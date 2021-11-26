ДЕЛЛА ВАЛЛЕ ПЬЕТРО

ДЕЛЛА ВАЛЛЕ (Della Valle) (про­зви­ще Па­лом­ник, il Pellegrino) ПЬЕТРО - Итальянский пу­те­ше­ст­вен­ник, ди­пло­мат, пи­са­тель, учё­ный, му­зы­кант.

При­над­ле­жал к знат­но­му римскому ро­ду. Сыг­рал зна­чительную роль в раз­ви­тии мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти ка­то­лической церк­ви на Ближ­нем и Сред­нем Вос­то­ке. В 1614-1626 годах со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Па­ле­сти­ну, Еги­пет, Си­рию, Ирак, Иран и Ин­дию. Его пись­ма из этих стран бы­ли из­да­ны в 1650-1663 годах под названием «Пу­те­ше­ст­вие Пьет­ро дел­ла Вал­ле Па­лом­ни­ка…». В них, как и в ра­нее опуб­ли­ко­ван­ном «Со­об­ще­нии о Гру­зии» (1626), да­ва­лись точ­ные и не­пред­взя­тые опи­са­ния древ­но­стей, обы­ча­ев, по­ли­тической и ре­лигионой жиз­ни Вос­то­ка. Со­чи­не­ния Делла Валле поль­зо­ва­лись по­пу­ляр­но­стью в Западной Ев­ро­пе и зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ли зна­ния ев­ро­пей­цев о Вос­то­ке.