ИНТЕРЛЮДИЯ

ИНТЕРЛЮДИЯ (ср.-век. лат. interludi­um, от лат. inter – ме­ж­ду и ludus – иг­ра) -

1) жанр английской дра­ма­тур­гии , по­лу­чив­ший раз­ви­тие в кон­це сред­них ве­ков и в на­ча­ле эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния.

Интерлюдия пред­став­ля­ла со­бой не­боль­шую пье­су, ко­то­рая ра­зыг­ры­ва­лась при дво­ре и в до­мах зна­ти на различных празд­не­ст­вах профессиональными ме­не­ст­ре­ля­ми или ак­тё­ра­ми-лю­би­те­ля­ми. Яви­лась пе­ре­ход­ной фор­мой от мо­ра­ли­те к фар­со­вой ко­ме­дии: в не­ко­то­рых интерлюдиях дей­ст­во­ва­ли ха­рак­тер­ные для мо­ра­ли­те ал­ле­го­рические пер­со­на­жи (доб­ро­де­те­ли и по­ро­ки), од­на­ко ре­лигиозно-ди­дак­тическое на­ча­ло по­сте­пен­но вы­тес­ня­лось из интерлюдии свет­ской те­ма­ти­кой. Круп­ней­ший ав­тор интерлюдий - Дж. Хей­вуд.

2) В му­зы­ке - ко­рот­кий эпи­зод, свя­зы­ваю­щий бо­лее круп­ные час­ти про­из­ве­де­ния, ино­гда оформ­лен­ный в ви­де са­мо­сто­ятельной час­ти (как в фп. цик­ле «Lu­dus tonalis» П. Хин­де­ми­та).

В ор­ган­ных хо­раль­ных об­ра­бот­ках (напр., у И.С. Ба­ха) интерлюдия - им­про­ви­за­ци­он­ная связ­ка меж­ду стро­фа­ми хо­ра­ла. В мно­го­ча­ст­ных во­каль­ных со­чи­не­ни­ях встре­ча­ют­ся ин­ст­ру­мен­таль­ные интерлюдии ( кан­та­та «По про­чте­нии псал­ма» С.И. Та­нее­ва, сюи­та ро­ман­сов «Мад­ри­гал» Н.Я. Мяс­ков­ско­го ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)