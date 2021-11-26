ДОНИ АНТОН ФРАНЧЕСКО

ДОНИ АНТОН ФРАНЧЕСКО - итальянский писатель и издатель, гуманист, утопист.

Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка. По­сле­до­ва­тель Т. Мо­ра и Н. Ко­пер­ни­ка , пред­ше­ст­вен­ник Т. Кам­па­нел­лы. Пер­вым в Ита­лии из­дал «Уто­пию» Мо­ра.

В со­чи­не­ни­ях, на­пи­сан­ных на итальянском языке, кри­ти­ко­вал об­щественный строй сво­его вре­ме­ни. В со­ци­аль­ной уто­пии «Ми­ры» («I Mon­di», 1552-1553 годы) на­ри­со­вал кар­ти­ну иде­аль­но­го об­ще­ст­ва, ос­но­ван­но­го на кол­лек­тив­ной соб­ст­вен­но­сти, все­об­щем ра­вен­ст­ве и обя­за­тель­ном для всех тру­де (про­из­ве­де­ние бы­ло за­пре­ще­но ин­кви­зи­ци­ей).

Вер­ши­ной твор­че­ст­ва Дони счи­та­ет­ся книга «Мра­мор­ные сту­пе­ни» («I Marmi», 1552-1553 годы), в ко­то­рой опи­сы­ва­ет­ся по­все­днев­ная жизнь Фло­рен­ции XVI века.

Сочинения:

Но­вел­лы италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1913. Ч. 3. С. 191–203;

Scritti Varii. 2 ed. Ro­ma, 1925;

Le novelle. Roma, 2002–2003. Vol. 1–3.