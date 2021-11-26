ИСПАНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (исп. Imperio Español, Monarquia universal española «Всемирная испанская монархия»)

Совокупность территориальных владений Испании в Америке, Африке, Азии и Океании в XV- конце XX вв., одна из крупнейших империй в мировой истории, возникшая в результате Великих Географических открытий. К концу XVIII в. площадь И.К.И составляла 20 000 000 км², а общая численность населения — 60 млн. человек, примерно 6% от всего населения земного шара в 1790 г.

Предпосылкой для возникновения И.К.И. стало объединение королевств Кастилии и Арагона в результате династического брака между королевой Кастилии Изабеллой I и королем Арагона Фердинандом II в 1479 г.

Хотя оба королевства оставались независимыми в своих внутренних делах, они проводили общую внешнюю политику, направленную на уничтожение последнего мусульманского государства на территории Испании (Гранадского эмирата), захват новых владений в Северной Африке, распространение католичества и поиск новых торговых путей в богатые пряностями страны Дальнего Востока. Благодаря своему религиозному рвению Изабелла и Фердинанд получили от папы Сикста IV прозвище «католических королей».

В 1492 г. захват Гранады завершил Реконкисту на Иберийском полуострове. В том же году Х.Колумб при поддержке испанских монархов совершил первое плавание в поисках западного пути в Китай и Индию, открыв в результате Новый Свет для европейцев.

В 1493 г. папа Александр VI, уроженец г.Валенсии, входившего в состав королевства Арагон, издал буллу "Inter caetera" (лат. «Среди прочих»), в которой в благодарность за взятие Гранады и распространение католичества, даровал Изабелле и Фердинанду все земли к западу от воображаемой линии, проведенной в меридиональном направлении на расстоянии 370 лиг (около 1.979 км) от островов Зеленого мыса.

Все земли на восток от данной линии должны были принадлежать Португалии , ведущей морской державе того времени, уже имевшей колонии в Африке и на островах Зеленого мыса.

В 1494 г. в г. Тордесильяс Испания и Португалия заключили первый в мировой истории договор о разделе земного шара на две части в соответствие с буллой "Inter caetera".

Тем не менее, стороны не смогли договориться о том, какой именно меридиан является демаркационной линией между их владениями, что послужило поводом для территориальных конфликтов между ними в XVI-XVIII вв.

Формально Тордесильясский договор о разделе мира действовал до 1777 г., когда был аннулирован.

С окончательным объединением Кастилии и Арагона под властью внука "католических королей" Карла Габсбурга, основателя династии испанских Габсбургов внешняя политика Испании стала носить еще более экспансионистский характер.

После смерти деда Фердинанда Арагонского, исполнявшего обязанности регента королевства Кастилии при душевнобольной дочери Хуане Безумной, 9 февраля 1518 г.,Карл был провозглашен королем Кастилии под именем Карлоса I, а затем 29 мая того же года королем Арагона.

Будучи по мужской линии наследником Габсбургов Карл одновременно получил во владение Нидерланды, Бельгию и Австрию, родовые земли своего отца Филиппа Красивого эрцгерцога Бургундского и деда императора Священной римской империи Максимилиана I Габсбурга.

Карл также наследовал области на юге Италии, острова в западной части Средиземного моря (Сардинию, Корсику и Балеарские острова), города и крепости в Северной Африке.

В 1519 г. он был избран императором Священной Римской империи германской нации под именем Карла V , что превратило его в самого могущественного монарха Европы и вызвало озабоченность соседних государств, в особенности Франции.

Ведя постоянные войны с Францией, протестантскими княжествами Германии, итальянскими герцогствами и сеньориями, а также Оттоманской империей и ее вассалами в Северной Африке, Карл V и его приемники испытывали постоянную нужду в денежных средствах и были заинтересованы в обретении надежных источников золота и серебра для финансирования военных действий.

