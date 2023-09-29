Ну́ньес де Бальбо́а, Васко

Ну́ньес де Бальбо́а, Васко ( исп. Núñez de Balboa) (ок. 1475, Херес-де-лос-­Кабальерос, Испания — 15.01.1519, Гуна-­Яла, Панама) — испанский конкистадор, участник экспедиции Родриго де Бастидаса (1500). После неудачной попытки ведения хозяйства на о. Эспаньола, присоединился к экспедиции Алонсо де Охеда. В ноябре 1509 отправился с о. Гаити к берегам Южн. Америки. В 1510 основал на западном берегу Дарьенского залива поселение Санта-­Мария-ла-­Антигуа дель Дарьен. В 1511 назначен генерал-­капитаном и временным губернатором Дарьена. 1 сентября 1513 с отрядом в 300 колонистов, в числе которых был Франсиско Писарро , отправился на поиски Эльдорадо. 25 сентября 1513 стал первым европейцем, увидевшим Тихий океан, и назвал его Южным морем. Получил от испанского короля пост губернатора всего побережья, дал этим землям название Перу. В результате соперничества с губернатором Панамы Педро Ариаса Давилой был обвинен в подготовке мятежа, осужден и казнен. Имя Бальбоа носит район города Панамы и денежная единица этой страны.

Лит. : Rubio A . La ruta de Balboa y el descubrimiento del Océano Pacífico. México, 1965; Garrison O. V. Balboa El Cononquistador. La Odisea de Vasco Núñez, Descubridor del Pacífico. Barcelona, 1977; Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. 3‑е изд. В 5 т. T. 3. М., 1982–1986; Asenjo García F. Vasco Núñez de Balboa: el descubrimiento del Mar del Sur (Retratos de antaño). Madrid, 1991. И. В. Селиванова.