СОДРЕ ВИСЕНТЕ

Ранние годы

Висенте Содре родился в 1465 г. Отец – Жуан Содре – имел английские корни, мать – Изабель Серран. Помимо Висенте в семье были дети – Браш и Изабель (супруга Эштевана да Гама, мать Васко да Гама). Семейство Содре находилось на службе Ордену Христа, в то время как семья да Гама – на службе Ордену Сантьяго.

В юношеские годы С. поступил на службу в Орден Христа. Его карьера складывалась успешно, и вскоре он стал уже командором.

На службе ордену

В 1494 г. по поручению магистра ордена С. отправился на о-в Мадейра, которым владел орден, и совершил там инспекцию сооружения Фуншалской крепости. С приходом к власти Мануэла I в 1495 г. С. перешел на службу как рыцарь при королевском дворе. С 1501 г. – алкайд г. Томар. Это был крупный центр Ордена Христа в Португалии.

Путешествие в Индию

В 1502 г. король Мануэль I назначил С. главой судоходства в Индийском море в составе морской экспедиции в Индию. На С. возлагалась обязанность патрулирования Аравийского моря и недопущения торговли мусульманского Ближнего Востока с Индией.

Из-за ссоры С. и П.А. Кабрала, которого назначили главой 4-й Индийской армады и который отказался от этой должности ввиду неподчинения ему С., руководителем миссии был назначен В. да Гама. С. получал самостоятельность над своим отдельным отрядом в пять кораблей. Он должен был обеспечить постоянное присутствие португальцев в Аравийском море и контроль морской торговли с Индией.

В феврале 1502 г. 4-я Индийская армада покинула Лиссабон и уже в сентябре прибыла в Индию. Спустя год после своего отплытия из Лиссабона В. да Гама отправился назад в Португалию. С. по-прежнему патрулировал Индийский океан. Он решил предпринять самостоятельное плавание к Красному морю. В его отсутствие город Кочин, который С. должен был охранять, был захвачен и сожжен. Тем временем отряд С. побывал в Гуджарате (захват корабля), затем отплыл в Аденский залив.

20 апреля 1503 г. С. прибыл на о-ва Куриа-Муриа в Аравийском море. Во время шторма 30 апреля корабли С. и его брата Браша затонули. Во время кораблекрушения С. погиб.

Семья

От Изабель Фернандес С. имел сына Фернана Содре.