«Револю́ция цен»

«Револю́ция цен» — значительное повышение цен, особенно на предметы первой необходимости, в европейских странах в XVI–XVII вв. (примерно между 1520 и 1650), связанное с интенсивным ввозом драгоценных металлов из Нового Света и увеличением их добычи в самой Европе. Хотя «Р. ц.» была общеевропейским явлением (проявившимся и в соседних регионах, в том числе в Османской империи), сохранившиеся источники и состояние их изучения позволяют наиболее определенно говорить о ней применительно к Испании, Южн. Англии и Брабанту . Динамично развивавшаяся в это время европейская экономика требовала значительного увеличения денежной массы в обращении. Великие географические открытия привели к резкому расширению географических рамок торговых операций европейцев, при этом торговый баланс со странами Азии оставался отрицательным и мог покрываться только с помощью звонкой монеты. Хотя с середины XV в. увеличивалась добыча серебра в Германии, Чехии и Словакии (особенно резко — с 1520‑х, в том числе благодаря использованию метода амальгамирования) и одновременно начался вывоз золота из Африки португальцами, этих поступлений не хватало. Дальнейший рост происходил главным образом за счет ввоза драгоценных металлов из испанской Америки. В середине XVI в., с открытием богатейших серебряных рудников Потоси и Сакатекаса, ввоз серебра в Европу резко возрос, в это же время начали быстрее расти цены. Современники сразу обратили внимание на рост цен и пытались понять его причины: испанцы М. де Аспилькуэта и Т. де Меркадо, француз Ж. Боден отметили его связь с увеличением количества денег в обращении. Их наблюдения позже легли в основу так называемой количественной теории денег.

По данным Э. Гамильтона, в 1503–1650 в Испанию из Америки поступило свыше 181 т золота и свыше 16 тыс. т серебра (без учета контрабанды). Столь резкое увеличение объема находившегося в обращении серебра, добыча которого на рудниках с применением подневольного труда индейцев обходилась сравнительно дешево, привело к очень быстрому по меркам того времени росту цен. В Испании к началу XVII в. они выросли в 3,5 раза по сравнению с началом XVI в., однако затем началась их стагнация. Наблюдения Гамильтона о ввозе серебра в XVII в. соответствовали имевшимся к середине XX в. данным о стагнации цен и давали основания сторонникам популярной в это время теории всеобщего кризиса XVII века связать его с динамикой импорта драгоценных металлов. Однако последующие исследования показали неравномерность проявлений кризиса во времени и пространстве (П. Жаннен и др.), а также отсутствие связи между динамикой ввоза серебра и движения цен в отношении 2‑й половины XVII в. М. Морино показал, что ввоз серебра из Нового Света и в это время оставался очень значительным, поэтому стагнация цен нуждается в других объяснениях.

Хотя американское серебро поступало в Европу через Севилью, наиболее быстро цены росли не в Испании: там к середине XVII в. они выросли в 3,43 раза, в то время как в Южн. Англии — в 6,97 раз, а в Брабанте — в 8,45 раз. Это объясняется как государственной политикой в области чеканки монет (в Англии и Брабанте к порче монеты начали прибегать раньше, чем в Испании), так и общим уровнем развития экономики, от которого зависела интенсивность денежного обращения.

«Р. ц.» в Европе способствовала перераспределению доходов, обогащению одних слоев населения и обеднению других. Она дала дополнительный импульс процессу первоначального накопления капитала, но далеко не везде способствовала развитию капиталистических отношений. Выиграли те слои, которые производили и продавали на рынке предметы первой необходимости, особенно сельскохозяйственную продукцию; проиграли те, кто получал фиксированные доходы в денежной форме. Однако вопрос о последствиях «Р. ц.» следует рассматривать в региональном плане, в контексте конкретных социально-­экономических и политических условий каждой страны. Так, в Англии от «Р. ц.» выиграли джентри и фермеры. В ряде стран Европы снизились доходы дворян. В Польше дворянство, контролировавшее производство и экспорт сельскохозяйственной продукции, напротив, выиграло. Столь же неоднозначно «Р. ц.» повлияла на доходы наемных работников: в одних регионах их реальные доходы сократились, в других заработная плата в целом соответствовала росту цен.

Лит. : Hamilton E. J. American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501–1650. Cambridge (Mass.), 1934; Fischer D. H. The Great Wave: Price Revolutions and the Rhythm of History. Oxford–New York, 1996; Munro J. H. Money, Prices, Wages, and «Profit Inflation» in Spain, the Southern Netherlands, and England during the Price Revolution era, ca. 1520 — ca. 1650 // História e Economia: Revista Interdisciplinar. Vol. 4. 2008. № 1. P. 13–71; Малов В. Н. Европа и мир: экономическая конъюнктура // Всемирная история: В 6 т. Т. 3: Мир в раннее Новое время / Ред. В. А. Ведюшкин и М. А. Юсим. 2‑е изд. М., 2019. С. 505–512. В. А. Ведюшкин .