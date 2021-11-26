ГАМБА
ГАМБА (итальянское viola da gamba - «виола у ног, у колен»; английское viol, гамба (немемецкое Gambe)) - западно-европейский струнный смычковый инструмент конца XV-XVIII веков.
Наряду с лютней и органом Гамба - важнейший инструмент этого времени. Наиболее ранние зафиксировованные изображения Гамбы (около 1475-1480 годов, северо-восточная Испания) напоминают виуэлу. Около 1500 года Гамба начала распространяться в Западной Европе, «классическая» страна ренессансной Гамбы - Италия. Слово «Гамба» в Италии могло означать не только собственно Гамбу, но и виолу да браччо - инструмент скрипичного семейства, лиру да браччо и лиру да гамба; при этом термин «виолоне» (violone), обозначающий контрабасовую Гамбу, мог применяться к Гамбе любого размера. Теоретики эпохи в целях достижения большей точности вносили дополнительные определения: выражение «виола да гамба» является одним из них.
В XV-XVI веках Гамбы были внешне разнообразны: с покатыми и крутыми плечами, с острыми углами и без углов, плавными округлыми либо сложными волнистыми контурами дек; резонаторные отверстия могли быть узкими парными (в виде «эфов» или «эсов») или круглыми одиночными (в виде розетки). С XVII века устанавливается классическая конструкция: 8-образный корпус с покатыми плечами, высокими обечайками, выпуклой верхней декой, высокой подставкой, относительно короткой шейкой, резной головкой. К концу XVI века господствующей становится 6-струнная модель, к концу XVII века басовые Гамбы оснащаются 7-й - басовой - струной. Настройка кварто-терцовая. Высота строя зависит от размеров инструмента. При игре инструмент располагается вертикально; этот способ получил название «а гамба» или «виольный»; горизонтальное расположение («а браччо» - «у плеча», свойственное инструментам скрипичного семейства) для Гамбы не характерно. Способ держания смычка - захватом снизу - также называется «виольным». Звук Гамбы несильный, динамически гибкий, темброво разнообразный, лёгкий, подвижный. Музыка для Гамбы записывалась в мензуральной нотации, иногда применялась лютневая табулатура, в XVIII веке использовалось современное нотное письмо.
В XVI веке образовалось так называемое виольное семейство; составлявшие его виолы разных размеров образовывали ансамбль - консорт. Наиболее постоянными были сопрановая - «дессю» (французское dessus de viole), теноровая и басовая Гамбы. В качестве сольного инструмента в виольном семействе в XVI веке выделилась басовая Гамба, которая со временем стала символизировать всё семейство и за которой закрепился термин «виола да гамба». Специфическая английская разновидность сольной басовой Гамбы - лира-виола, предназначенная для исполнения многоголосной фактуры. Во Франции в XVIII веке приобрела популярность «пардессю» - «сверхдискантовая» виола.
Лучшие виольные мастера XVI века - П. Дзанетто (Брешиа), Б. Чичилиано и М. Морелле (Мантуя), Г. Дюиффопругкар (Лион; происходил из немецкой династии Тиффенбруккер). Среди английских мастеров XVI-XVII веков: Дж. Роуз, Г. Джей, Р. Мирс, Дж. и Ф. Бейкер, Б. Норман. Французские мастера конца XVII-XVIII веков: Н. Бертран, Б. Флери, М. Колишон, Г. Барбе, Ж.Б. Деэ (псевдоним Саломан), Ф.Ле Жён. Среди работ немецких и нидерландских мастеров выделяются инструменты И. Тильке, Г. Эберта, П. Рамбутса, М. Хофмана (XVII-XVIII века).
В Италии Гамба, вытесненная скрипкой, утратила своё значение к началу XVII века, но в других странах виольная культура только начинала расцветать. Именно в Англии в XVII веке популярным видом музицирования стал консорт виол, вершин достигло сольное исполнительство на басовой Гамбы. Представители английской школы, композиторы и исполнители: Т. Таллис, К. Тай, У. Бёрд, А. Холборн, Дж. Дауленд, О. Гиббонс, Дж. Копрарио, У. Лоус, А. Феррабоско-сын, Т. Томкинс, Дж. Дженкинс, М. Лок, Г. Пёрселл. Во Франции Гамба использовалась больше в ансамблях. Среди авторов и исполнителей-виолистов: Ж. де Сент-Коломб, М. Маре, К. ле Жён, Е. дю Корруа, Л. Куперен, А. Форкре, К. д’Эрвелуа, Дю Бюиссон, Ж.М. Леклер, Ж.Б. де Буамортье, Ж.Ф. Рамо, Л.Н. Клерамбо, М.П. Монтеклер. В Германии и Нидерландах школа солистов-виртуозов на басовой Гамбы развивалась с конца XVII века. Солирующая Гамба в Германии могла заменяться виолончелью; это обстоятельство сыграло свою роль в «долговечности» немецкой виольной музыки (в первую очередь сочинения И.С. Баха), которая продолжала исполняться на виолончели после того, как Гамба вышла из употребления. Позднебарочный репертуар представлен сонатами для виолы и бассо-континуо (Д. Букстехуде, Г.Ф. Телеман, К.Ф.Э. Бах), сонатами для виолы и клавира облигато - специфически северо-немецким жанром (К.Ф.Э. Бах). Гамба облигато использована И.С. Бахом в кантатах BWV № 76, 152, «Страстях по Иоанну» (ария альта № 58), «Страстях по Матфею» (речитатив и ария баса № 65-66). Последним знаменитым виолистом-виртуозом и композитором был работавший в Англии немец К.Ф. Абель (умер в 1787 году). В Германии и Австрии XVII - начала XIX веков была распространена разновидность виолы да гамба с дополнительными струнами - баритон.
Утрате виольной культуры способствовали развитие скрипичной и виолончельной школ и распространение классического европейского оркестра, формировавшегося на базе скрипичного семейства. В классический оркестр вошёл лишь потомок контрабасовой виолы - контрабас.
«Открытием» Гамбы в конце XIX века явилась деятельность А. Долмеча. Распространённым явлением музыкальной жизни XX века Гамба стала благодаря аутентичному исполнительству.
Дополнительная литература:
Dolmetsch C. The pardessus de viol or Chanterelle // Journal of the Viola da Gamba Society of America. 1966. Vol. 3;
Dart T. The fretted instruments, III: The viols // Musical instruments through the ages. Harmondsworth, 1973;
Tourin P. Viol list. A comprehensive catalogue of historical viole da gamba in public and private collections. Duxbury, 1979;
Rutledge J. A. How did the viola da gamba sound? // Early Music. 1979. Vol. 7;
Dodd G. Thematic index of music for viols. L., 1980–;
Sadie J.A. The bass viol in French baroque chamber music. Ann Arbor, 1980;
Lindley M. Lutes, viols and temperaments. Camb., 1984;
Rutledge J. A viol bibliography // Journal of the Viola da Gamba Society of America. 1979. Vol. 16.
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