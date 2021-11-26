ДАВИД ГЕРАРД

ДАВИД ГЕРАРД - нидерландский живописец .

Ве­ро­ят­но, учил­ся в Хар­ле­ме, т. к. в не­ко­то­рых его ра­бо­тах вид­ны за­им­ст­во­ва­ния из жи­во­пи­си Герт­ге­на тот Синт-Ян­са. Из северных Ни­дер­лан­дов Давид пе­ре­ехал в Брюг­ге, где в 1484 году стал чле­ном гиль­дии Святого Лу­ки (де­кан с 1501). По­сле смер­ти Х. Мем­лин­га (1494) за­нял гла­вен­ст­вую­щее по­ло­же­ние сре­ди ме­ст­ных ху­дож­ни­ков. Ве­ро­ят­но, у не­го бы­ла вто­рая мас­тер­ская в Ан­твер­пе­не, т. к. в 1515 году он всту­пил в ан­твер­пен­скую гиль­дию Святого Лу­ки. Сре­ди его ра­бот нет под­пи­сан­ных, но около 60 про­из­ве­де­ний при­пи­сы­ва­ют­ся Давиду с боль­шой до­лей ве­ро­ят­но­сти.

Вы­пол­нял ра­бо­ты пре­имущественно ре­лигиозного со­дер­жа­ния по за­ка­зам церк­вей, мо­на­сты­рей и ма­ги­ст­ра­тов (сце­ны «Кре­ще­ние», «Стра­сти Хри­сто­вы », «Ма­дон­на с Мла­ден­цем на тро­не»). Од­но из са­мых зна­ме­ни­тых про­из­ве­де­ний Давида - дип­тих «Суд Кам­би­за» (1498, му­зей Гру­нин­гем, Брюг­ге), на­пи­сан­ный для Ра­ту­ши в Брюг­ге. Эта един­ст­вен­ная в твор­че­ст­ве Давида ра­бо­та на свет­ский, за­им­ст­во­ван­ный из Ге­ро­до­та сю­жет от­но­сит­ся к ти­пу ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ных в Ни­дер­лан­дах на­зи­дательных изо­бра­же­ний для за­лов су­да; сце­на каз­ни не­пра­вед­но­го су­дьи Си­зам­на пе­ре­да­на ху­дож­ни­ком с хо­лод­ной от­ре­шён­но­стью бес­стра­ст­но­го на­блю­да­те­ля.

Ис­кус­ст­во Давида эк­лек­тич­но, в нём со­еди­ня­ют­ся ком­по­зиционные схе­мы Я. ван Эй­ка и тех­нические приё­мы Х. ван дер Гу­са, тро­га­тель­ная не­по­сред­ст­вен­ность Герт­ге­на тот Синт-Ян­са и утон­чён­ный ли­ризм Мем­лин­га. Кон­сер­ва­тив­ное ис­кус­ст­во Давида за­вер­ша­ет ве­ли­кие тра­ди­ции ни­дерландской жи­во­пи­си XV века, де­мон­ст­ри­руя вир­ту­оз­ность в ис­поль­зо­ва­нии най­ден­ных его пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми приё­мов и фор­мул.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.