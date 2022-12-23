МЕНДОСА , ПЕДРО

Мендоса ( исп. Mendoza) , Педро (1487, Гуадис, Испания — 23.06.1537, Атлантический океан) — испанский конкистадор, завоеватель Аргентины. Происходил из состоятельной семьи в Альмерии. В раннем возрасте поступил на службу к Карлу V Габсбургу . 24 августа 1535 отплыл из Испании во главе экспедиции из 11—14 кораблей и отрядом в 3 тыс. человек. В 1536 основал в устье р. Рио-де-ла-Плата колонию Буэнос-Айрес. Позже жители колонии по рекам Паране и Парагваю проникли вглубь континента и основали там селение Асунсьон. 3 февраля М. основал на южной окраине Рио-де-ла-Плата порт, названный Санта-Мария-дель-Буэн Айре в честь Богородицы.

На месте возведения форта испанцы встретились с довольно многочисленной группой индейцев керанди, с которыми вначале отношения складывались благоприятно. Позже между испанскими конкистадорами и индейцами начали происходить столкновения и М. решил покинуть континент и вернуться на родину. На обратном пути в Испанию он скончался 23 июня 1537 и был погребен в Атлантическом океане.

Лит .: Ермолаев В. И., Лавров Н. М., Штрахов А. И. Очерки истории Аргентины. М., 1961; История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70-е годы XIX века. М., 1991; Molina Martinez M. Pedro de Mendoza. Buenos Aires, 2000; Groussac P. Pedro de Mendoza. Buenos Aires, 2014. И. В. Селиванова.