­рея Су­да» («La galerie du Palais», пост. 1632 год, изд. в 1637 годы), «Ком­пань­он­ка» («La suivante», 1633 год) и «Ко­ро­лев­ская пло­щадь» («La place Roy­ale», 1633 год) ста­ли сви­де­тель­ст­вом от­ка­за П. Корнеля от ут­вер­див­ших­ся во французской коме­дио­гра­фии первой половины XVII века тра­ди­ций итальянской ко­ме­дии дель ар­те и средне-векового фар­са; П. Корнель пред­вос­хи­тил ко­ме­дию нра­вов, ос­но­вы­ваю­щую­ся не на скаб­рёз­ном юмо­ре и буф­фо­на­де, а на ин­три­ге.

По­пу­ляр­но­стью в середине XVII века поль­зо­ва­лась пье­са «Ко­ми­че­ская ил­лю­зия» («L’illusion co­mique», пост. 1635 год, изд. в 1639 году; в пе­ре­ра­бо­тан­ной вер­сии - «Ил­лю­зия», «L’il­lu­sion», 1660 год), син­те­зи­рую­щая чер­ты ко­ме­дии, тра­ги­ко­ме­дии, пас­то­ра­ли и тра­ге­дии; для опи­са­ния жиз­ни ак­тё­ров в ней был ис­поль­зо­ван при­ём «те­ат­ра в те­ат­ре». Пе­ре­нос испанских сю­же­тов (Х. Руи­са де Алар­ко­на-и-Мен­до­сы и Лопе Ф. де Ве­ги Кар­пьо) в па­риж­скую сре­ду и пе­ре­ра­бот­ка их во французском вку­се бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны П. Корнелем в ко­ме­ди­ях «Лжец» («Le menteur», 1644 год) и «Про­дол­же­ние Лже­ца» («La suite du Menteur», 1645 год); при­ме­нён­ная здесь тех­ни­ка ре­ду­ци­ро­ва­ния пси­хо­ло­гического об­ли­ка пер­со­на­жа до един­ст­вен­ной до­ми­ни­рую­щей чер­ты позд­нее ста­ла основным прин­ци­пом клас­си­ци­стической ко­ме­дии (Моль­ер).

Не­смот­ря на при­зна­ние со­вре­мен­ни­ков, вы­пав­шее на до­лю его ко­ме­дий, П. Корнель ос­тал­ся в ис­то­рии литературы как один из са­мых вы­даю­щих­ся ав­то­ров тра­ге­дий, ко­то­рые по­лу­чи­ли ми­ро­вую из­вест­ность и ста­ли, на­ря­ду с пье­са­ми Ж. Ра­си­на, са­мым яр­ким дос­ти­же­ни­ем франц. клас­си­циз­ма. В сво­ей пер­вой тра­ге­дии, на­сы­щен­ной ме­ло­дра­ма­тическими эф­фек­та­ми «Ме­дее» («M ́ed ́ee», пост. 1635 год, изд. в 1639 году), П. Корнель ис­поль­зо­вал сю­жет ан­тич­но­го ми­фа, ра­нее раз­ра­бо­тан­ный Ев­ри­пи­дом и Се­не­кой.

