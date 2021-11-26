ПИСАРРО ФРАНСИСКО
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ПИСАРРО ФРАНСИСКО - испанский конкистадор.
Внебрачный сын небогатого идальго. В отрочестве, вероятно, был свинопасом; за всю жизнь так и не обучился грамоте.
Участвовал в Итальянских войнах 1494-1559 годов, затем отправился в Новый Свет, жил на острове Эспаньола (Гаити). В 1508-1510 году участвовал в экспедиции А. де Охеды к берегам Южной Америки, в 1513 году - в экспедиции В. Нуньеса де Бальбоа по завоеванию Панамы, в ходе которой испанцы открыли для себя Тихий океан. Впоследствии получил энкомьенду в Панаме, в 1519-1522 годах - алькальд города Панама.
Мечтая о завоевании Перу, но, будучи ограниченным в средствах, Писарро привлёк к подготовке похода Д. де Альмагро, а к его финансированию - богатого священника Э. де Луке. В 1524 году Писарро и Альмагро с сотней людей предприняли первое плавание к Перу, но достигли лишь устья реки Сан-Хуан (4° с.ш.); через 2 года они повторили попытку и получили подтверждение сведений о богатстве державы инков. В 1527-1528 годах Писарро добрался до города Тумбес у залива Гуаякиль и, захватив добычу, отплыл с ней в Испанию. Писарро подписал договор с короной (так называемая Капитуляция в Толедо, 1529 год), по которому был утверждён на посту губернатора завоёванных им земель. В конце 1531 года отправился покорять Перу с отрядом из 106 пехотинцев и 62 всадников. Воспользовавшись борьбой за власть между верховным инкой Атауальпой и его сводным братом Уаскаром, в ноябре 1532 года близ города Кахамарка захватил Атауальпу в плен. В качестве выкупа за свою жизнь последний предложил заполнить золотом комнату, где его содержали. Писарро получил от индейцев около 6 т золота, после чего приказал казнить Атауальпу.
В 1533 Писарро покорил центральную часть державы инков со столицей в городе Куско. В 1535 году основал города Сьюдад-де-лос- Рейес (ныне Лима) и Трухильо. Король Испании и императр Карл V, получив свою долю добычи, пожаловал Писарро титул маркиза. В 1538 году при Лас-Салинасе Писарро разбил войско Альмагро, вернувшегося из похода в Чили и попытавшегося силой добиться пересмотра условий раздела захваченной у инков добычи, и казнил быв. соратника. Уцелевшие сторонники Альмагро составили заговор, ворвались в дом Писарро и убили его.
Покорение Перу, осуществлённое под руководством Писарро, стало одним из главных событий Конкисты; была захвачена богатая добыча, послужившая стимулом для дальнейшего завоевания Южной Америки. Жестокость, которую не раз проявлял Писарро, и катастрофические последствия похода для державы инков надолго сделали его одной из самых ярких фигур так называемой Чёрной легенды (о сугубо негативной сущности испанской Конкисты). Биография Писарро, «свинопаса, захватившего империю», стала сюжетом для многих драм (Тирсо де Молина, Р.Б. Шеридан, А. фон Коцебу), романов, художественных фильмов.
Сочинения:
Testimonio: documentos oficiales, cartas y escritos varios / Ed. por G. Lohmann Villena. Madrid, 1986.
Источники:
Писарро Педро. Реляция об открытии и завоевании Перу // Кофман А.Ф. Конкистадоры. Три хроники завоевания Америки. М., 2009.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)