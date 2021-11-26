КАВАЛЬЕРИ ЭМИЛИО ДЕ
КАВАЛЬЕРИ ЭМИЛИО ДЕ - итальянский композитор.
Из аристократической семьи (отец, архитектор Томмазо Кавальери, - близкий друг Микеланджело). В 1572-1587 годах занимал разные административные должности в Риме. Состоял в свите великого герцога Тосканского Фердинандо Медичи (Флоренция), руководил как композитор и хореограф торжествами по случаю его свадьбы (1589 год; сохранилось 2 мадригала и финал, написанные Кавальери для театрализованных интермедий), был придворным суперинтендантом изящных искусств. Выполнял дипломатические поручения Медичи при папском дворе.
Вопреки распространённому мнению, Кавальери не входил во Флорентийскую камерату, был серьёзным соперником Я. Пери и Дж. Каччини, создал отличный от флорентийского стиль монодии с сопровождением. В 1600 году, вернувшись в Рим, сочинил «Диалог Юноны и Минервы» к свадьбе Марии Медичи и Генриха IV во Флоренции (музыка не сохранилась). Главное сочинение Кавальери - «Представление о Душе и Теле» (либретто А. Манни, 1600 год, капелла Святого Распятия церкви Сан-Марчелло, Рим); характер сценического действия и музыкальная стилистика (монодия как господствующий принцип, инструментальные интермедии, танцы, интонационные и жанровые характеристики персонажей, поющих соло и ансамблем) позволяют отнести его к ранним образцам жанра оперы на духовный сюжет (многие исследователи ошибочно считали его первой ораторией).
Аллегорические персонажи (Душа, Тело, Разум, Совесть, Наслаждения, Мир, Мирская жизнь, Ангел-хранитель, Ангелы, Блаженные и осуждённые души) разыгрывают действо о смысле человеческой жизни. В предисловии к «Представлению...» Кавальери дал ценные сведения о характере театрального действия, инструментах и вокальной мелизматике, впервые подробно описал принцип цифрованного баса. Создал также пасторали «Сатир», «Отчаяние Филена», «Игра в жмурки» (на тексты Л. Гвидиччони, не сохранились); литургическия сочинения: «Плачи пророка Иеремии», респонсории Страстной недели (1599-1600 годы).
Нотные издания:
Les fêtes du mariage de Ferdinand de Médicis et de Christine de Lorraine… / Е́d. critique par D. P. Walker. P., 1963;
Rappresentazione di Anima e di Corpo / Hrsg. von E. Funk. Z., 1975;
Lamentations and responsories of 1599 and 1600 / Ed. M. Bradshaw. Neuhausen; Stuttg., 1990.