Дра­ма­тур­гическая кон­цеп­ция П. Корнеля на­шла своё тео­ре­тическое обос­но­ва­ние в его пре­ди­сло­ви­ях к собственным пье­сам и в со­ста­вив­ших ему сла­ву тео­ре­ти­ка клас­си­циз­ма «рас­су­ж­де­ни­ях» - «Рас­су­ж­де­ния о тра­ге­дии...» («Discours de la tragédie...»), «Рас­су­ж­де­ния о трёх един­ст­вах...» («Dis­cours des trois unités...», обе изд. в 1660 году) и др. На­пи­сан­ная на ос­но­ве сю­же­та испанского дра­ма­тур­га Г. де Ка­ст­ро тра­ги­ко­ме­дия «Сид» («Cid», по­став­ле­на те­ат­ром «Ма­ре» и изд. в 1637 году) ста­ла пер­вым прак­тическим вы­ра­же­ни­ем его тео­рий. Не ста­вя под со­мне­ние ав­то­ри­тет тра­диц. по­этик Ари­сто­те­ля и Го­ра­ция и важ­ность со­блю­де­ния стро­гих пра­вил (в ча­ст­но­сти, трёх единств тео­рии), П. Корнель пред­ста­вил об­ра­зец тра­ги­ко­ме­дии, со­вме­щаю­щей тра­гизм со­бы­тий­ной кан­вы и внутренних пе­ре­жи­ва­ний ге­ро­ев с ко­медий­ны­ми си­туа­ция­ми и пер­со­на­жа­ми. Ус­пех «Си­да» спро­во­ци­ро­вал бур­ную по­ле­ми­ку, в ко­то­рой пье­са оце­ни­ва­лась по за­ко­нам жан­ра тра­ге­дии; про­тив неё вы­ска­за­лись Ж. де Скю­де­ри, Ж. Ме­ре и др. (т. н. спор о Си­де). В 1638 году под ре­дак­цией Ж. Ша­п­ле­на вы­шло «Мне­ние Фран­цуз­ской ака­де­мии о тра­ги­ко­ме­дии "Сид"» с пе­ре­чис­ле­ни­ем фор­маль­ных не­дос­тат­ков пье­сы и её осу­ж­де­ни­ем. В 1660 году П. Корнель внёс в текст пье­сы зна­чительные кор­рек­ти­вы, сме­нив жан­ро­вое обо­зна­че­ние: «тра­ге­дия» вме­сто «тра­ги­ко­ме­дии».

Пье­са «Го­ра­ций» («Horace», пост. 1640 году, изд. в 1641 году) ста­ла об­раз­цом иде­аль­ной клас­си­ци­стич еской тра­ге­дии с при­су­щим ей тор­же­ст­вен­ным и стро­гим алек­сан­д­рий­ским сти­хом [П. Корнель поль­зо­вал­ся им во всех тра­ге­ди­ях, за ис­клю­че­ни­ем на­пи­сан­но­го вер­либ­ром «Аге­си­лая» («Agési­las», 1666 год)], скру­пу­лёз­ным со­блю­де­ни­ем пра­вил, чёт­кой ком­по­зиционной струк­ту­рой. Учи­ты­вая сце­нический ус­пех «Си­да», П. Корнель по­ло­жил в ос­но­ву других сво­их ран­них тра­ге­дий не об­ще­из­ве­ст­ный миф, а ис­то­рический сю­жет, пе­ри­пе­тии ко­то­ро­го сти­му­ли­ру­ют вни­ма­ние зри­те­ля. Сю­жет «Го­ра­ция» был за­им­ст­во­ван из ис­то­рии Ти­та Ли­вия и вы­стро­ен на не­раз­ре­ши­мой кол­ли­зии люб­ви и пат­рио­тического дол­га, в ко­то­рой про­яв­ля­ет­ся ду­хов­ное ве­ли­чие и сто­ический ге­ро­изм главных пер­со­на­жей. Ес­ли в «Го­ра­ции» и в тра­ге­дии (с эле­мен­та­ми тра­ги­ко­ме­дии) «Цин­на» («Cinna», пост. 1642 год, изд. в 1643 году) П. Корнель вы­сту­пил в под­держ­ку аб­со­лю­ти­ст­ской фор­мы прав­ле­ния, то в тра­ге­дии «Смерть Пом­пея» («La mort de Pompée», пост. 1643 год, изд. в 1644 году) он впер­вые пред­ста­вил власть в не­га­тив­ном све­те; эта тен­ден­ция уси­ли­лась впо­след­ст­вии в «Ни­ко­ме­де» («Nicomède», 1651 год), где воз­ник мо­тив народного бун­та.

