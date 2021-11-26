ГАЛИЛЕИ ВИНЧЕНЦО

ГАЛИЛЕИ ВИНЧЕНЦО - итальянский музыкальный теоретик, композитор, лютнист .

Отец Г. Га­ли­лея. Учил­ся в Ве­не­ции у Дж. Цар­ли­но (около 1563 года). Члке Фло­рен­тий­ской ка­ме­ра­ты. В трак­та­те «Диа­лог о древ­ней и но­вой му­зы­ке» (Фло­рен­ция, 1581 год) вы­сту­пал за воз­ро­ж­де­ние ан­тич­но­го иде­аль­но­го сою­за му­зы­ки и по­эзии, дос­ти­гае­мо­го, по его мне­нию, сред­ст­ва­ми «мо­но­дии» (в современном по­ни­ма­нии тер­ми­на - го­мо­фо­нии). В про­ти­во­вес Цар­ли­но (опи­рав­ше­му­ся на Пто­ле­мея) раз­ра­ба­ты­вал собственную музыкально-аку­стическую кон­цеп­цию, ко­то­рую по­ни­мал как ком­про­мисс ме­ж­ду пи­фа­го­ро­вым и чис­тым строя­ми (смотрите в статье Строй му­зы­каль­ный). Ав­тор 2 сборников мад­ри­га­лов (1574, 1587 годы) и многих ин­ст­ру­мен­таль­ных пьес, в основном для лют­ни (в жан­рах пас­са­мец­цо , ро­ма­не­ски, саль­та­рел­лы, галь­яр­ды , ри­чер­ка­ра и др.). Галилей со­чи­нял во всех то­наль­но­стях ма­жор­но-ми­нор­ной сис­те­мы, на­ме­рен­но про­ти­во­пос­тав­ляя её «ус­та­рев­шей» ла­до­вой сис­те­ме гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла (смотрите Цер­ков­ные ла­ды ).

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