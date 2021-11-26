ГАВОТ

ГАВОТ (Франц. gavotte, от про­ванс. ga­vo­to; буквально - та­нец га­во­тов, жи­те­лей ис­то­рической области Овернь) - ста­рин­ный французский на­род­ный та­нец.

Музыкальный раз­мер: 4/4 или 2/2, темп уме­рен­ный. В XVII веке Гавот стал при­двор­ным тан­цем, при­об­рёл гра­ци­оз­ный ха­рак­тер, в 1-й половине XIX века вы­шел из мо­ды (со­хра­ня­ет­ся в про­вин­ции, осо­бен­но в Бре­та­ни). Ж. Б. Люл­ли ввёл Гавот в сце­нические про­из­ве­де­ния.

Ти­пич­ная фор­ма в XVIII веке - трёх­ча­ст­ная да ка­по, ино­гда с мю­зе­том в ка­че­ст­ве сред­ней час­ти. Гавот - со­став­ная часть тан­це­валь­ной ин­стру­мен­таль­ной сюи­ты (у И. С. Ба­ха, Г. Ф. Ген­де­ля и др.), встре­ча­ет­ся у ком­по­зи­то­ров XIX-XX веков в ка­че­ст­ве сти­ли­зации.

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