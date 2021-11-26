ЛЕГАСПИ МИГЕЛЬ ЛОПЕС ДЕ

ЛЕГАСПИ МИГЕЛЬ ЛОПЕС ДЕ - испанский мореплаватель, губернатор и генерал-капитан Филиппин.

Вы­хо­дец из дво­рян­ской се­мьи, в мо­ло­до­сти, ви­ди­мо, обу­чал­ся мо­ре­пла­ва­нию, за­тем уе­хал в Но­вый Свет, раз­бо­га­тел, за­ни­мал му­ни­ци­паль­ные долж­но­сти в Ме­хи­ко. По­жа­ло­ван ти­ту­лом аде­лан­та­до и на­зна­чен ру­ко­во­ди­те­лем фло­ти­лии, от­плыв­шей 21 ноября 1564 года из Мек­си­ки с це­лью ко­ло­ни­за­ции Фи­лип­пин (фак­ти­че­ски фло­ти­лию вёл А. де Ур­да­не­та). По­се­тив Мар­шал­ло­вы и Ма­ри­ан­ские ост­ро­ва, Легаспи в феврале 1565 года дос­тиг острова Са­мар, в ап­ре­ле - острова Се­бу, где ос­но­вал пер­вые испанские по­се­ле­ния на Фи­лип­пи­нах. В хо­де экс­пе­ди­ции Легаспи в 1565 году впер­вые про­ло­жен путь из Азии в Аме­ри­ку.

К 1572 году ис­пан­цы под руководством Легаспи об­сле­до­ва­ли при­бреж­ные рай­оны круп­ней­ших ост­ро­вов в северной и центральной час­ти Фи­лип­пин­ско­го ар­хи­пе­ла­га и за­кре­пи­лись на них. Из­бе­гал во­енных столк­но­ве­ний с на­се­ле­ни­ем ост­ро­вов, пы­тал­ся ут­вер­дить испанское гос­под­ство пу­тём за­клю­че­ния до­го­во­ров о друж­бе с ме­ст­ны­ми пра­ви­те­ля­ми. Ос­но­вал несколько ка­то­лических мис­сий, об­ра­тив­ших в хри­сти­ан­ст­во зна­чительную часть фи­лип­пин­ских пле­мён.

Легаспи спо­соб­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции тор­гов­ли с со­сед­ни­ми стра­на­ми, осо­бен­но с Ки­та­ем. До­не­се­ния Легаспи Фи­лип­пу II - цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии Фи­лип­пин.