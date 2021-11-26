МЕССИНА

Го­род в Ита­лии, область Си­ци­лия, административный центр провинции Мес­си­на.

Нас. 234,7 тыс. чел. (2010; с при­го­ро­дами ок. 500 тыс. чел.). Рас­по­ло­жен на сев.-вост. по­бе­ре­жье о. Си­ци­лия, у под­но­жия гор Пе­ло­ри­та­ни, вы­тя­нут поч­ти на 30 км вдоль по­бе­ре­жья Мес­син­ско­го прол. Важ­ней­ший порт (ор­га­ни­за­ци­он­но объ­е­ди­нён с пор­том Ми­лац­цо), свя­зы­ваю­щий о. Си­ци­лия с ма­те­ри­ко­вой ча­стью Ита­лии. Ре­гу­ляр­ное пас­са­жир­ское со­об­ще­ние М. – Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия (па­ро­мы, су­да на под­вод­ных крыль­ях), М. – Вил­ла-Сан-Джо­ван­ни (ж.-д. па­ром), Ми­лац­цо – Ли­пар­ские о-ва. Че­рез М. про­хо­дит ос­нов­ная ав­то­мо­биль­ная до­ро­га, свя­зы­ваю­щая на­се­лён­ные пунк­ты на сев. и вост. по­бе­ре­жье о. Си­ци­лия. М. – 3-й (по­сле Па­лер­мо и Ка­та­нии) по куль­тур­но­му зна­че­нию и эко­но­мич. по­тен­циа­лу го­род Си­ци­лии.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся ок. 730 до н. э. как го­род си­ку­лов Занк­ла (греч. Ζάγϰλη , от ζάγϰλον – серп; по очер­та­ни­ям бух­ты, на бе­ре­гу ко­то­рой рас­по­ло­жен) в свя­зи с при­бы­ти­ем в не­го греч. ко­ло­ни­стов с о. Эв­бея. В нач. 5 в. за­хва­чен ми­лет­ца­ми и са­мо­сца­ми, за­тем пе­ре­шёл под власть ре­гий­ско­го ти­ра­на Анак­си­лая, ко­то­рый пе­ре­име­но­вал го­род в Мес­се­ну (греч. Μεσσήνη; в бо­лее позд­нем про­из­но­ше­нии – Мес­си­на) в честь сво­его род­но­го го­ро­да, рас­по­ло­жен­но­го на п-ове Пе­ло­пон­нес. Ок. 396 раз­граб­ле­на и час­тич­но раз­ру­ше­на кар­фа­ге­ня­на­ми, за­тем по­па­ла под власть ти­ра­на Си­ра­куз Дио­ни­сия I Стар­ше­го (см. Дио­ни­сий ), позд­нее – Ага­фок­ла. В 288 (по др. дан­ным, в 282) за­хва­че­на ита­лий­ски­ми на­ём­ни­ка­ми-ма­мер­тин­ца­ми. Об­ра­ще­ние си­ра­куз­ско­го ти­ра­на Гие­ро­на II (см. Гие­рон) к Ри­му в 264 за по­мо­щью в борь­бе про­тив ма­мер­тин­цев по­слу­жи­ло по­во­дом к 1-й Пу­ни­че­ской вой­не (см. Пу­ни­че­ские вой­ны ), в хо­де ко­то­рой М. во­шла в со­став Рим. им­пе­рии. В 78–70 один из опор­ных пунк­тов про­пре­то­ра Си­ци­лии Гая Вер­ре­са при осу­ще­ст­в­ле­нии гра­би­тель­ских по­хо­дов, в 42–36 до н. э. ак­тив­но ис­поль­зо­ва­лась в ка­че­ст­ве мор. ба­зы Сек­стом Пом­пе­ем в его вой­не с Ав­гу­стом. В 440-х гг. н. э. вре­мен­но на­хо­ди­лась под вла­стью ван­да­лов. В 476 ото­шла к Ви­зан­тии, по­сле че­го на­чал­ся эко­но­мич. рас­цвет го­ро­да. В 843 за­хва­че­на ара­ба­ми, силь­но раз­ру­ше­на. По­сле за­вое­ва­ния нор­ман­на­ми (1061) вновь от­строе­на и об­ре­ла преж­нее зна­че­ние как один из осн. тор­го­вых пор­тов на Сре­ди­зем­ном м.; иг­ра­ла так­же важ­ную роль во вре­мя кре­сто­вых по­хо­дов. В 1232 центр не­удач­но­го вос­ста­ния про­тив имп. Фрид­ри­ха II Штау­фе­на, пы­тав­ше­го­ся ог­ра­ни­чить гор. пра­ва и сво­бо­ды. В 1266–1282 при­над­ле­жа­ла Ан­жуй­ской ди­на­стии, один из цен­тров вос­ста­ния 1282 (см. Си­ци­лий­ская ве­чер­ня 1282), за­тем ото­шла к Ара­гон­ской ди­на­стии, сто­ли­ца Ко­ро­лев­ст­ва Си­ци­лия (до 16 в.). В 1674–78 центр ан­ти­ис­пан­ско­го вос­ста­ния. По Ут­рехт­ско­му ми­ру 1713 ото­шла к Са­вой­ско­му гер­цог­ст­ву, с 1720 под вла­стью австр. Габс­бур­гов, с 1735 – Бур­бо­нов. В мар­те 1861 за­ня­та вой­ска­ми Дж. Га­ри­баль­ди, вклю­че­на в Итал. ко­ро­лев­ст­во. Го­род не­од­но­крат­но стра­дал от зем­ле­тря­се­ний, са­мое силь­ное – 28.12.1908, ко­гда бы­ло раз­ру­ше­но ок. 90% зда­ний и по­гиб­ли от 60 до 70 тыс. чел. В спа­се­нии жи­те­лей боль­шую по­мощь ока­за­ли мо­ря­ки рос. эс­кад­ры, сто­яв­шей на яко­ре близ го­ро­да. Им уда­лось вы­та­щить из-под раз­ва­лин свы­ше 800 чел., ок. 2 тыс. чел. вы­вез­ти в боль­ни­цы Не­апо­ля и др. го­ро­дов; неск. улиц М. на­зва­ны в честь рос. мо­ря­ков. Ле­том 1943 М. под­вер­глась силь­ным бом­бар­ди­ров­кам анг­ло-амер. авиа­ции. В ию­не 1955 в М. про­шла кон­фе­рен­ция ми­ни­ст­ров иностр. дел го­су­дарств – уча­ст­ни­ков Ев­ро­пей­ско­го объ­е­ди­не­ния уг­ля и ста­ли, на ко­то­рой бы­ла при­ня­та Мес­син­ская ре­зо­лю­ция, лёг­шая в ос­но­ву Рим­ских до­го­во­ров 1957.

