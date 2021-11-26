ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ СТИЛЬ

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ СТИЛЬ - Елизаветинское Возрождение, стиль английской архитектуры и искусства 2-й половины XVI - начала XVII века.

Сов­па­да­ет по вре­ме­ни с прав­ле­ни­ем ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты I Тю­дор ; ино­гда рас­смат­ри­ва­ет­ся как по­след­няя фа­за тю­до­ров­ско­го сти­ля.

В ар­хи­тек­ту­ре Елизаветинский стиль про­дол­жал национальные тра­ди­ции начала XVI века, ко­гда в по­строй­ках для зна­ти в боль­шей ме­ре про­яви­лось стрем­ле­ние к ком­фор­ту, чем к безо­пас­но­сти. В Елизаветинском стиле за­мет­но уси­ли­лись влия­ния французского Ре­нес­сан­са, фламандского мань­е­риз­ма (и че­рез их по­сред­ст­во - итальянского Воз­ро­ж­де­ния). Ко­ро­лев­ские по раз­ма­ху двор­цы английской зна­ти от­ли­ча­лись цель­но­стью объ­ё­мов, яс­но­стью го­ри­зон­таль­но­го чле­не­ния фа­са­дов, струк­ту­ра ко­то­рых об­ра­зо­ва­на чёт­ким рит­мом ри­за­ли­тов, боль­ших пря­мо­уголь­ных окон и эр­ке­ров; внутренние по­ме­ще­ния бы­ли сгруп­пи­ро­ва­ны сим­мет­рич­ны­ми бло­ка­ми во­круг центрального 2-этаж­но­го хол­ла. Осо­бой рос­ко­шью от­ме­че­ны ин­терь­е­ры, в де­ко­ре ко­то­рых при­ё­мы английской позд­ней го­ти­ки со­че­та­лись с ре­нес­санс­ным ор­на­мен­том, ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись леп­ные ук­ра­ше­ния, рос­пи­си, рез­ные ду­бо­вые стен­ные па­не­ли, бо­га­тая от­дел­ка по­тол­ков и ка­ми­нов из цвет­но­го мра­мо­ра. Эле­мен­ты ор­де­ра ис­поль­зо­ва­лись ско­рее как де­ко­ра­тив­ная, чем кон­ст­рук­тив­ная сис­те­ма, что не­ред­ко при­да­ва­ло зда­ни­ям эк­лек­тический и не­сколь­ко при­чуд­ли­вый ха­рак­тер (Бер­ли-­ха­ус, ны­не в Кем­бридж­ши­ре, 1555-1564 и 1577-1587, - зда­ние с ка­мин­ны­ми тру­ба­ми в ви­де ио­ни­че­ских ко­лонн); в пла­нах зда­ний, по­ми­мо рас­про­стра­нён­ных форм (в ви­де ли­тер П, Н, Е), ис­поль­зо­ва­лись эк­зо­ти­че­ские (в ви­де ини­циа­лов за­каз­чи­ка; так называемая Тре­уголь­ная Лод­жия в Норт­гем­птон­ши­ре, около 1595 года, и др.).

К зна­ме­ни­тым по­строй­кам Елизаветинского стиля от­но­сят­ся Лонг­лит-ха­ус в Уилт­шире (1568-1580, ар­хи­тек­то­ры Р. Смит­сон и Дж. Тинн), Кер­би-холл в Норт­гем­птон­ши­ре (1570-1575, архитектор Дж. Торп; стро­ился до 1590 года, ны­не ча­стич­но в руи­нах), Уол­ла­тон-холл в Нот­тин­гем­ши­ре (около 1580-1588 годов, Смит­сон), Мон­такь­ют-ха­ус в Со­мер­сет­ши­ре (1580-1599), а так­же Хар­ду­ик-холл в Дер­би­ши­ре (1590-1597, Смит­сон), в ко­то­ром ха­рак­тер­ное для Елизаветинского стиля пре­об­ла­да­ние над сте­ной гро­мад­ных окон с мел­кой сет­кой пе­ре­плё­тов до­ве­де­но до мак­си­му­ма, а си­лу­эт зда­ния ак­цен­ти­ро­ван баш­ня­ми, за­вер­шаю­щи­ми­ся ажур­ны­ми ка­мен­ны­ми фрон­то­на­ми.

Тя­го­тея к един­ст­ву пред­мет­но­го ан­самб­ля, Елизаветинский стиль на­шёл от­ра­же­ние в де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном искусстве. В ме­бе­ли (пре­имущественно из ду­ба) пре­об­ла­да­ют мас­сив­ные фор­мы, не­ред­ко ис­поль­зо­ван об­шир­ный ар­се­нал ар­хитектурных мо­ти­вов. Рас­цве­та дос­ти­га­ют юве­лир­ное искусство и английское ши­тьё (так называемый opus anglicanum) в ду­хе де­ко­ра­тив­ных пан­но. В об­лас­ти мо­ды (за­пе­чат­лён­ной в жи­во­пи­си) Елизаветинский стиль ха­рак­те­ри­зу­ет­ся тя­го­те­ни­ем к эле­гант­но­сти, под­чёр­ки­ва­нию уд­ли­нён­ных форм, при­стра­сти­ем к об­ле­гаю­щим кам­зо­лам, ог­ром­ным во­рот­ни­кам, об­рам­ляв­шим ли­цо, и т. п.

Жи­во­пис­цы Елизаветинского стиля, ра­бо­тав­шие главным образом в жан­рах па­рад­но­го порт­ре­та и порт­рет­ной ми­ниа­тю­ры (Н. Хил­ли­ард, Г. Го­вер, М. Ге­рартс, А. Оли­вер), соз­на­тель­но ори­ен­ти­ро­ва­лись на твор­че­ст­во Х. Холь­бей­на Млад­ше­го, французские и нидерландские об­раз­цы; их ра­бо­там при­су­щи юве­лир­ная тща­тель­ность ис­пол­не­ния, под­чёрк­ну­тое вни­ма­ние к де­та­лям кос­тю­ма и ак­сес­суа­рам, де­ко­ра­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние цве­та; влия­ние средневековых тра­ди­ций ощу­ти­мо в пло­ско­ст­но­сти и ли­ней­ном гра­физ­ме.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Ели­за­ве­тин­ский стиль. Лонг­лит-ха­ус в Уилт­шире. 1568-1580. Ар­хи­тек­то­ры Р. Смит­сон, Дж. Тинн. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)