КАН ДЬОГУ

Кан (порт. Cão, Cam), Дьогу (1450/1460, Вила Реал — 1486, неизвестно) — португальский мореплаватель и путешественник.

Происходит из незнатного рода, существовавшего во времена Жоана I , когда уже был известен некий Гонсалу Кан. Поступил на флот в возрасте 14 лет, стал капитаном в 1480. В 1481 король Португалии Жоан II поручил К. возглавить экспедицию вдоль западного берега Африки с целью поисков морского пути в Индию. Во время первого путешествия (1482—1483) К. исследовал африканский берег вплоть до устья р. Конго (р. Заир), которую назвал Могучей (Rio Poderoso). К. ввел использование падранов (каменных столбов с королевскими гербами, обозначавших португальское присутствие в новооткрытых землях) вместо ранее употреблявшихся деревянных крестов. Первый из них, посвященный св. Георгию и св. Антонию, установил в 1483 в устье р. Конго. Наладил первые контакты с королевством Конго. Предположив, что в глубине материка находится могущественное Пресвитера Иоанна государство , попытался удостовериться в этом, направив в глубь страны эмиссаров. К. исследовал африканский берег вплоть до Анголы и стал первым европейцем, проникшим столь далеко на юг. В Португалию К. вернулся весной 1484.

В июне 1485 К. отбыл во второе путешествие на двух кораблях, дошел до р. Конго, поставил падраны на мысе Монте-Негру и на мысе Кабу-да-Круж (совр. Намибия) (ныне в Германском историческом музее в Берлине). В 1486 он вернулся к устью р. Конго, где находился до августа 1487. Поднялся по р. Конго до района современного г. Матади, о чем свидетельствует надпись с его именем. Согласно одним источникам, К. умер во время этого путешествия, согласно другим — по возвращении на Золотой берег (Гвинея).

За заслуги перед короной К. был причислен к знати: по результатам первого плавания стал эшкудейру, а затем кавалейру дома инфанта Энрике Мореплавателя , наделен гербом с изображением двух падранов (хартия дарования от 14 апреля 1484). Открытия К. занимают значительное место в истории Великих географических открытий. На основании его открытий Педру Рейнел в 1485 создал первую подписанную навигационную карту.

Ист.: Voyage D’Eustache Delafosse sur la côte de Guinée, au Portugal & en Espagne (1479—1481). Paris, 1992.

Лит.: Peres D. Diogo Cão. Lisboa, 1957; Campos V. Viagens de Diogo Cão e de Bartolomeu Dias. Lisboa, 1966; Radulet C. M. As viagens de Diogo Cão: um problema ainda em aberto // Revista da Universidade de Coimbra. Vol. 34. Coimbra, 1988; Oliveira Marques A. de. Geschichte Portugals und des portugiesischen Weltreiches. Stuttgart, 2001.