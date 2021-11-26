ДЮ ШЕН (ДЮШЕН), ЛЕЖЕ

Дю Шен (Дюшен, фр. Du Chesne, Duchesne, лат. Leodegarius a Quercu), Леже (1503—1588) — французский гуманист, поэт и знаток литературы.

После обучения в Университете Кагора, где он стал доктором права, продолжил занятия в парижских коллежах — Бургундском и Сент-Барб, заняв в 1566 должность профессора латинской риторики в Королевском коллеже (Коллеж-де-Франс). Прославился публикациями сочинений античных поэтов и писателей — Аристотеля , Марциала, Цицерона , Плиния , Горация, Стация, которые предварял вступительными статьями и комментариями. Сборники его собственных эпиграмм и поэм, вышедшие в 1560 в типографии известного печатника Гийома Кавелла (Cavellat) — «Flores epigrammatum» и «Farrago poematum» — попали в Индекс запрещенных книг за вольнодумставо. Тем не менее, Д. прославился и как воинствующий католик; был дружен с Адрианом Тюрнебом, известным знатоком греческой литературы и коллегой по Королевскому коллежу, и публично поддерживал его в спорах с кальвинистским гуманистом Пьером Рамусом. После Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 адресовал Карлу IX панегирик «Призыв к королю добродетельно продолжать дело, которое он мудро начал против гугенотов».

Лит.: Culture et politique en France à l’époque de l’Humanisme et de la Renaissance. Turin, 1974. P. 387—411; French Vernacular books / Ed. A. Pettegree, M. Walsby, A. Wilkinson. Leiden–Boston, 2007; Les Origines du Collège de France (1500—1560) / Sous la dir. de M. Fumaroli. Paris, 1998; Sharratt P. The poetry of Léger Du Chesne // Néo-Latin and the Vernacular in Renaissance France / Ed. G. Castor, T. Cave. Oxford, 1984. P. 174—198.