Гл. ар­хит. па­мят­ник го­ро­да – 3-не­ф­ный ка­фед­раль­ный со­бор Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та [за­ло­жен в 1160 (пе­ре­страи­вал­ся в 13, 14, 16 вв., вос­ста­нав­ли­вал­ся в 1919–29 под рук. арх. Ф. Ва­лен­ти и по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны ); центр. пор­тал в фор­мах го­ти­ки (14–15 вв.) ук­ра­шен скульп­ту­рой А. Ба­боч­чо и П.де Бо­ни­та­те (1468); бо­ко­вые пор­та­лы – 16 в.; ка­пел­ла Свя­тых Да­ров (кон. 16 в., арх. и скульп­тор Дж. дель Ду­ка)] с кам­па­ни­лой (выс. 60 м; нач. 1930-х гг., арх. Ва­лен­ти) с ас­тро­но­мич. ме­ха­нич. ча­са­ми (из­го­тов­ле­ны в Страс­бу­ре, 1933). От эпо­хи Сред­не­ве­ко­вья со­хра­ни­лись так­же: ц. Сан­та-Ан­нун­циа­та-деи-Ка­та­ла­ни, па­мят­ник нор­манн­ской ар­хи­тек­ту­ры (2-я пол. 12 в., пе­ре­строе­на в 13 в.), со­еди­няю­щий в се­бе ро­ман­ский стиль с влия­ния­ми араб. и ви­зант. зод­че­ст­ва; го­тич. 3-не­фная ц. Сан­та-Ма­рия-де­льи- Але­ман­ни, не­ко­гда быв­шая ка­пел­лой ор­де­на Ры­ца­рей Ие­ру­са­ли­ма (13 в., вос­ста­нов­ле­на во 2-й пол. 20 в.), ц. Сан-Фран­че­ско-аль-Им­ма­ко­ла­та (13 в.), цер­ковь и быв. мон. Сан­та-Ма­рия-ди-Ми­ли (ос­но­ва­ны в 11 в., рас­ши­ре­ны в 16 в.). Из мно­го­числ. ре­нес­санс­ных по­стро­ек М. со­хра­ни­лись форт Сан-Саль­ва­то­ре (1530-е гг., арх. А. Фер­ра­мо­ли­но), Па­лац­цо Реа­ле [арх. А. Ка­ла­мек (Ка­ла­мак­ка), 1589], ц. Сан-Джо­ван­ни-ди-Маль­та (1588–1657, К. Ка­мил­лиа­ни и дель Ду­ка, вос­ста­нов­ле­на в 20 в.), Па­лац­цо се­на­то­ров (1589, дель Ду­ка), фон­та­ны Ори­о­на (1547–53) и Неп­ту­на (1557, оба – скульп­тор Дж. А. Мон­тор­со­ли), па­мят­ник до­ну Хуа­ну Ав­ст­рий­ско­му (1572–73, скульп­тор Ка­ла­мек). Сре­ди др. со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков – ц. Иль-Мон­те-ди-Пье­та в сти­ле мань­е­риз­ма (1616, арх. Н. Ма­зуч­чо, до­ст­раи­ва­лась в 18 в.), зда­ние лом­бар­да (нач. 16 в., пе­ре­строе­но в нач. 17 в., Ма­зуч­чо), Па­лац­цо Ка­ла­пай (18 в.).

