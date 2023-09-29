Палма́рис респу́блика

Палма́рис респу́блика ( порт. República de Palmares) — принятое в историографии название квазигосударственного образования на северо-­востоке Бразилии, созданного в XVII в. бег­лыми рабами-неграми. Поначалу португальцы справлялись с бегством рабов с плантаций с помощью отрядов бандейрантис, созданных для пленения и обращения в рабство индейцев. В 1620‑х во время голландской экспансии в Бразилии поток беглецов увеличился. Португальцам удалось отстоять свои владения, но за годы борьбы с голландцами они вынужденно ослабили контроль над невольниками. В 1‑й трети XVII в. в тропических лесах (палмарис) капитаний Баия и Пернамбуку появились крупные поселения (киломбу) беглых рабов, число которых достигло 30 тыс. человек на территории в 200 тыс. кв. км. В П. р. приходили также индейцы и мулаты. П. р. представляла собой потестарную организацию типа вождества. Во главе ­объединившихся киломбу стоял избираемый вождь, которому принадлежала административная и военная власть. Жители занимались сельским хозяйством, изготовляли различный инвентарь, одежду и обувь, чинили аркебузы и мушкеты. Здесь появилась капоэйра — бразильский вид рукопашного боя. Религия в П. р. представляла собой сплав африканских культов с элементами христианства. В конце 1670 П. р. возглавил крещеный негр по имени Зумби. Избавившись от нидерландской угрозы (голландцы перебросили свои силы в Европу в связи с Первой англо-­голландской вой­ной 1652–1654) португальцы приступили к ликвидации киломбу. Решающий штурм с применением артиллерии главного лагеря Макаку начался в феврале 1694. Почти все защитники цитадели погибли. Зумби скрылся с горсткой соратников в лесах и попытался начать партизанскую вой­ну, но 20 ноября 1695 погиб и он. Мелкие очаги сопротивления тлели 20–30 лет, а бегство с плантаций продолжалось еще почти два века, вплоть до отмены рабства в 1888.

Лит .: Moura C . Os quilombos e a rebelião negra. São Paulo, 1981; История Латинской Америки от доколумбовых цивилизаций до 70‑х годов XIX в. М., 1991. Н. П. Калмыков.