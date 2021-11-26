ДАВИД ГЕРАРД
ДАВИД ГЕРАРД - нидерландский живописец.
Вероятно, учился в Харлеме, т. к. в некоторых его работах видны заимствования из живописи Гертгена тот Синт-Янса. Из северных Нидерландов Давид переехал в Брюгге, где в 1484 году стал членом гильдии Святого Луки (декан с 1501). После смерти Х. Мемлинга (1494) занял главенствующее положение среди местных художников. Вероятно, у него была вторая мастерская в Антверпене, т. к. в 1515 году он вступил в антверпенскую гильдию Святого Луки. Среди его работ нет подписанных, но около 60 произведений приписываются Давиду с большой долей вероятности.
Выполнял работы преимущественно религиозного содержания по заказам церквей, монастырей и магистратов (сцены «Крещение», «Страсти Христовы», «Мадонна с Младенцем на троне»). Одно из самых знаменитых произведений Давида - диптих «Суд Камбиза» (1498, музей Грунингем, Брюгге), написанный для Ратуши в Брюгге. Эта единственная в творчестве Давида работа на светский, заимствованный из Геродота сюжет относится к типу широко распространённых в Нидерландах назидательных изображений для залов суда; сцена казни неправедного судьи Сизамна передана художником с холодной отрешённостью бесстрастного наблюдателя.
Искусство Давида эклектично, в нём соединяются композиционные схемы Я. ван Эйка и технические приёмы Х. ван дер Гуса, трогательная непосредственность Гертгена тот Синт-Янса и утончённый лиризм Мемлинга. Консервативное искусство Давида завершает великие традиции нидерландской живописи XV века, демонстрируя виртуозность в использовании найденных его предшественниками приёмов и формул.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.