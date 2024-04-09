В чём состояло отличие системы управления в английских колониях от испанских и португальских?

В английских колониях вся власть принадлежала губернатору, которого назначал король, без всяких выборных органов

В английских колониях губернатор часто делил власть с представительными органами, которые избирались местными жителями

Английские колонии управлялись напрямую из Лондона, без каких-либо посредников на местах