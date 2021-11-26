ДЕЛЛА ВАЛЛЕ ПЬЕТРО
ДЕЛЛА ВАЛЛЕ (Della Valle) (прозвище Паломник, il Pellegrino) ПЬЕТРО - Итальянский путешественник, дипломат, писатель, учёный, музыкант.
Принадлежал к знатному римскому роду. Сыграл значительную роль в развитии миссионерской деятельности католической церкви на Ближнем и Среднем Востоке. В 1614-1626 годах совершил путешествие в Палестину, Египет, Сирию, Ирак, Иран и Индию. Его письма из этих стран были изданы в 1650-1663 годах под названием «Путешествие Пьетро делла Валле Паломника…». В них, как и в ранее опубликованном «Сообщении о Грузии» (1626), давались точные и непредвзятые описания древностей, обычаев, политической и религионой жизни Востока. Сочинения Делла Валле пользовались популярностью в Западной Европе и значительно расширили знания европейцев о Востоке.