В пе­ре­кли­каю­щей­ся с «Ме­де­ей» тра­ге­дии «Ро­до­гу­на» («Rodogune», пост. 1644 год, изд. в 1647 году), а так­же в «Ирак­лии» («Héraclius», 1647 год) за­ме­тен пе­ре­ход П. Корнеля от вы­со­кой про­сто­ты его ран­них тра­ге­дий к на­ме­рен­ной ус­лож­нён­но­сти сю­же­та, ис­точ­ни­ком ко­то­ро­го те­перь слу­жат со­бы­тия не римской ис­то­рии, а вос­точ­ной. Сво­его ро­да хри­сти­ан­скую ди­ло­гию со­став­ля­ет тра­ге­дия об об­ра­ще­нии и му­че­ни­че­ст­ве «По­ли­евкт» («Poly­eucte», 1643 год), на­ве­ян­ная идея­ми Контр­ре­фор­ма­ции, и тра­ге­дия «Тео­до­ра» («Théo­dore», пост. 1645 год, изд. в 1646 году), ос­но­ван­ная на ле­ген­де, из­ло­жен­ной у св. Ам­вро­сия Ме­дио­лан­ско­го. Пье­са «Дон Сан­чо Ара­гон­ский» («Don Sanche d’Aragon», 1649 год) ста­ла по­пыт­кой соз­да­ния «сред­не­го» дра­ма­тического жан­ра - «ге­ро­ической ко­ме­дии» с вы­со­ко­по­став­лен­ны­ми осо­ба­ми в ка­че­ст­ве пер­со­на­жей. Про­вал по­ста­нов­ки по­ли­ти­че­ски зло­бо­днев­ной тра­ге­дии «Пер­та­рит» («Pertharite», пост. 1651 год, изд. в 1653 году) по­бу­дил П, Корнеля отой­ти от дра­ма­тур­гии и взять­ся за сти­хотв. пе­ре­вод при­пи­сы­вае­мо­го Фо­ме Кем­пий­ско­му трак­та­та «О под­ра­жа­нии Хри­сту» («Imitation de Jésus Christ», пол­но­стью изд. в 1656 году); этот пе­ре­вод поль­зо­вал­ся в XVII веке ог­ром­ным ус­пе­хом.

Воз­вра­ще­ни­ем к те­ат­ру ста­ла на­пи­сан­ная по за­ка­зу Н. Фу­ке тра­ге­дия «Эдип» («Œdipe», 1659 год). Ан­тич­ные ми­фы бы­ли ис­поль­зова­ны в от­ве­чаю­щих эс­те­ти­ке при­двор­но­го ба­рок­ко по­ста­но­воч­ных «тра­ге­ди­ях с ма­ши­на­ми» «Ан­дро­ме­да» («An­dromède», соч. 1648 год, пост. 1650 год, изд. в 1651 году), «Зо­ло­тое ру­но» («La toison d’or», пост. 1660 год, изд. в 1661 году), а так­же в ко­ме­дии-ба­ле­те «Пси­хея» («Psyché», 1671 год; в со­ав­тор­ст­ве с Ф. Ки­но и Моль­е­ром). В позд­них тра­ге­ди­ях П. Корнель вновь вер­нул­ся к римской те­ма­ти­ке и изо­бра­жению кон­флик­та лич­но­сти и го­су­дар­ст­ва: «Сер­то­рий» («Ser­torius», 1662 год), «Со­фо­нис­ба» («Sopho­nisbe», 1663 год), «Отон» («Othon», 1665 год; эк­ра­ни­за­ция Ж.М. Штрау­ба, под названием «Гла­за не хо­тят вся­кий раз за­кры­вать­ся, или Воз­мож­но, од­наж­ды Рим всё-та­ки поз­во­лит се­бе вы­би­рать», 1971 год) и др. В пье­се «Тит и Бе­ре­ни­ка» («Tite et Bérénice», 1670 год, изд. в 1671 году) П. Корнель без­ус­пеш­но пы­тал­ся со­пер­ни­чать с трак­то­вав­шим тот же сю­жет Ра­си­ном. По­след­няя тра­ге­дия П.Корнеля «Су­ре­на» («Suréna, 1674 год, изд. в 1675 год) от­ли­ча­ет­ся про­сто­той сю­же­та и эле­гич. ин­то­на­ци­ей.

П. Корнель - один из соз­да­те­лей ев­ропейской тра­гедии Но­во­го вре­ме­ни, «отец» французского те­ат­ра, круп­ней­ший дра­ма­тург и тео­ре­тик клас­си­циз­ма. В Рос­сии твор­че­ст­во П. Корнеля ши­ро­ко из­вест­но с начала XVIII века; пер­вые пе­ре­во­ды поя­ви­лись в конце XVIII века, сре­ди пе­ре­во­дчи­ков - Я.Б. Княж­нин, П.А. Ка­те­нин, М.Л. Ло­зин­ский.

Сочинения:

[Рас­су­ж­де­ния] // Ли­те­ра­тур­ные ма­ни­фе­сты за­пад­но­ев­ро­пей­ских клас­си­ци­стов. М., 1980;

Œuvres com­plètes. 6 éd. P., 1980–1987. Vol. 1–3;

Те­атр: В 2 т. М., 1984