КУАУТЕМОК

Куаутемок (науатль Cuāuhtémōc — Нисходящий Орел) (между 1495 и 1502 — 1525) — последний верховный правитель государства ацтеков из династии Акамапичтли, племянник Монтесумы II.

Руководил вооруженной борьбой против испанских завоевателей. Пришел к власти в конце 1520 после кончины Куитлауака от оспы, завезенной испанцами. Незадолго до этого в ночь с 30 июня на 1 июля 1520 (ночь печали) отряд конкистадоров под командованием Эрнана Кортеса был вынужден покинуть столицу империи ацтеков город Теночтитлан. К. организовал оборону города, подвергшегося новому нападению отряда Кортеса и его индейских союзников. Несмотря на героическое сопротивление, через 90 дней обороны, 13 августа 1521 Теночтитлан, ослабленный эпидемией оспы, голодом и отсутствием питьевой воды, пал. К. был взят в плен. Поначалу Кортес, заинтересованный в поддержке и легитимности своей власти, оставил ацтекскому правителю жизнь. К. даже принимал участие в строительстве нового города Мехико. Однако вскоре К. подвергся пыткам испанцев, стремившихся получить бесследно исчезнувшее золото Монтесумы. Позже К. был прощен и занял положение, свойственное представителю знатного индейского рода. В 1524 он принял участие в походе Кортеса в Гондурас. Вскоре был обвинен в предательстве и приговорен к повешению.

К. стал символом борьбы мексиканского народа за независимость. В его честь назван город в штате Чиуауа, а также футбольный стадион в Пуэбле. Во многих городах Мексики установлены памятники К., в том числе в Мехико, Веракрусе, Тласкале, Морелии, Сьюдад Хуарес.

Лит.: История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70-е годы XIX века. М., 1991; González Obregón L. Cuauhtémoc. México, 1953; Díaz del Castillo B. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España— Colección Austral, Espasa-Calpe, 3ª ed. Madrid, 1975; López de Gómara F. Historia de la conquista de México, cap. CXLVI Como dieron tormento a Cuahutimoc para saber del Tesoro / Еd. Porrúa Madariaga, Salvador de Hernán Cortés// Grandes biografías. Madrid, 1995; Toscano S. Semblanza de Cuauhtémoc. México, 2013; Prescott William H. Historia de la Conquista de México // Papeles del tiempo, Antonio Machado Libros. Madrid, 2004.