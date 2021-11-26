ПИСАРРО ФРАНСИСКО На чтение: 1 минута

ПИСАРРО ФРАНСИСКО - испанский конкистадор .

Вне­брач­ный сын не­бо­га­то­го идаль­го. В от­ро­че­ст­ве, ве­ро­ят­но, был сви­но­па­сом; за всю жизнь так и не обу­чил­ся гра­моте.

Уча­ст­во­вал в Италь­ян­ских вой­нах 1494-1559 годов, за­тем от­пра­вил­ся в Но­вый Свет, жил на острове Эс­пань­о­ла (Гаи­ти). В 1508-1510 году уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции А. де Охе­ды к бе­ре­гам Южной Аме­ри­ки, в 1513 году - в экс­пе­ди­ции В. Ну­нь­е­са де Баль­боа по за­вое­ва­нию Па­на­мы, в хо­де ко­то­рой ис­пан­цы от­кры­ли для се­бя Ти­хий океан. Впо­след­ст­вии по­лу­чил эн­комь­ен­ду в Па­на­ме, в 1519-1522 годах - аль­кальд города Па­на­ма.

Меч­тая о за­вое­ва­нии Пе­ру, но, бу­ду­чи ог­ра­ни­чен­ным в сред­ст­вах, Писарро при­влёк к под­го­тов­ке по­хо­да Д. де Аль­маг­ро, а к его фи­нан­си­ро­ва­нию - бо­га­то­го священника Э. де Лу­ке. В 1524 году Писарро и Аль­маг­ро с сот­ней лю­дей пред­при­ня­ли пер­вое пла­ва­ние к Пе­ру, но дос­тиг­ли лишь устья реки Сан-Ху­ан (4° с.ш.); че­рез 2 го­да они по­вто­ри­ли по­пыт­ку и по­лу­чи­ли под­твер­жде­ние све­де­ний о бо­гат­ст­ве дер­жа­вы ин­ков. В 1527-1528 годах Писарро до­б­рал­ся до города Тум­бес у залива Гуа­я­киль и, за­хва­тив до­бы­чу, от­плыл с ней в Ис­па­нию. Писарро под­пи­сал до­го­вор с ко­ро­ной (так называемая Ка­пи­ту­ля­ция в То­ле­до, 1529 год), по ко­то­ро­му был ут­вер­ждён на по­сту гу­бер­на­то­ра за­воё­ван­ных им зе­мель. В конце 1531 года от­пра­вил­ся по­ко­рять Пе­ру с от­ря­дом из 106 пе­хо­тин­цев и 62 всад­ни­ков. Вос­поль­зо­вав­шись борь­бой за власть ме­ж­ду вер­хов­ным ин­кой Атау­аль­пой и его свод­ным бра­том Уа­ска­ром, в но­ябре 1532 года близ города Ка­ха­мар­ка за­хва­тил Атау­аль­пу в плен. В ка­че­ст­ве вы­ку­па за свою жизнь по­след­ний пред­ло­жил за­пол­нить зо­ло­том ком­на­ту, где его со­дер­жа­ли. Писарро по­лу­чил от ин­дей­цев около 6 т зо­ло­та, по­сле че­го при­ка­зал каз­нить Атау­аль­пу.

В 1533 Писарро по­ко­рил центральную часть дер­жа­вы ин­ков со сто­ли­цей в городе Кус­ко. В 1535 году ос­но­вал го­ро­да Сью­дад-де-лос- Ре­й­ес (ны­не Ли­ма) и Тру­хи­льо. Ко­роль Ис­па­нии и императр Карл V, по­лу­чив свою до­лю до­бы­чи, по­жа­ло­вал Писарро ти­тул мар­ки­за. В 1538 году при Лас-Са­ли­на­се Писарро раз­бил вой­ско Аль­маг­ро, вер­нув­ше­го­ся из по­хо­да в Чи­ли и по­пы­тав­ше­го­ся си­лой до­бить­ся пе­ре­смот­ра ус­ло­вий раз­де­ла за­хва­чен­ной у ин­ков до­бы­чи, и каз­нил быв. со­рат­ни­ка. Уце­лев­шие сто­рон­ни­ки Аль­маг­ро со­ста­ви­ли за­го­вор, во­рва­лись в дом Писарро и уби­ли его.

По­ко­ре­ние Пе­ру, осу­ще­ст­в­лён­ное под руководством Писарро, ста­ло од­ним из главных со­бы­тий Кон­ки­сты ; бы­ла за­хва­че­на бо­га­тая до­бы­ча, по­слу­жив­шая сти­му­лом для даль­ней­ше­го за­вое­ва­ния Южной Аме­ри­ки. Жес­то­кость, ко­то­рую не раз про­яв­лял Писарро, и ка­та­ст­ро­фические по­след­ст­вия по­хо­да для дер­жа­вы ин­ков на­дол­го сде­ла­ли его од­ной из са­мых яр­ких фи­гур так называемой Чёр­ной ле­ген­ды (о су­гу­бо не­га­тив­ной сущ­но­сти испанской Кон­ки­сты). Био­гра­фия Писарро, «сви­но­па­са, за­хва­тив­ше­го им­пе­рию», ста­ла сю­же­том для многих драм (Тир­со де Мо­ли­на, Р.Б. Ше­ри­дан, А. фон Ко­це­бу), ро­ма­нов, ху­дожественных филь­мов.

Сочинения:

Testimonio: documentos oficiales, cartas y escritos varios / Ed. por G. Lohmann Villena. Madrid, 1986.

Ис­точники:

Пи­сар­ро Пед­ро. Ре­ля­ция об от­кры­тии и за­вое­ва­нии Пе­ру // Коф­ман А.Ф. Кон­ки­ста­до­ры. Три хро­ни­ки за­вое­ва­ния Аме­ри­ки. М., 2009.

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