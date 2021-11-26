МИТА

Мита (кечуа, исп. mita) — система принудительного, коллективного труда индейских общин в Андах, широко применяемая в колониальный период, унаследовавший с доколумбового времени, прежде всего от Инкского государства, в котором носила глубоко религиозно-символический характер. Община получала за них некоторое вознаграждение. Состояла в выделении общиной-айлью работников для сооружения дорог, мостов, храмов, крепостей и других объектов в Инкской империи, что воспринималось как часть религиозного служения Солнцу и Инке, хотя фактически было формой рабства. После конкисты унаследована испанской короной как право короля на труд общинников, чаще всего применяемый в горной отрасли при добыче серебра. Срок М. для общинника составлял в среднем 6 лет. При высокой смертности на рудниках Потоси индейцы стали уходить из общин в частные поместья и города, утрачивая свободный статус общинника, но при этом получая освобождение от М., которая считалась формой подушной подати. Это привело к упадку М. к XVIII в. Была отменена испанской конституцией 1812, а затем и республиканскими властями независимых латиноамериканских государств. Однако из-за нехватки рабочей силы в 1820—1830-е была восстановлена в Боливии под видом «добровольной» М., но ее практика постепенно исчезала из-за сопротивления общин и конкуренции с вольнонаемной рабочей силой.

Лит. : Самаркина И. К. Община в Перу. М., 1974; История Перу с древнейших времен до конца ХХ века. М., 2000; История Боливии с древнейших времен до конца ХХ века. М., 2016. А. А. Щелчков.