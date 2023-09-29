Писа́рро

Писа́рро ( исп. Pizarro) — семейство (4 единокровных брата: Франсиско, Эрнандо, Хуан и Гонсало) из г. Трухильо (Испания), члены которого сыграли важную роль в Конкисте . Наиболее известны конкистадоры Франсиско П. и Гонсало П.

Франсиско (около 1475, Трухильо — 26.06.1541, Лима) — внебрачный сын небогатого идальго , был неграмотным, в детстве, возможно, пас свиней. В 1502 отплыл в Новый Свет. Услышав о богатствах Перу, решил покорить державу инков . В 1532 вторгся в Перу во главе отряда в 168 человек, близ г. Кахамарка пленил верховного инку Атауальпу ; получив огромный выкуп, приказал казнить пленника. В 1533 захватил центральную часть державы инков со столицей Куско . В 1535 основал города Сьюдад-де-лос-­Рейес (Лима) и Трухильо. Был назначен правителем Перу, пожалован титулом маркиза. Убит сторонниками Диего де Альмагро — своего соратника, а затем соперника.

Гонсало (1510, Трухильо — 10.04.1548, Хакихауана, Перу) сыграл важную роль в завоевании Перу. В 1540–1542 возглавил экспедицию за Анды в поисках «страны корицы»; с нею связано плавание Франсиско де Орельяна по р. Амазонка (1541–1542) — яркая страница в истории Великих географических открытий . В 1544–1548 Гонсало возглавлял мятеж конкистадоров против «Новых законов» 1542, ограничивавших их власть над индейцами; был фактическим правителем Перу. Среди его сторонников возникла идея отделиться от Испании, однако он не решился на это, был разбит роялистами и казнен.

Ист. : Francisco Pizarro. Testimonio: documentos oficiales, cartas y escritos varios / Ed. G. Lohmann Villena. Madrid, 1986; Кофман А. Ф. Это стоило Перу! Реляция об открытии и завоевании королевства Перу. СПб., 2022.

Лит. : Кофман А. Ф. Гонсало Писарро, первопроходец и мятежник // Латинская Америка. № 6. 2014. С. 79–93; Mira Caballos E. Francisco Pizarro. Una nueva visión de la conquista del Perú. Barcelona, 2018. В. А. Ведюшкин .