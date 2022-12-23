МОНТЕСУМА II МЛАДШИЙ

Монтесума II Младший (Моктесума Шокойоцин; на языке науатль Motecuzoma Xocoyotzin, исп. Moctezuma Xocoyotzin — «почтенный юноша») (1466, Теночтитлан — 29.06.1520, Теночтитлан) — верховный правитель (тлатоани) государства ацтеков с 1503. Последний правитель ацтеков, в 1507 короновался как императора мира. Возглавлял Тройственный союз ацтекских городов Теночтитлана, Тлакопана и Тескоко. М. II родился в Теночтитлане, был 6-м или 8-м сыном правителя Ашаякатля. Благодаря женитьбе на дочери правителя г. Экатепека унаследовал его трон. В 1502 избран императором и коронован под именем М. II. Провел серию административных реформ. Отстранил от власти большинство чиновников и заменил их своими ставленниками. Готовил будущие управленческие кадры из детей своих сторонников. Укрепляя единоличную власть, обязал сыновей местных правителей обширной территории, подконтрольной Тройственному союзу, проходить обучение в Теночтитлане, Тескоко или Тлакопане, т. е. в центральных городах государства, где они должны были проникнуться идеей верности верховному правителю. Создал собственную гвардию из особо преданных воинов. Военные походы на юг страны ставили целью усмирить подчиненные ранее племена и наладить контроль над ними. Считал важнейшей задачей государства защиту торгово-экономических интересов. Выступая за укрепление власти тлатоани и господствующее положение Теночтитлана в Тройственном союзе, осуществил религиозную реформу. Поскольку М. II считался верховным жрецом бога ацтеков Уитсилопочтли, то по его приказу на территории главного храма этого бога ацтеков было построено особое святилище, известное по источникам как Коатеокалли ( ацт . Coateocalli — «Храм всех богов»). В нем были собраны идолы племенных богов из различных районов, покоренных ацтеками. Во время правления М. II происходили жестокие столкновения с соседними племенами, в частности миштеками и сапотеками. В 1506 в союзе с Тескоко и Тлакопаном М. II выступил против Тласкалы, но потерпел неудачу. В 1516 подавил восстание в Тескоко. В 1519, к моменту приходу в страну испанских конкистадоров, Тройственный союз переживал период междоусобиц и противостояния различных племен. Предводитель испанцев Эрнан Кортес (1485—1547) был принят поверившим предсказаниям жрецов М. II за бога Кетсалькоатля и торжественно встречен 8 ноября 1519 в Теночтитлане. Правитель оказался в заложниках у испанских завоевателей. Пытаясь сохранить свою жизнь, М. II призывал подданных признать власть Кортеса. Разгневанные жители Теночтитлана подняли восстание и забросали М. II камнями 29 июня 1520. После изгнания испанцев из города («ночь печали») у власти через некоторое время оказался Куаутемок (1495—1525), последний независимый ацтекский правитель.

Лит. : Duran D. Aztecs. The History of the Indies of New Spain. New York, 1964; Burland A. Montezuma: Lord of the Aztecs. London, 1973; Rounds J. Dynastic Succession and the Centralization of Power in Tenochtitlan. The Inca and Aztec States, 1400—1800. New York, 1982; История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70-е годы XIX века. М., 1991; Баглай В. Е. Социально-классовая структура древнеацтекского общества. Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции. М., 1993; Ее же. Ацтеки: история, экономика, социально-политический строй (Доколониальный период). М., 1998; Сустель Ж. Ацтеки. Воинственные подданные Монтесумы / Пер. Л. А. Карповой. М., 2003; Калюта А. В. Власть в аборигенной Америке: Мотекусома Шокойцин и Моктесума II: носитель власти в зеркале культур. М., 2006; Thomas H. La conquista de Mexico: Moctezuma, Cortes y la caida de un imperio. Barcelona. 2020; El encuentro del Gran Moctezuma y el Conquistador / Por. M. G. Rodriguez Frores, B. R. Chavez. Mexico. 2021. И. В. Селиванова.