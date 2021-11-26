МАНКО КАПАК II

МАНКО КАПАК II - пра­ви­тель ин­ков.

Сын Уай­ны Ка­па­ка (1493-1525 годы) - Са­па Ин­ки (Вер­хов­но­го Ин­ки) государства Тау­ан­тин­суйу.

В 1534 году ко­ро­но­ван испанским кон­ки­ста­до­ром Ф. Пи­сар­ро, за­хва­тив­шим Кус­ко.

Не­до­воль­ный гра­бе­жа­ми и жес­то­ко­стью испанских за­вое­ва­те­лей под­нял в 1535 году про­тив них вос­ста­ние, в 1536 году оса­дил Кус­ко (оса­да про­дол­жа­лась 10 месяцев) и по­пы­тал­ся за­хва­тить Ли­му. Позд­нее был вы­ну­ж­ден от­сту­пить в гор­ные рай­оны к се­ве­ро-за­па­ду от Кус­ко, где ос­но­вал так называемое Но­во­инк­ское государство со сто­ли­цей Виль­ка­бам­ба. В 1538 году про­дол­жил борь­бу про­тив ис­пан­цев и ос­во­бо­дил боль­шую часть бывшего государства Тау­ан­тин­суйу. Од­на­ко раз­до­ры в сре­де инк­ских во­ж­дей не по­зво­ли­ли Манко Капаку II раз­вить ус­пех. В 1539 году он по­тер­пел по­ра­же­ние и ук­рыл­ся в Виль­ка­бам­бе, где по­гиб от ру­ки по­дос­лан­но­го ис­пан­ца­ми убий­цы.

Борь­бу про­тив испанского гос­под­ства до 1572 года воз­глав­ля­ли сы­но­вья Манко Капака II - Сай­ри Ту­пак (умер в 1561 году), Ти­то Ку­си Юпан­ки и Ту­пак Ама­ру.