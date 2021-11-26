ОСТ-ИНДИЯ

ОСТ-ИНДИЯ (Восточная Индия; нидерл. Oost-Indiё, англ. East Indies, франц. Indes orientales, исп. Indias Orientales, португ. Índias Orientais) - общее название Южной и Юго-Восточной Азии и части Океании, употреблявшееся в XVI - 1-й половине XX веков.

Вошло в оборот после того как была установлена ошибка Х. Колумба , посчитавшего Индией открытые им острова Карибского моря (с этого времени последние стали именоваться Вест-Индией). Термин «Ост-Индия» получил отражение в названиях торговых компаний Англии (с 1707 года Великобритании ), Нидерландов, Франции, Дании , Швеции, Португалии (смотри Ост-Индские компании) и ряда колониальных владений в этом районе (Нидерландская Ост-Индия, Испанская Ост-Индия).

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