МУШКЕТ

МУШКЕТ (исп. mosquete, фран. mous­quet, от лат. musca - му­ха) - ста­рин­ное тя­жё­лое дуль­но­за­ряд­ное ру­жьё круп­но­го ка­либ­ра.

Поя­вил­ся в 1520-х годах в Ис­па­нии, за­тем в других стра­нах Западной Ев­ро­пы и в Рос­сии . Пред­на­зна­чал­ся для по­ра­же­ния в ближ­нем бою вои­нов про­тив­ни­ка, об­ла­чён­ных в за­щит­ное воо­ру­же­ние.

В XVI-XVII веках Мушкет имел ка­либр до 25 мм, мас­су 8-10 кг, мас­су пу­ли около 50 г, даль­ность стрель­бы до 250 м; за­ря­жал­ся с ду­ла с по­мо­щью де­ревянного или же­лез­но­го шом­по­ла. Для обес­пе­че­ния при­цель­ной стрель­бы ствол Мушкета опи­рал­ся на специальную сош­ку - од­но­упор­ную ме­тал­лическую или де­ревянную под­став­ку с раз­вил­кой на­вер­ху, ко­то­рая ино­гда од­но­вре­мен­но слу­жи­ла ко­лю­ще-ру­бя­щим хо­лод­ным ору­жи­ем.

Воо­ру­жён­ный Мушкетом пе­хо­ти­нец на­зы­вал­ся муш­ке­тё­ром. Час­то он имел по­мощ­ни­ка для пе­ре­нос­ки Мушкета, сош­ки и другие при­над­леж­но­стей к не­му. Для смяг­че­ния от­да­чи при стрель­бе муш­ке­тёр на­де­вал на пра­вое пле­чо ко­жа­ную по­душ­ку, в ко­то­рую упи­рал­ся при­клад Мушкета.

В начале XVII века в Шве­ции , за­тем в других стра­нах по­лу­чил рас­про­стра­не­ние об­лег­чён­ный Мушкет без сош­ки и на­плеч­ной по­душ­ки, имев­ший ка­либр около 18 мм, мас­су около 5 кг и мас­су пу­ли около 34 г. Пу­ля и по­ро­хо­вой за­ряд по­ме­ща­лись в еди­ном бу­маж­ном па­тро­не, ко­то­рый над­ры­вал­ся («ску­сы­вал­ся») пе­ред за­ря­жа­ни­ем; часть по­ро­ха на­сы­па­лась на пол­ку фи­тиль­но­го зам­ка, а ос­таль­ной - в ка­нал ство­ла Мушкета, ку­да за­тем вкла­ды­ва­лась пу­ля.

В россии ар­мии об­лег­чён­ный 20-мм Мушкет имел мас­су около 6 кг. С конца XVII века Мушкет за­ме­ни­ло крем­нё­вое ру­жьё. Название «Мушкет» со­хра­ня­лось в Рос­сии за крем­нё­вым дра­гун­ским ружь­ём и ки­ра­сир­ским ка­ра­би­ном до начала XIX века.

Об­лег­чён­ные и уко­ро­чен­ные Мушкеты, пред­на­зна­чав­шие­ся для стрель­бы дро­бью и на­хо­див­шие­ся на воо­ру­же­нии ка­ва­ле­рии, на­зы­ва­лись муш­ке­то­на­ми. Для умень­ше­ния раз­лё­та дро­би они име­ли на кон­це дуль­ной час­ти ство­ла рас­труб.

В не­ко­то­рых ар­ми­ях, например фран­цуз­ской, муш­ке­то­на­ми на­зы­ва­лись так­же об­лег­чён­ные ру­жья для воо­ру­же­ния ка­ва­ле­ри­стов и ар­тил­ле­ри­стов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)