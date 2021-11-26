ПАСЕЙ
ПАСЕЙ - государство на севере Суматры во 2-й половине XIII - начала XVI веков.
В 1267 году вождь деревни Самудра (Самудера) на северо- восточном побережье Суматры - Марах Силу принял ислам, имя Малик ас-Салех и титул султана. Созданное им мусульманское княжество Пасей со столицей в Самудре стало одним из ранних центров распространения ислама на Малайском архипелаге. В 1292 году Пасей посетил М. Поло, оставивший его описание в «Книге о многообразии мира». В XIV-XV веков Пасей играл важную роль в морской торговле между Индией и странами Ближнего и Среднего Востока, с одной стороны, Китаем и Юго-Восточной Азией - с другой. По сообщению арабского путешественника Ибн Баттуты, побывавшего в Пасее в 1-й половине XIV века, его султан Малик аз-Захар отличался благочестием и привечал мусульманских богословов. В XIV веке в Пасее были сделаны первые переводы на малайский язык сочинений персидских и арабских авторов, создано одно из первых исторических повествований на малайском языке «Хикаят Раджа-раджа Пасей» («Повесть о раджах Пасея»). В середине XIV века Пасей подвергся нападению войск Маджапахита и был разграблен. Из Пасея ислам проник в возникший в начале XV века Малаккский султанат (смотреть Малакка). В 1521 году княжество было захвачено португальцами, однако вскоре отвоёвано султаном Аче Али Мугхаятом Сиахом (умер 1530) и вошло в состав его владений.