Во 2-й пол. 18–19 вв. М. за­страи­ва­лась зда­ния­ми в сти­ле клас­си­циз­ма: те­атр Вик­то­ра-Эм­ма­нуи­ла II (1852, ар­хи­тек­то­ры П. Ва­лен­те, К. Фаль­конь­е­ри, рес­тав­ри­ро­ван в 1-й пол. 20 в.). Из па­мят­ни­ков 20 в. вы­де­ля­ют­ся по­строй­ки в сти­ле ра­цио­на­лиз­ма: рас­по­ло­жен­ные на на­бе­реж­ной Па­лац­цо INAIL (1938) и Лит­то­рио (1940, оба – арх. Дж. Са­мо­на), мор­ской и ж.-д. во­кзал (1939–40, арх. А. Мад­зо­ни). Эк­лек­тич. зда­ние та­мож­ни (1912–14, Дж. Ло Ка­шо), Дво­рец пра­ви­тель­ст­ва (1913–15, от­кры­то в 1920, арх. Ч. Бац­ца­ни), не­оклас­си­ци­стич. Па­лац­цо Дзан­ка (т. н. Па­лац­ца­та, 1914–35, арх. А. Дзан­ка, ны­не зда­ние му­ни­ци­па­ли­те­та), Дво­рец пра­во­су­дия (1928, арх. М. Пья­чен­ти­ни), га­ле­рея Вик­то­ра-Эм­ма­нуи­ла II (1929, арх. К. Пуль­и­зи Ал­ле­гра) в рус­ле эк­лек­тиз­ма, Дво­рец куль­ту­ры в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (2009, Ф. Ба­зи­ле и др.).

