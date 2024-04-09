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15.06.2026
Колониальные империи раннего Нового времени
В чём состояло отличие системы управления в английских колониях от испанских и португальских?
В английских колониях вся власть принадлежала губернатору, которого назначал король, без всяких выборных органов
В английских колониях губернатор часто делил власть с представительными органами, которые избирались местными жителями
Английские колонии управлялись напрямую из Лондона, без каких-либо посредников на местах
В английских колониях управление осуществляли местные короли, которых англичане оставили у власти
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