Португальская колониальная империя Открытие новых земель было связано с поиском европейцами новых морских путей на Восток. Великие географические открытия коренным образом изменили вектор развития американского континента. Привычные торговые коммуникации были перерезаны турками.

Возникновение португальской колониальной империи

Португальская колониальная империя возникла в XV веке в результате морских исследований португальских мореплавателей. Португальцами были открыты новые торговые пути, исследован Атлантический океан, открыт путь в Индию.

Утвердившись благодаря крепостям, построенным на индийском побережье, она начала стремительно расширять свое господство в Южной Азии. Постепенно Португалия начала создавать колониальную империю, завоевывая и контролируя территории в Африке и Южной Америке. Она основала колонии в Бразилии, Гоа и Макао. Португалия пыталась контролировать ключевые точки.

Сначала она захватила порты на западе Индии, где шла торговля между арабскими государствами и Персией. Воспользовавшись конфликтами между соседними городами, португальцы вскоре продвинулись к индийскому побережью. Гоа стал их столицей. Они грабили и топили корабли арабских и индийских купцов. Арабы пытались сопротивляться, но их флот был разбит в битве при острове Диу в 1509 году. Обнаружив, что с востока в Индию поступает большое количество пряностей, португальцы продолжили свои завоевания.

В 1511 году они захватили Малакку - крупнейший порт в Юго-Восточной Азии. Он находился на перекрестке важнейших торговых путей на азиатском побережье. Они взяли под контроль торговый путь из Тихого в Индийский океан. Вскоре Португалия закрепилась на "Островах пряностей" (ныне Индонезия). Почти все побережье Африки и Южной Азии было покрыто мощной сетью португальских укреплений.

Став хозяином Индийского океана, Португалия временно контролировала торговлю пряностями и другими восточными товарами. Чтобы удержать цены на высоком уровне, она строго ограничила ввоз пряностей в Европу. Португалия получала большие деньги от перепродажи. Огромная прибыль и самый мощный флот в Европе сделали Португалию на некоторое время одной из самых могущественных держав Европы. Тем временем Венеция и Генуя утратили свою роль посредников в восточной торговле и быстро ослабли.

Возникновение португальской колониальной империи имело огромное историческое значение, поскольку открыло новые морские пути и наладило торговлю с другими странами, что привело к развитию мировой торговли и культурного обмена.

Расширение территории португальской колониальной империи

Португальская колониальная империя постоянно пыталась расширить свою территорию. Одним из ключевых моментов в этом было открытие новых морских путей и освоение неизвестных территорий. В конце концов, Португалия получила контроль над такими важными торговыми районами, как Азорские острова, Мадейра и Кабо-Верде.

В 1498 году Васко да Гама достиг Индии, открыв новый морской путь в Азию. Это позволило Португалии установить торговые отношения не только с Индией, но и с другими странами Восточной Азии, такими как Китай и Япония. Так, в 1517 году Португалия установила торговые отношения с Китаем, а в 1542 году - с Японией; в 1557 году она основала Макао, первую европейскую колонию в Китае. С Дальнего Востока в Европу доставлялись такие ценные товары, как чай, шелк и фарфор.

Португалия долгое время сохраняла за собой побережье Африки, например Бразилию, которая была открыта Португалией в 1500 году и входила в сферу ее влияния по Тордесильясскому договору. Бразилия стала крупнейшей колонией Португалии и важным источником тростникового сахара, кофе и других сельскохозяйственных продуктов. Население Бразилии быстро росло. С португальского побережья Африки постоянно завозили чернокожих рабов для работы на плантациях сахарного тростника и других культур.

Католическая церковь играла важную роль в развитии Бразилии. Церковные и монастырские земли находились под защитой королевской власти. Церковь идеологически поддерживала колониальный режим и получала десятую часть налоговых поступлений.

Португалия в основном имела дело с высокоразвитыми цивилизациями Востока. Она не основывала крупных колоний, но создала сеть баз, чтобы контролировать богатую торговлю в Ост-Индии. Владения Португалии в Африке служили в основном промежуточной базой для поставки рабов в Индию и на американские плантации.

Таким образом, португальская колониальная империя распространилась на Африку, Азию и Южную Америку. Португалия создала первую в мире глобальную, то есть мирового масштаба, торговую империю. Это сделало Португалию ведущей морской державой и дало ей контроль над важными торговыми путями и ресурсами. А в 1580 году Португалия была захвачена Испанией. Тогда образовалась гигантская колониальная империя, которая просуществовала до 1640 года.

Особенности португальской колониальной империи

Португальская колониальная империя имела отличительные черты. Одна из них - то, что захват территорий был основан на силе, запугивании и демонстрации военно-морского превосходства. Это дало благоприятные результаты в Азии.

Португалия управляла своими колониями через специальные административные структуры. В каждой колонии был свой генерал-губернатор. При этом, стремление постоянно колонизировать огромные территории не было характерно для Португалии, поскольку сама страна имела относительно небольшое население.

Португалия также пыталась монополизировать торговлю со своими колониями. Она запрещала торговлю с другими странами и колониями и контролировала все коммерческие операции.

Португалия оказала значительное культурное влияние на колонии. Например, в Бразилии португальский язык до сих пор является официальным.

Закат португальской колониальной империи

Упадок португальской колониальной империи начался в XVII веке, когда в конце XVI - начале XVII века другие европейские державы, такие как Испания, Англия и Нидерланды, начали активно конкурировать с Португалией в области торговли и колонизации. В связи с этим Португальская империя столкнулась с экономическим упадком.

Помимо этого, португальские колонии в Африке и Азии были потеряны в результате войн и конфликтов. Кроме того, многие колонии стремились к независимости и боролись за свободу от колониального правления. Это привело к ряду восстаний и войн за независимость в португальских колониях. Все эти факторы привели к упадку и распаду португальской колониальной империи.

Последствия колониальных захватов и Великих географических открытий

Тесно связанные с эпохой открытий колониальные завоевания привели к возникновению Португальской и Испанской империй - первых колониальных империй Нового времени. Великие открытия и колониальные завоевания имели важные и многогранные последствия, как для европейцев, так и для жителей других континентов. В результате географических открытий и колониальных завоеваний были установлены постоянные торговые связи между различными частями света.

Великие географические открытия переместили акцент европейской цивилизации с побережья Средиземного моря на Атлантическое побережье. Это привело к упадку старых торговых центров, таких как Венеция, Генуя, Бремен и Любек. Появились такие океанские порты, как Лиссабон, Севилья и Антверпен, а затем Лондон и Амстердам. Торговля все больше связывала доселе изолированные друг от друга континенты, и родился мировой рынок.

«Революция цен», имевшая огромное значение для экономической жизни Европы в целом, была вызвана огромным потоком золота и серебра из колоний. Это привело к росту цен. Усиление роли денег в повседневной жизни людей оказали огромное влияние на положение всех слоев европейского общества, а значит, и на последующее общее социально-экономическое развитие Европы.

Не менее важным было формирование в сознании европейцев совершенно нового мировоззрения, радикально отличающегося по своей убедительности от средневекового мировосприятия.

Однако для народов Азии, Африки и Америки эти открытия обернулись серьезными трудностями и ознаменовало начало порабощения. Миллионы коренных жителей этих континентов погибли под жестоким гнетом завоевателей и от эпидемий. Их самобытные культуры были сильно повреждены, но не уничтожены полностью. В конце концов, в результате взаимодействия коренных и европейских культур возникли новые культуры.