В М. – НИИ ис­то­рич. ис­сле­до­ва­ний «Г. Саль­ве­ми­ни», НИИ на­но­ма­те­риа­лов и на­но­тех­но­ло­гий (2002), Экс­пе­рим. океа­но­гра­фич. ин-т, ин-т пе­ре­до­вых энер­ге­тич. тех­но­ло­гий «Н. Джор­да­но». Ун-т (ос­но­ван в 1548 как кол­ледж ие­зуи­тов; при ун-те – сейс­мо­ло­гич. об­сер­ва­то­рия и бо­та­нич. сад). Тех­нич. ком­мерч. ин-т «С. Ква­зи­мо­до». Кон­сер­ва­то­рия «А. Ко­рел­ли» (совр. назв. с 1980). Ре­гио­наль­ная б-ка (1731). Гор. те­атр. Му­зеи: ре­гио­наль­ный (об­лас­ти Си­ци­лия; от­крыт в 1922; ар­хео­ло­гич. кол­лек­ция, ра­бо­ты Ан­то­нел­ло да Мес­си­ны, Ка­ра­вад­жо и др.), обо­ро­нит. со­ору­же­ний Мес­син­ско­го прол. (2003), пе­ло­ри­тан­ской куль­ту­ры и нар. му­зы­ки, зоо- ло­ги­че­ский «Кам­брия»; в Ми­лац­цо – му­зеи ви­но­де­лия и ар­хео­ло­ги­че­ский. Неск. ху­дож. га­ле­рей. Гор. ак­ва­ри­ум. Сре­ди др. дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей М. – опо­ры ли­нии элек­тро­пе­ре­дач че­рез Мес­син­ский прол. (1957; позд­нее ЛЭП за­ме­не­на под­вод­ным ка­бе­лем, опо­ры ос­тав­ле­ны как па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры).

Фут­боль­ный клуб «Мес­си­на» при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Сан Фи­лип­по» (от­крыт в 2004, ок. 38 тыс. мест); др. фут­боль­ный ста­ди­он – «Джо­ван­ни Че­ле­сте» (13 тыс. мест). В 1930–1999 в М. 7 раз про­хо­дил этап ве­ло­гон­ки «Джи­ро д’Италия».

Ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – пор­то­вое хо­зяй­ст­во. Об­щий гру­зо­обо­рот пор­та М. – Ми­лац­цо 22,5 млн. т (в т. ч. 14,5 млн. т – на­лив­ные гру­зы, 2008). Круп­ней­ший пас­са­жир­ский порт стра­ны (ок. 9,9 млн. чел. в 2008), один из важ­ных итал. пор­тов по приё­му кру­из­ных су­дов (бо­лее 370 тыс. кру­из­ных пас­са­жи­ров в 2010). М. и ок­ре­ст­но­сти – по­пу­ляр­ный ту­ри­стич. рай­он (ок. 5 млн. чел. в год); один из гл. объ­ек­тов ту­риз­ма – вул­кан Этна.

В М. на­хо­дят­ся неск. пред­при­ятий ком­па­нии «Sambers Italia S. p. A.» (вы­пуск проф. дис­пле­ев, ви­део­стен, эк­ра­нов об­рат­ной про­ек­ции и др. под мар­кой «Hantarex»), шин­ный за­вод кон­цер­на «Pirelli». Про­из-во пла­ст­масс (за­вод фир­мы «Siplast S. p. A.»), строй­ма­те­риа­лов (це­мент, об­ли­цо­воч­ная и на­поль­ная плит­ка и др.), обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой пром-сти (элек­тро­пе­чи, жа­роч­ные шка­фы, обо­ру­до­ва­ние для мя­со­пе­ре­ра­бот­ки), ке­ра­мич. из­де­лий пром. на­зна­че­ния, ме­бе­ли, тек­сти­ля. Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. му­ко­моль­ная, пло­до­кон­серв­ная, об­ра­бот­ка и фа­сов­ка ко­фе и др.) пром-сти, пи­во­ва­ре­ние и ви­но­де­лие. Су­до­ре­монт и су­до­строе­ние (вер­фи в М. и Ми­лац­цо). В Ми­лац­цо – неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод (пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся ок. 8 млн. т неф­ти в год), про­из-во ста­ли и про­ка­та (пред­при­ятие ком­па­нии «Special Tubi Uno S. R. L.»), ТЭС.

М. – центр об­шир­но­го с.-х. рай­она (вы­ра­щи­ва­ют гл. обр. цит­ру­со­вые – ли­мо­ны, апель­си­ны, ман­да­ри­ны, кле­мен­ти­ны, а так­же ви­но­град). В юж. при­го­ро­де Три­ме­сть­е­ри – тра­диц. про­из-во цит­ру­со­вых эс­сен­ций и ли­мон­ной ки­сло­ты.

Автор статьи: Т. А. Гал­ки­на (эко­но­ми­ка).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)