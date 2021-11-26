ГРАЦЦИНИ Антонфранческо

Итальянский пи­са­тель .

Сис­те­ма­тич. об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил; ра­ботал ап­те­ка­рем. Один из ос­но­ва­те­лей Фло­рен­тий­ской ака­де­мии дел­ла Кру­ска (1582). Лит. твор­че­ст­вом за­ни­мал­ся с сер. 1530-х гг. Ав­тор бур­ле­ск­ных сти­хов в ду­хе Ф. Бер­ни (по­эзию ко­то­ро­го из­дал в 1548), не­сколь­ких ко­ме­дий, в т. ч.: «Рев­ность» («La gelosia», 1551), «Одер­жи­мая» («La spiritata», 1561), «Ведь­ма» («La strega», соч. 1546, опубл. в 1582), «Род­ст­вен­ные свя­зи» («I pa­rentadi», опубл. в 1582), а также фар­сов. Наи­бо­лее из­вест­ное соч. – не­за­вер­шён­ный сбор­ник но­велл «Ве­чер­ние тра­пе­зы» («Le cene», созд. по­сле 1540, опубл. в 1743–56), где под­ра­жа­ние «Де­ка­ме­рону» Дж. Бок­кач­чо осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в фор­маль­но-ри­то­рич. клю­че, а раз­вле­ка­тель­ность со­че­та­ет­ся с ди­дак­ти­кой. Г. од­ним из пер­вых ввёл в итал. про­зу «жес­то­кую» но­вел­лу, по­лу­чив­шую за­тем раз­ви­тие у М. Бан­дел­ло.

Сочинения: Opere. Torino, 1977.

Автор: Стаф И.К.