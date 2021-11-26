ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ СТИЛЬ
ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ СТИЛЬ - Елизаветинское Возрождение, стиль английской архитектуры и искусства 2-й половины XVI - начала XVII века.
Совпадает по времени с правлением королевы Елизаветы I Тюдор; иногда рассматривается как последняя фаза тюдоровского стиля.
В архитектуре Елизаветинский стиль продолжал национальные традиции начала XVI века, когда в постройках для знати в большей мере проявилось стремление к комфорту, чем к безопасности. В Елизаветинском стиле заметно усилились влияния французского Ренессанса, фламандского маньеризма (и через их посредство - итальянского Возрождения). Королевские по размаху дворцы английской знати отличались цельностью объёмов, ясностью горизонтального членения фасадов, структура которых образована чётким ритмом ризалитов, больших прямоугольных окон и эркеров; внутренние помещения были сгруппированы симметричными блоками вокруг центрального 2-этажного холла. Особой роскошью отмечены интерьеры, в декоре которых приёмы английской поздней готики сочетались с ренессансным орнаментом, широко использовались лепные украшения, росписи, резные дубовые стенные панели, богатая отделка потолков и каминов из цветного мрамора. Элементы ордера использовались скорее как декоративная, чем конструктивная система, что нередко придавало зданиям эклектический и несколько причудливый характер (Берли-хаус, ныне в Кембриджшире, 1555-1564 и 1577-1587, - здание с каминными трубами в виде ионических колонн); в планах зданий, помимо распространённых форм (в виде литер П, Н, Е), использовались экзотические (в виде инициалов заказчика; так называемая Треугольная Лоджия в Нортгемптоншире, около 1595 года, и др.).
К знаменитым постройкам Елизаветинского стиля относятся Лонглит-хаус в Уилтшире (1568-1580, архитекторы Р. Смитсон и Дж. Тинн), Керби-холл в Нортгемптоншире (1570-1575, архитектор Дж. Торп; строился до 1590 года, ныне частично в руинах), Уоллатон-холл в Ноттингемшире (около 1580-1588 годов, Смитсон), Монтакьют-хаус в Сомерсетшире (1580-1599), а также Хардуик-холл в Дербишире (1590-1597, Смитсон), в котором характерное для Елизаветинского стиля преобладание над стеной громадных окон с мелкой сеткой переплётов доведено до максимума, а силуэт здания акцентирован башнями, завершающимися ажурными каменными фронтонами.
Тяготея к единству предметного ансамбля, Елизаветинский стиль нашёл отражение в декоративно-прикладном искусстве. В мебели (преимущественно из дуба) преобладают массивные формы, нередко использован обширный арсенал архитектурных мотивов. Расцвета достигают ювелирное искусство и английское шитьё (так называемый opus anglicanum) в духе декоративных панно. В области моды (запечатлённой в живописи) Елизаветинский стиль характеризуется тяготением к элегантности, подчёркиванию удлинённых форм, пристрастием к облегающим камзолам, огромным воротникам, обрамлявшим лицо, и т. п.
Живописцы Елизаветинского стиля, работавшие главным образом в жанрах парадного портрета и портретной миниатюры (Н. Хиллиард, Г. Говер, М. Герартс, А. Оливер), сознательно ориентировались на творчество Х. Хольбейна Младшего, французские и нидерландские образцы; их работам присущи ювелирная тщательность исполнения, подчёркнутое внимание к деталям костюма и аксессуарам, декоративное использование цвета; влияние средневековых традиций ощутимо в плоскостности и линейном графизме.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Елизаветинский стиль. Лонглит-хаус в Уилтшире. 1568-1580. Архитекторы Р. Смитсон, Дж. Тинн. Архив БРЭ.