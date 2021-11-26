КАВАЛЬЕРИ ЭМИЛИО ДЕ

КАВАЛЬЕРИ ЭМИЛИО ДЕ - итальянский композитор.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи (отец, архитектор Том­ма­зо Кавальери, - близ­кий друг Ми­ке­ланд­же­ло ). В 1572-1587 годах за­ни­мал раз­ные административные долж­но­сти в Ри­ме. Со­сто­ял в сви­те великого гер­цо­га Тос­кан­ско­го Фер­ди­нан­до Ме­ди­чи (Фло­рен­ция), ру­ко­во­дил как ком­по­зи­тор и хо­рео­граф тор­же­ст­ва­ми по слу­чаю его свадь­бы (1589 год; сохранилось 2 мад­ри­га­ла и фи­нал, на­пи­сан­ные Кавальери для те­ат­ра­ли­зо­ван­ных ин­тер­ме­дий), был при­двор­ным су­пер­ин­тен­дан­том изящ­ных ис­кусств. Вы­пол­нял ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния Ме­ди­чи при пап­ском дво­ре.

Во­пре­ки рас­про­стра­нён­но­му мне­нию, Кавальери не вхо­дил во Фло­рен­тий­скую ка­ме­ра­ту, был серь­ёз­ным со­пер­ни­ком Я. Пе­ри и Дж. Кач­чи­ни, соз­дал от­лич­ный от фло­рен­тий­ско­го стиль мо­но­дии с со­про­во­ж­де­ни­ем. В 1600 году, вер­нув­шись в Рим, со­чи­нил «Диа­лог Юно­ны и Ми­нер­вы» к свадь­бе Ма­рии Ме­ди­чи и Ген­ри­ха IV во Фло­рен­ции (му­зы­ка не сохранилась). Главное со­чи­не­ние Кавальери - «Пред­став­ле­ние о Ду­ше и Те­ле» (либретто А. Ман­ни, 1600 год, ка­пел­ла Святого Рас­пя­тия церкви Сан-Мар­чел­ло, Рим); ха­рак­тер сце­нического дей­ст­вия и музыкальная сти­листи­ка (мо­но­дия как гос­под­ствую­щий прин­цип, ин­ст­ру­мен­таль­ные ин­тер­ме­дии, тан­цы, ин­то­на­ци­он­ные и жан­ро­вые ха­рак­те­ри­сти­ки пер­со­на­жей, по­ющих со­ло и ан­самб­лем) по­зво­ля­ют от­не­сти его к ран­ним об­раз­цам жан­ра опе­ры на ду­хов­ный сю­жет (многие ис­сле­до­ва­те­ли оши­боч­но счи­та­ли его пер­вой ора­то­ри­ей).

Ал­ле­го­рические пер­со­на­жи (Ду­ша, Те­ло, Ра­зум, Со­весть, На­сла­ж­де­ния, Мир, Мир­ская жизнь, Ан­гел-хра­ни­тель, Ан­ге­лы, Бла­жен­ные и осу­ж­дён­ные ду­ши) ра­зыг­ры­ва­ют дей­ст­во о смыс­ле че­ло­ве­че­ской жиз­ни. В пре­ди­сло­вии к «Пред­став­ле­нию...» Кавальери дал цен­ные све­де­ния о ха­рак­те­ре те­ат­раль­но­го дей­ст­вия, ин­ст­ру­мен­тах и во­каль­ной ме­лиз­ма­ти­ке, впер­вые под­роб­но опи­сал прин­цип циф­ро­ван­но­го ба­са. Соз­дал так­же пас­то­ра­ли «Са­тир», «От­чая­ние Фи­ле­на», «Иг­ра в жмур­ки» (на тек­сты Л. Гви­дич­чо­ни, не сохранились); ли­тур­гическия со­чи­не­ния: « Пла­чи про­ро­ка Ие­ре­мии », рес­пон­со­рии Стра­ст­ной не­де­ли (1599-1600 годы).

Нот­ные издания:

Les fêtes du mariage de Fer­di­nand de Médicis et de Christine de Lor­raine… / Е́d. critique par D. P. Walker. P., 1963;

Rap­pre­sentazione di Ani­ma e di Corpo / Hrsg. von E. Funk. Z., 1975;

Lamentations and responso­ries of 1599 and 1600 / Ed. M. Bradshaw. Neuhausen; Stuttg., 1990.