ДОНИ АНТОН ФРАНЧЕСКО
ДОНИ АНТОН ФРАНЧЕСКО - итальянский писатель и издатель, гуманист, утопист.
Из семьи ремесленника. Последователь Т. Мора и Н. Коперника, предшественник Т. Кампанеллы. Первым в Италии издал «Утопию» Мора.
В сочинениях, написанных на итальянском языке, критиковал общественный строй своего времени. В социальной утопии «Миры» («I Mondi», 1552-1553 годы) нарисовал картину идеального общества, основанного на коллективной собственности, всеобщем равенстве и обязательном для всех труде (произведение было запрещено инквизицией).
Вершиной творчества Дони считается книга «Мраморные ступени» («I Marmi», 1552-1553 годы), в которой описывается повседневная жизнь Флоренции XVI века.
Сочинения:
Новеллы итальянского Возрождения. М., 1913. Ч. 3. С. 191–203;
Scritti Varii. 2 ed. Roma, 1925;
Le novelle. Roma, 2002–2003. Vol. 1–3.