МАЙО

МАЙО (cамоназвания - йо­ре­ме, йо­рем нок­ки; множественное число йо­ре­мем) - ин­дей­ский на­род груп­пы тара­ка­хита на се­ве­ро-за­па­де Мек­си­ки.

Жи­вут в бас­сей­нах рек Майо (юг шта­та Со­но­ра) и Рио-Фу­эр­те, Умайя и Си­на­лоа (се­вер шта­та Си­на­лоа).

Чис­лен­ность 79 тысяч человек (2005 год, пе­ре­пись).

Го­во­рят на языке майо груп­пы ка­хи­та та­ра­ка­хит­ской вет­ви се­мьи юто-ас­тек­ских язы­ков (юто-на­уа). Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки; ве­дёт­ся школь­ное обу­че­ние, ра­дио­ве­ща­ние. Боль­шин­ст­во го­во­рят так­же на испанском языке.

В основном ка­то­ли­ки; рас­про­стра­не­ны так­же про­тес­тант­ские мил­ле­на­ри­ст­ские сек­ты (пя­ти­де­сят­ни­ков и на­ти­ви­стов).

Пред­ки майо - на­след­ни­ки куль­ту­ры Уа­та­бам­по (II век до нашей эры - X век нашей эры) в до­ли­нах в ниж­нем те­че­нии рек Майо и Рио-Фу­эр­те, её но­си­те­ли - на­ро­ды юто- на­уа и хо­ка, пе­ре­шед­шие от охо­ты и со­би­ра­тель­ст­ва к зем­ле­де­лию. С X-XI веков (ко­гда, по мне­нию не­ко­то­рых учё­ных, сю­да при­хо­дят пле­ме­на ка­хи­та) ус­та­нав­ли­ва­ют­ся свя­зи с цен­тра­ми северо-мексиканской куль­ту­ры Ка­сас-Гран­дес и с ци­ви­ли­за­ция­ми Центральной Мек­си­ки и Оа­ха­ки. Пе­ред испанским за­вое­ва­ни­ем тер­ри­то­ри­аль­но-родственной груп­пы майо (ба­зи­роа, ма­кой­яхуи, суа­ке, ба­ка­ба­чи, ко­ни­ко­ри, та­пахуи и другие) воз­глав­ля­лись вы­бор­ны­ми во­енными во­ж­дя­ми, по празд­ни­кам со­би­ра­лись в куль­то­вых цен­трах; вое­ва­ли со свои­ми со­се­дя­ми яки.

В конце XVI века сре­ди майо ос­но­ва­ны ие­зу­ит­ские мис­сии.

В 1599 году майо под­пи­са­ли акт о при­сое­ди­не­нии к испанской ко­ро­не, в 1614-1616 годы пе­ре­се­ле­ны в по­сёл­ки при мис­си­ях (7 пер­вых по­стро­ен­ных ча­со­вен ста­ли свя­щен­ны­ми цен­тра­ми майо). В XVIII-XIX веках мно­го­крат­но уча­ст­во­ва­ли вме­сте с яки в вос­ста­ни­ях про­тив ко­ло­ни­аль­ных вла­стей.

В 1930-е годы часть зе­мель воз­вра­ще­на майо в фор­ме эхи­до.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев Юго-За­па­да Северной Аме­ри­ки.

Основное за­ня­тие - оро­сительное зем­ле­де­лие, в том числе на про­да­жу; за­ни­ма­ют­ся со­би­ра­тель­ст­вом (пло­ды как­ту­сов и другие), в дель­тах рек и по по­бе­ре­жью Ка­ли­фор­ний­ско­го залива - ры­бо­лов­ст­вом.

Рас­про­стра­не­но до­маш­нее тка­че­ст­во на до­ис­пан­ском го­ри­зон­таль­ном стан­ке, пле­те­ние, гон­чар­ст­во (боль­шие со­су­ды для во­ды); но­вое ре­мес­ло - резь­ба из кор­ня то­по­ля на про­да­жу (ма­лень­кие фи­гур­ки тан­цо­ров в це­ре­мо­ни­аль­ных кос­тю­мах).

Ра­бо­та­ют по най­му на план­та­ци­ях и в гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности.

Жи­ли­ще из адо­ба или об­ма­зан­но­го гли­ной кар­ка­са из тро­ст­ни­ка, ве­ток де­ре­ва мес­ки­те (Prosopsis glan­du­losa) и ве­ток-тру­бок как­ту­сов Pilo­so­ce­reus alensis и Stenocereus thurberi; пло­ская на­клон­ная кры­ша по­кры­та дёр­ном, со­ло­мой или паль­мо­вы­ми ли­сть­я­ми, спе­ре­ди об­ра­зу­ет на­вес. Пе­ред до­мом обя­за­тель­но крест из мес­ки­те.

Для пи­щи ха­рак­тер­ны су­шён­ное на солн­це со­лё­ное и пер­чё­ное мя­со (до ис­пан­цев - оле­ни­на, ны­не пре­имущественно кон­ское или ос­ли­ное - ма­ча­ка), вя­ле­ная ры­ба.

Со­хра­ня­ет­ся па­мять о древ­них ро­дах (в том числе в двой­ных фа­ми­ли­ях, со­еди­няю­щих от­цов­скую и ма­те­рин­скую, в ле­ген­дах о ро­дах - ос­но­ва­те­лях по­се­ле­ний).

Об­щи­ну воз­глав­ля­ет вы­бор­ный вождь (ко­ва­на­гуа) и вы­бор­ный со­вет ста­рей­шин. В об­щи­не иг­ра­ют гла­вен­ст­вую­щую роль ме­ти­сы (йо­рис), что яв­ля­ет­ся основной при­чи­ной кон­флик­тов.

Рас­про­стра­не­на ве­ра в ду­хов при­ро­ды: Итом Акаи (От­ца-Солн­це), Акаи Оо­ла (На­ше­го От­ца, хо­зяи­на Ийя Ания - Ми­ра ле­са) - бо­га до­ж­дей, главного по­кро­ви­те­ля майо, и Ба­ве Амио Ола (Хо­зяй­ку Бо­ве Ания - Ми­ра океа­на).

Фольк­лор: ми­фы о тво­ре­нии, сказ­ки, пес­ни, ис­то­рические ле­ген­ды.

Со­хра­ня­ют до­ис­пан­скую иг­ру в кау­чу­ко­вый мяч.

Прак­ти­ку­ют­ся зна­хар­ст­во, кол­дов­ст­во, тол­ко­ва­ние сим­во­ли­ки зна­ков из Йо Ания (Ми­ра снов и гал­лю­ци­на­ций), при га­да­нии и про­ри­ца­нии при­ме­ня­ют­ся нар­ко­ти­ки.

По цер­ков­ным празд­ни­кам ра­зыг­ры­ва­ют дра­ма­тические пред­став­ле­ния под ак­ко­па­не­мент скри­пок, арф, во­дя­но­го ба­ра­ба­на и тре­що­ток, ис­пол­ня­ют тан­цы в мас­ках шу­тов-Ма­та­чи­нов, Фа­ри­се­ев (их пред­во­ди­тель Пи­лат вы­пол­ня­ет роль рас­по­ря­ди­те­ля празд­ни­ка, из­би­ра­ет­ся на 3 го­да), Пас­ко­ла и Оле­ня (оли­це­тво­ря­ет Хри­ста и про­го­ня­ет Пас­ко­ла - си­лы зла).

Язык и куль­ту­ра майо бы­ст­ро ут­ра­чи­ва­ют­ся.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)