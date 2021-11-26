ДЖИРАЛЬДИ ЧИНЦИО (ЧИНТИО) ДЖАМБАТТИСТА

ДЖИРАЛЬДИ ЧИНЦИО (ЧИНТИО) ДЖАМБАТТИСТА (итал. Giambattista Giraldi Cinzio) - итальянский писатель.

Окон­чил университет в Фер­ра­ре (1531), пре­по­да­вал в ря­де университетов Северной Ита­лии. В 1547 году сек­ре­тарь гер­цо­га Эр­ко­ле II д’Эсте.

На­чал пе­ча­тать­ся с 1537 года. Тео­ре­тик [трак­тат «Рас­су­ж­де­ние о том, как со­чи­нять ко­ме­дии и тра­ге­дии» («Dis­cor­so intorno al comporre delle comedie e tragedie», 1543, опубл. в 1554)] и (на­ряду с Дж. Трис­си­но) ос­но­во­по­лож­ник [9 тра­ге­дий, в том числе «Ор­бек­ке» («Or­bec­che», 1541, опубликовано в 1543)] но­во­ев­ро­пей­ской тра­ге­дии; в его трак­тов­ке она со­че­та­ет прин­ци­пы «По­эти­ки» Ари­сто­те­ля со стои­циз­мом в ду­хе Се­не­ки и хри­сти­ан­ским мо­ра­лиз­мом.

Джиральди Чинцио - один из пер­вых в Ев­ро­пе тео­ре­ти­ков жан­ра ро­ма­на [«Рас­су­ж­де­ние о том, как со­чи­нять ро­ма­ны» («Discorso intorno al com­por­re dei romanzi», 1549, опубликован в 1554)]. Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние - но­вел­ли­стическая книга «Эка­том­ми­ти» («Eca­tom­mi­ti», 1565), где жан­ро­во-сти­ле­вая мо­дель «Де­ка­ме­ро­на» Дж. Бок­кач­чо транс­фор­ми­ро­ва­на в рус­ле мань­е­риз­ма; в кни­ге пре­об­ла­да­ют тра­гические сю­же­ты в ду­хе М. Бан­дел­ло. Сю­же­ты двух но­велл «Эка­том­ми­ти» (III, 7; VIII, 5) бы­ли по­ло­же­ны У. Шек­спи­ром в ос­но­ву тра­ге­дий «Отел­ло» и «Ме­ра за ме­ру».

Сре­ди других со­чи­не­ний - по­этический сборник «Пла­мя» («Fi­am­me», 1548).

Сочинения :

Scritti critici. Mil., 1973;

L’uomo di cor­te. Modena, 1989; Carteggio. Messina, 1996;

Les romans (livre premier) // Les poétiques italiennes du roman. P., 2005.