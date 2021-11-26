ИНТЕРЛЮДИЯ
ИНТЕРЛЮДИЯ (ср.-век. лат. interludium, от лат. inter – между и ludus – игра) -
1) жанр английской драматургии, получивший развитие в конце средних веков и в начале эпохи Возрождения.
Интерлюдия представляла собой небольшую пьесу, которая разыгрывалась при дворе и в домах знати на различных празднествах профессиональными менестрелями или актёрами-любителями. Явилась переходной формой от моралите к фарсовой комедии: в некоторых интерлюдиях действовали характерные для моралите аллегорические персонажи (добродетели и пороки), однако религиозно-дидактическое начало постепенно вытеснялось из интерлюдии светской тематикой. Крупнейший автор интерлюдий - Дж. Хейвуд.
2) В музыке - короткий эпизод, связывающий более крупные части произведения, иногда оформленный в виде самостоятельной части (как в фп. цикле «Ludus tonalis» П. Хиндемита).
В органных хоральных обработках (напр., у И.С. Баха) интерлюдия - импровизационная связка между строфами хорала. В многочастных вокальных сочинениях встречаются инструментальные интерлюдии (кантата «По прочтении псалма» С.И. Танеева, сюита романсов «Мадригал» Н.Я. Мясковского).