МАНКО КАПАК II
МАНКО КАПАК II - правитель инков.
Сын Уайны Капака (1493-1525 годы) - Сапа Инки (Верховного Инки) государства Тауантинсуйу.
В 1534 году коронован испанским конкистадором Ф. Писарро, захватившим Куско.
Недовольный грабежами и жестокостью испанских завоевателей поднял в 1535 году против них восстание, в 1536 году осадил Куско (осада продолжалась 10 месяцев) и попытался захватить Лиму. Позднее был вынужден отступить в горные районы к северо-западу от Куско, где основал так называемое Новоинкское государство со столицей Вилькабамба. В 1538 году продолжил борьбу против испанцев и освободил большую часть бывшего государства Тауантинсуйу. Однако раздоры в среде инкских вождей не позволили Манко Капаку II развить успех. В 1539 году он потерпел поражение и укрылся в Вилькабамбе, где погиб от руки подосланного испанцами убийцы.
Борьбу против испанского господства до 1572 года возглавляли сыновья Манко Капака II - Сайри Тупак (умер в 1561 году), Тито Куси Юпанки и Тупак Амару.