ГАЛЬЯРДА
ГАЛЬЯРДА (итальянское gagliarda, французское gaillarde, буквально - весёлая, бодрая) - старинный парный, реже сольный танец.
Предположительно происходит из Северной Италии. Был распространён в Европе в конце XV-XVII веков. Для Гальярды XVI века характерны нечётный (3-дольный) метр, умеренно быстрый темп, аккордовый склад, пунктирный и синкопированный ритм, гемиола. Часто исполнялась после паваны, образуя вместе с ней распространённый в то время вид сюиты. С середины XVI века Гальярда известна и как самостоятельный танец, была особенно популярна в Англии и Италии. В XVII-XVIII веках сохранилась только как часть инструментальной сюиты, для неё стали характерны медленный темп, полифоническая фактура. Гальярду писали У. Бёрд, О. Гиббонс, М. Франк, Дж.Б. Витали и другие композиторы.