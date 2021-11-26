ГАЛЬЯРДА

ГАЛЬЯРДА (итальянское gagliarda, французское gail­larde, буквально - ве­сё­лая, бод­рая) - старинный парный, реже сольный танец.

Пред­по­ло­жи­тель­но про­ис­хо­дит из Северной Ита­лии. Был рас­про­стра­нён в Ев­ро­пе в конце XV-XVII веков. Для Гальярды XVI века ха­рак­тер­ны не­чёт­ный (3-доль­ный) метр, уме­рен­но бы­ст­рый темп, ак­кор­до­вый склад, пунк­тир­ный и син­ко­пи­рованный ритм, ге­мио­ла . Час­то ис­пол­ня­лась по­сле па­ва­ны , об­ра­зуя вме­сте с ней рас­про­стра­нён­ный в то вре­мя вид сюи­ты. С середины XVI века Гальярда из­вест­на и как са­мо­сто­ятельный та­нец, бы­ла осо­бен­но по­пу­ляр­на в Анг­лии и Ита­лии. В XVII-XVIII веках со­хра­ни­лась толь­ко как часть ин­ст­ру­мен­таль­ной сюи­ты, для неё ста­ли ха­рак­тер­ны мед­лен­ный темп, по­ли­фо­ническая фак­ту­ра. Гальярду пи­са­ли У. Бёрд, О. Гиб­бонс, М. Франк, Дж.Б. Ви­та­ли и другие ком­по­зи­то­ры.

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