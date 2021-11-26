МЕНЕЗИШ ДУАРТЕ ДИ

Детские годы

Дон Дуарте ди Менезиш родился в 1414 г. в Лиссабоне. Происходил из дворян, однако являлся внебрачным сыном 1-го графа Вила-Реал Педро ди Менезиша – 1-го португальского губернатора Сеуты. Мать – Изабель Домингес. По ходатайству отца М. как единственный сын в марте 1424 г. был утвержден указом короля Португалии Жуана I в своем статусе – законный наследник Педро ди Менезиша и всех его титулов.

В детские годы М. жил вместе с отцом в Сеуте, был знаком с военными столкновениями вокруг этой марокканской территории. В пятнадцатилетнем возрасте стал рыцарем.

В 1430 г. последовал визит Педро ди Менезиша в Португалию, в результате чего сын оказался во главе гарнизона Сеуты. По возвращении в Сеуту в 1434 г. отец передал М. военное руководство землей.

Военные кампании

В 1436 – 1437 гг. М. организовывал подготовку войск Португалии в Северной Африке к новым военным операциям, руководил походом на Тетуан в 1436 г.

В 1437 г. М. руководил отрядом при осаде Танжера. В это время в Сеуте умер его отец. Пробыв там несколько дней, М. возвратился в Танжер, где потругальцы терпели поражение и были вынуждены пойти на переговоры с марокканцами. Позиции были сданы. Сеута продолжала оставаться в руках португальцев.

Старый Свет

М. унаследовал только титул отца – граф Виана-ду-Алентежу. Титул губернатора Сеуты получила сестра М. Беатриса ди Менезиш вместе со своим супругом Фернандо ди Норонья.

По прибытии в Португалию по решению короля Дуарте I М. получил должность алкайда Бежа. В 1441, 1444, 1445 гг. – участник военных операций против Кастилии. На несколько месяцев получил должность командира объединенных войск Кастилии и Португалии на границе с Гранадским эмиратом.

Поддержал короля Афонсу V и принял участие в сражении при Алверка-ду-Рибатежу. В итоге М. получил право на все титулы.

Возвращение в Северную Африку

После захвата Ксар ес-Сегира в конце 1458 г. М. возглавил эти земли в должности капитан-губернатора. Уже в ноябре последовала осада города, которая была снята 2 января 1459 г. Повторно марокканцы город осадили спустя полгода, но уже в августе 1459 г. осаду вновь сняли. К апрелю 1460 г. ситуация стабилизировалась, и М. отправился в Лиссабон. За свои заслуги М. удостоился титулов 2-го графа Виана-ду-Каштелу и лорда Каминья.

В 1461 г. М. возвратился в Ксар ес-Сегир. Совершил походы на Танжер, прошел Гибралтарский пролив. В 1464 г. принял участие в походе короля во владения Маринидов к югу от Ксар ес-Сегира. Войско попало в засаду, а М. погиб. Королевский хронист Гомиш ди Зурара написал жизнеописание М.

Семья

Первая супруга – дона Изабель ди Мело. Дочь – дона Мария ди Менезиш. Вторая супруга – дона Изабель ди Кастро. Дети: Энрике, Гарсия, Фернанду, Жуан, Изабель.

Внебрачный сын – Педро Гало (уравнен в правах).