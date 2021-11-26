КОЛОНИАЛИЗМ

КОЛОНИАЛИЗМ - под­чи­не­ние и экс­плуа­та­ция го­су­дар­ст­вом (груп­пой го­су­дарств) с по­мо­щью ме­то­дов во­еннного, по­ли­тического и эко­но­мического при­ну­ж­де­ния на­ро­дов, стран и тер­ри­то­рий, как пра­ви­ло, эко­но­ми­че­ски ме­нее раз­ви­тых и имею­щих ино­на­цио­наль­ное на­се­ле­ние.

Тер­мин «колониализм» ис­поль­зу­ет­ся для ха­рак­те­ри­сти­ки сис­те­мы гос­под­ства раз­ви­тых стран Ев­ро­пы (с конца XV века) и США (с XIX века) над об­шир­ны­ми об­лас­тя­ми Азии, Аф­ри­ки, Латинской Аме­ри­ки, Ав­ст­ра­лии и Океа­нии до начала 1960-х годов, а так­же Япо­нии (в 1-й половине XX века) над ря­дом рай­онов Восточной Азии и Океа­нии.

Скла­ды­ва­ние сис­те­мы колониализма на­ча­лось в эпо­ху Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий. В XV-XX веках су­ще­ст­во­ва­ли ко­ло­ни­аль­ные им­пе­рии: Бри­тан­ская им­пе­рия, Гер­ман­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия, Ис­пан­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия, Ни­дерланд­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия, Пор­ту­галь­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия, Фран­цуз­ская ко­ло­ни­аль­ная им­пе­рия. Об­шир­ны­ми ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­де­ния­ми рас­по­ла­га­ли Бель­гия, Да­ния, Ита­лия, США, Шве­ция, Япо­ния и др. Для сис­те­мы колониализма XV-XIX веков ха­рак­тер­ны: стрем­ле­ние к ус­та­нов­ле­нию мо­но­по­лии в тор­гов­ле с по­ко­рён­ны­ми тер­ри­то­рия­ми, за­хва­ты и раз­граб­ле­ние це­лых стран, не­ред­ко со­про­во­ж­дав­шие­ся унич­то­же­ни­ем зна­чительной час­ти их на­се­ле­ния, ис­поль­зо­ва­ние жё­ст­ких форм экс­плуа­та­ции ко­рен­ных жи­те­лей ко­ло­ний и тру­да ра­бов. Ко­ло­ни­аль­ная по­ли­ти­ка в этот пе­ри­од про­во­ди­лась во мно­гих слу­ча­ях спе­ци­аль­но соз­дан­ны­ми круп­ны­ми при­ви­ле­ги­ро­ван­ны­ми ком­па­ния­ми (смотри, например, Ост-Инд­ские ком­па­нии ).

Со 2-й половины XIX века боль­шую роль ста­ла иг­рать экс­плуа­та­ция ко­ло­ний по­сред­ст­вом не­эк­ви­ва­лент­но­го тор­го­во­го об­ме­на. Ко­ло­нии бы­ли пре­вра­ще­ны в аг­рар­но-сырь­е­вые при­дат­ки мет­ро­по­лий с мо­но­куль­тур­ным на­прав­ле­ни­ем раз­ви­тия сельского хозяйства и в рын­ки сбы­та промышленной про­дук­ции. В конце XIX века за­ви­си­мые тер­ри­то­рии и ко­ло­нии пе­ре­шли под не­по­средственное государственное управ­ле­ние мет­ро­по­лий. К 1914 году на ко­ло­нии и за­ви­си­мые стра­ны при­хо­ди­лось около 66,8% тер­ри­то­рии и 60% на­се­ле­ния зем­но­го ша­ра. Национально-ос­во­бо­дительное дви­же­ние в ко­ло­ни­ях жес­то­ко по­дав­ля­лось мет­ро­по­лия­ми. Борь­ба ме­ж­ду ве­ду­щи­ми дер­жа­ва­ми за пе­ре­дел ко­ло­ний име­ла не­ма­ло­важ­ное зна­че­ние для на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны.

В но­вей­шей за­ру­беж­ной и отечественной ис­то­рио­гра­фии да­ёт­ся бо­лее слож­ная, по срав­не­нию с преж­ни­ми пред­став­ле­ния­ми, ха­рак­те­ри­сти­ка колониализма как ис­то­рического яв­ле­ния. Сто­рон­ни­ки кон­цеп­ции мо­дер­ни­за­ции при­хо­дят к вы­во­ду о том, что, хо­тя при про­ве­де­нии в сво­их ко­ло­ни­ях пре­об­ра­зо­ва­ний ко­ло­ни­аль­ные дер­жа­вы ис­хо­ди­ли из собственных по­ли­тических и эко­но­мических ин­те­ре­сов, эти пре­об­ра­зо­ва­ния в то же вре­мя объ­ек­тив­но спо­соб­ст­во­ва­ли рос­ту в ко­ло­ни­ях про­из­во­ди­тель­ных сил, из­ме­не­нию и ус­лож­не­нию струк­ту­ры ко­ло­ни­аль­но­го об­ще­ст­ва, что со­про­во­ж­да­лось по­яв­ле­ни­ем и ста­нов­ле­ни­ем пром. бур­жуа­зии, ра­бо­че­го клас­са и ин­тел­ли­ген­ции. В со­ци­аль­но-эко­но­мическом от­но­ше­нии ко­ло­нии раз­ви­ва­лись да­же бы­ст­рее так называемых за­ви­си­мых стран, поль­зо­вав­ших­ся фор­маль­ным су­ве­ре­ни­те­том. Боль­ше вни­ма­ния уде­ля­ет­ся про­бле­ме куль­тур­ных взаи­мо­влия­ний За­па­да и Вос­то­ка.

