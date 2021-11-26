ЛАНДА КАЛЬДЕРОН ДИЕГО ДЕ
ЛАНДА КАЛЬДЕРОН ДИЕГО ДЕ - испанский религигиозный деятель, хронист, этнограф.
В 1541 году вступил в монашеский орден францисканцев, в 1549 году направлен миссионером на полуостров Юкатан. В 1561 году стал главой францисканцев церковной провинции Юкатана и Гватемалы. В 1562 году учредил на Юкатане инквизицию для борьбы с вероотступничеством крещёных индейцев майя, организовал аутодафе и сожжение иероглифических рукописей майя.
Деятельность Ланда вызвала недовольство испанских церковных властей, которые сочли, что Ланд превысил свои полномочия. В 1563 году вызван в Испанию для разбирательства; был оправдан. В 1573 году вернулся на Юкатан в сане епископа Мериды.
Главное сочинение Ланда - «Сообщение о делах в Юкатане» (1566 год, издано в 1864 году; русский перевод 1955 года) представляет ценный источник по истории майя доколумбовой эпохи, включает природно-географическое описание Юкатана, рассказ об открытии, завоевании и христианизации полуострова испанцами, а также об общественном и семейном укладе, хозяйстве, культуре, религии, календаре, системе летосчисления майя. Приведённый Ландом список иероглифов майя (т. н. алфавит Ланды) дал Ю. В. Кнорозову ключ к дешифровке майя письма.
Сочинения:
Relación de las cosas de Yucatán / Ed. de M. Rivera. Madrid, 1992.