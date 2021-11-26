АВЕНТИН (лат. Aventinus) (Иоганн Турмайр /Turmayr)

Немецкий историк.

В 1495 поступил в университет Ингольштадта. Позже учился в Вене, Кракове, Париже. А. занимался в основном гуманитарными науками: теологией, историей , философией. На А. оказал большое влияние немецкий гуманист К. Цельтис, вслед за которым А. переехал в Вену, где изучал свободные искусства. В Париже защитил магистерскую диссертацию. В 1508–1517 — домашний учитель и воспитатель детей баварского курфюрста Альбрехта IV. В 1516 по примеру Цельтиса основал небольшое ученое общество, прославившееся своими многочисленными научными трудами. Сам он в тот период написал латинскую грамматику, учебник музыки, краткую историю Баварских книг на латыни (1511). С 1517 — придворный историограф баварских курфюрстов. В 1519–1521 написал «Анналы князей Баварии», в 1524 — «Баварскую хронику», первый крупный исторический труд на немецком языке. Главная цель исторических сочинений А. — показать древность, мощь и величие баварского правящего дома и первостепенное место истории Германии в мировой истории.

Сочинения:

Johannes Turmair‘s genannt Aventinus Sämmtliche Werke // auf Veranlassung Sr. Majestät des Königs von Bayern hrsg. von der K. Akademie der Wissenschaften, München, 1881–1886.

Автор статьи: А. В. Лазарева.