В современной ис­то­рио­гра­фии колониализм пред­став­лен как сис­те­ма, про­шед­шая в сво­ём раз­ви­тии сле­дую­щие пе­рио­ды: 1) от Ве­ли­ких гео­гра­фических от­кры­тий до эпо­хи кри­зи­са «ста­ро­го по­ряд­ка» в Ев­ро­пе, ко­гда колониализм про­яв­лял­ся в двух ва­ри­ан­тах: за­хват вне­ев­ро­пей­ских тер­ри­то­рий и их раз­граб­ле­ние (испанская и пор­тугальская кон­ки­ста в Аме­ри­ке); тор­го­вая экс­пан­сия, со­про­во­ж­дав­шая­ся ус­та­нов­ле­ни­ем не­рав­но­прав­ных от­но­ше­ний со стра­на­ми Вос­то­ка (голландские и английские фак­то­рии в Азии). Главная от­ли­чительная чер­та это­го эта­па - ввоз то­ва­ров из за­мор­ских зе­мель в Ев­ро­пу. 2) Эпо­ха промышленного ка­пи­та­лиз­ма в Ев­ро­пе и Северной Аме­ри­ке (конец XVIII - 2-я половина XIX веков), ха­рак­те­ри­зо­вав­шая­ся рас­ту­щим вы­во­зом то­ва­ров из Ев­ро­пы и зна­чительными тер­ри­то­ри­аль­ны­ми при­об­ре­те­ния­ми. 3) Эпо­ха им­пе­риа­ли­стической экс­плуа­та­ции ко­ло­ний (с по­след­ней тре­ти XIX века), ко­гда кри­стал­ли­зу­ет­ся сис­те­ма то­ва­ро­об­ме­на, вы­год­ная для мет­ро­по­лий, но в то же вре­мя уве­ли­чи­ва­ет­ся вы­воз ка­пи­та­ла из мет­ро­по­лий в ко­ло­нии, ко­то­рый имел мас­штаб­ные по­след­ст­вия для эко­но­мического и по­ли­тического по­ло­же­ния стран Вос­то­ка и За­па­да: например, Ве­ли­ко­бри­та­ния, пе­ре­ка­чи­вая ка­пи­та­лы в ко­ло­нии с вы­го­дой для ча­ст­но­го биз­не­са, на­ча­ла от­ста­вать в тем­пах об­нов­ле­ния по­сто­ян­но­го ка­пи­та­ла в мет­ро­по­лии и эко­но­мического рос­та в це­лом; по­ли­тические це­ли ко­ло­ни­аль­ной сис­те­мы ста­ли пре­ва­ли­ро­вать над эко­но­ми­че­ски­ми, и ко­ло­нии на­ча­ли при­но­сить убыт­ки. В то же вре­мя в Ин­дии и других ко­ло­ни­ях на­чал­ся промышленный пе­ре­во­рот, соз­да­ва­лись пред­по­сыл­ки для ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, фор­ми­ро­ва­лась со­ци­аль­ная и ин­тел­лек­ту­аль­ная ба­за для раз­ви­тия ор­га­ни­зо­ван­но­го национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния.

В пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны и осо­бен­но во 2-й половине 1940-х - начала 1960-х годов в ре­зуль­та­те борь­бы на­ро­дов ко­ло­ний и за­ви­си­мых стран про­изо­шёл рас­пад сис­те­мы колониализма. Поч­ти все бывшие ко­ло­нии по­лу­чи­ли не­за­ви­си­мость. Под вла­стью США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Ни­дер­лан­дов и ря­да других стран ос­та­лись отдельные не­боль­шие (главным образом ост­ров­ные) тер­ри­то­рии. На­се­ле­ние этих тер­ри­то­рий по­лу­чи­ло пра­ва, ана­ло­гич­ные или близ­кие к пра­вам жи­те­лей мет­ро­по­лий, поль­зу­ет­ся ши­ро­ким ме­ст­ным са­мо­управ­ле­ни­ем, по­лу­ча­ет фи­нан­со­во-эко­но­мическую под­держ­ку от стран-мет­ро­по­лий, в си­лу че­го мож­но го­во­рить об ис­чез­но­ве­нии колониализме в его клас­сическом ви­де. Од­на­ко об­ре­те­ние не­за­ви­си­мо­сти, по­зво­лив­шее бывшим ко­ло­ни­ям стать субъ­ек­та­ми сис­те­мы ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, не га­ран­ти­ро­ва­ло их пол­ной са­мо­стоя­тель­но­сти. Со­хра­не­ние тес­ных хо­зяйственных, по­ли­тических и куль­тур­ных свя­зей с бывшей мет­ро­по­ли­ей, не­ред­кие слу­чаи во­енно-по­ли­тического вме­ша­тель­ст­ва дер­жав во внутренние кон­флик­ты в их бывших ко­ло­ни­ях ква­ли­фи­ци­ру­ют­ся как нео­ко­ло­ниа­лизм.

Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН в ре­зо­лю­ции № 1514, при­ня­той 14 декабря 1960 года, объ­я­ви­ла колониализм ме­ж­ду­народным пре­сту­п­ле­ни­ем, на­прав­лен­ным про­тив че­ло­ве­че­ст­ва. В ней, в ча­ст­но­сти, го­во­рит­ся: «Под­чи­не­ние на­ро­дов ино­стран­но­му игу и их экс­плуа­та­ция яв­ля­ют­ся от­ри­ца­ни­ем ос­нов­ных прав че­ло­ве­ка, про­ти­во­ре­чат Ус­та­ву Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций». Та­кая оцен­ка колониализма бы­ла под­твер­жде­на ре­зо­лю­ци­ей № 2621 Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН от 12 октября 1970 года.

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