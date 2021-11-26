КЕЧУА

КЕЧУА - индейский народ на западе Южной Америки.

Численность около 10 миллионов человек (2008 год, оценка), в том числе в Перу 5,2 млн. человек, на западе и юго-западе Боливии 2,6 миллиона человек, в центральной и восточной части Эквадора 499,3 тысяч человек (2001 год, перепись; по оценкам - 1,5-2,2 миллиона человек), на юго-западе Колумбии (инга) 38,6 тысяч человек, на севере Аргентины 1,5 миллиона человек, на севере Чили 8,4 тысяч человек.

В составе кечуа выделяются разные по происхождению и выраженности общекечуанского самосознания группы: инга (Колумбия); каранки, каньяри, каямпи, киту-кара, натавила, отавало, пансалию, пастаса, пуруха, саласака, саракуру, сараяку, уаранка, чибулео (Эквадор); амантани, кана, канчи, керо, льякуаш (ламиста), напуруна, такиле, уанка, чанка (Перу); колья, кальявая (Боливия). Говорят на кечуанских языках, распространён также испанский язык. В основном ка­то­ли­ки , часть со­хра­ня­ет тра­диционные ве­ро­ва­ния.

Кечуа - основатели государства инков. В колониальный период неоднократно возглавляли антииспанские восстания (крупнейшее - Тупака Амару восстание 1780-1783 годов). Традиционная культура типична для индейцев Центральных Анд. Основное занятие - орошаемое террасное земледелие (клубнеплоды - картофель, ока, ульюка; зерновые - киноа, каньяуа, в долинах - кукуруза, позднее - ячмень, пшеница). Из картофеля готовят сухой концентрат (чунью). Основное сельскохозяйственное орудие в горах - узкий заступ с перекладиной для ноги (чакитаклья), в долинах - плуг в упряжке из быков. В горах разводили лам, альпака, морских свинок.

Развиты прядение (в горах - из шерсти, в долинах - из хлопка) и ткачество (ткут в основном мужчины), выделка фетра, плетение, резьба по дереву, изготовление расписных калебасов (особенно в Аякучо), лепной расписной (основные цвета - красный, оранжевый, белый) керамики, золотых и серебряных украшений. Поселения в долинах кучевые, в горах - разбросанные. Жилище из сырцового кирпича или каменное прямоугольное с двускатной крышей. Мужская одежда - штаны длиной до колен, короткая куртка, пончо, женская - несколько коротких юбок (до 8) с цветной каймой (нижние юбки длиннее верхних), рубаха, шаль (льиклью), скалываемая на груди серебряной брошью. Головной убор - фетровая шляпа с полями, у женщин - шапка с круглым плоским навершием, у мужчин - узорная вязаная шапочка с наушниками (чульо).

В основе традиционной общины (айлью) - группа родственных семей первопоселенцев (орихинарио). Община управляется выборным старейшиной (алькальд) и его 4-6 помощниками (варайок, от вара - жезл). Сохраняются система взаимопомощи (айньи), элементы инкской дуальной организации и параллельного счёта родства (мужчина наследует от своего отца, женщина - от матери); соответственно существуют специальные термины для детей в зависимости от того, кто говорящий - отец или мать. Система терминов родства бифуркативного типа. Свойственники частично отождествляются с родственниками, категории свойства демонстрируют элементы генерационного скоса. Сиблинги делятся по относительному полу.

Среди календарных ритуалов важнейшие - летний праздник очистки оросительных каналов и карнавал, во время которого устраиваются танцы в масках, изображающих «диких людей», инсценировки «свадьбы животных», до середины XX века разыгрывались ритуальные сражения между членами разных айлью. Сохраняются почитание горных вершин, Матери-Земли (Пачамама), шаманизм, жертвоприношения (при строительстве дома, при полевых работах и т.п.). Во время ритуалов мужчины жуют листья коки.

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