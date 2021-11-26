ДУНАЙСКАЯ ШКОЛА
ДУНАЙСКАЯ ШКОЛА - дунайский стиль, условное название направления в живописи и графике южно-германских и австрийских земель в бассейне реки Дунай в первой половине XVI века.
Понятие «Дунайская школа» ввёл немецкий историк искусства Т.фон Фриммель (1892 год). Крупнейшие мастера Дунайской школы - Л. Кранах Старший (в ранний период, до 1505 года), А. Альтдорфер, В. Хубер, «Мастер истории Фридриха и Максимилиана»; основные художественные центры - Регенсбург, Линц и монастырь Санкт-Флориан близ Линца, Пассау, Зальцбург, Кремс.
Развиваясь в русле немецкого Возрождения, Дунайская школа выделяется особым интересом к пейзажу, которому отводится центральное место, и его своеобразной трактовкой. Реализм произведений Дунайской школы (особенно у А. Альтдорфера и В. Хубера), основанный на внимательном наблюдении за природными явлениями, эффектами освещения, на точном расчёте при передаче пространства, сочетался с субъективным, эмоционально-романтическим восприятием природы. Объективная картина мира превращалась в мистическое виде́ние - величественный и грандиозный образ, созвучный мировоззрению пантеизма. Попытка передать представления об одушевлённости и целостности природы, связывающие искусство Дунайской школы с натурфилософией Парацельса, наиболее ярко проявилась в картине Альтдорфера «Битва Дария с Александром Македонским» (1528-1529 годы, Старая пинакотека, Мюнхен).
Античные сюжеты, библейские и аллегорич. образы, которые художники Дунайской школы черпали из литературы, а также из гравюр А. Мантеньи, Я. де Барбари, Л. Кранаха Старшего, утрачивали в их произведениях свой классический характер и приобретали жанровую окраску и острую экспрессивность («У зазнайства на подоле сидит нищета» А. Альтдорфера, 1531 год, Государственные музеи, Берлин; «Бегство в Египет» В. Хубера, 1525-1530 годы, там же). Живописные произведения Дунайской школы отличаются ярким и напряжённым колоритом, светоносностью, контрастами солнечного и фантастичного сумеречного освещения, а также динамичной манерой письма.
Значительное место в творчестве мастеров Дунайской школы занимал рисунок. Среди выполненных пером многочисленных пейзажей, отличающихся отрывистым штрихом и вибрирующими линиями, топографически точное воспроизведение конкретной местности соседствует с «героизированными» образами видимого мира.
Живопись Дунайской школы оказала значительное влияние на немецких (А. Шёпфер, М. Фезелен, Х. Вертингер, Х. Лей), австрийских, чешских и венгерских мастеров XVI века, а также стала важным этапом на пути формирования пейзажа как самостоятельного жанра не только в немецком и австрийском, но и в европейском искусстве.
Иллюстрации:
В. Хубер. «Пейзаж близ Фельдкирха». Рисунок. 1527 год. Графическое собрание (Мюнхен). Архив БРЭ.
А. Альтдорфер. «Битва Дарияс Александром Македонским». 1528-1529 годы. Старая пинакотека (Мюнхен). Архив БРЭ.