В течение первой половины XVI в. испанские конкистадоры завоевали Антильские острова, включая Гаити и Кубу, Центральную Америку, южную часть Северной Америки вплоть до полуострова Флорида, а также обширные земли на северо-востоке, северо-западе и западе Южной Америки . Государственные образования на территории Мексики, Центральной Америки, Южной Америки, созданные индейскими народами, были уничтожены.

Особенно богатую добычу испанской монархии принесло завоевание государства ацтеков в Мексике Эрнандо Кортéсом (1519-1521 гг.) и государства инков Тауантинсуйю, охватывавшего южную часть Эквадора, а также территорию Перу, Боливии и север Чили, Франсиско Писáрро (1533-1534 гг.).

В результате, экспедиций Э. Кортéса и Ф. Писáрро под властью Испании оказались густонаселенные и богатые природными ресурсами, в частности драгоценными металлами области региона Высоких цивилизаций доколумбовой Америки.

Месторождения серебра и золота, найденные на территории Мексики, Перу и Боливии стали одним из основных источников дохода для испанской монархии в XVI-XVIII вв. По подсчетам американского историка Эрла Гамильтона в период с 1503 по 1663 гг. из Мексики и Перу было вывезено 16 900 тонн серебра и 181 000 тонн золота.

В Азии в течение XVI-XVII вв. Испания присоединила к своим владениям Филиппинские острова, названные так в честь наследника и приемника Карла V короля Филиппа II; Тидор (Моллукские острова); север острова Формоза (Тайвань); и на недолгий срок установила протекторат над Камбоджей (1597-1599).

С присоединением к Испании Португалии в 1580 г. в состав И.К.И. вошли также все колонии этой страны в Азии: Макао (Юго-Восточный Китай), Гоа, Даман и Диу (Индия), Малака (Малайзия) и Маскат (совр. Оман). С восстановлением независимости Португалии в 1640 г. эти владения были потеряны.

В Африке в течение XV-XVI вв. Испания захватила Канарские острова (1478г.) и города Мелилью (1492 г.), Мазалуквир, Оран (1509 г.), Алжир (1510г), Беджаю (1510 г.), Триполи (1511 до 1551 г.), Тунис (1535г. до 1569 г).

В 1580-1640 гг. в состав И. К. И входили и португальские колонии: Танжер, Гвинея, Ангола, Мозамбик и острова Зеленого мыса. В 1668 г. Португалия уступила Испании город Сеуту на побережье Марокко.

В 1778 г. Португалия передала Испании территорию остров Фернандо По в Гвинейском заливе (современная республика Сан-Томе-и-Принсипе) и территорию Рио-Муни (современная Экваториальная Гвинея).

К началу XX в. в Африке Испании принадлежали территории: Испанская Гвинея, Испанская Сахара и Испанское Марокко. Испания покинула Марокко в 1956 году и предоставила независимость Экваториальной Гвинее в 1968. Когда в 1976 году Испания оставила Испанскую Сахару, эта колония сразу была аннексирована Марокко и Мавританией, а затем в 1980 году - полностью Марокко, хотя технически по решению ООН эта территория остаётся под контролем испанской администрации.

На сегодняшний день у Испании остались только Канарские острова и два анклава на североафриканском побережье - Сеута и Мелилья, административно являющиеся частями Испании.

В конце XVI-начале XVII веков Испания организовала ряд экспедиции на поиски нового материка Terra Incognita Australis (лат. Неизвестная Южная Земля). В ходе этих экспедиций были открыты ряд архипелагов и островов в южной части Тихого океана, в том числе острова Питкэрн, Маркизские острова, Тувалу, Вануату, Соломоновы острова и Новая Гвинея, которые были объявлены собственностью Испанской короны, но не были ею успешно колонизированы.

В состав И.К.И. вошли только Марианские и Каролинские о-ва. После поражения в войне с США в 1898-1899 г. Испания уступила южную часть Марианского архипелага, а его северную часть и Каролинские острова передала Германии.

Огромная протяженность И.К.И. и слабость коммуникаций между входившими в нее территориями порождала серьезные логистические, административные и финансовые проблемы.

В 1503 г. в городе Севилья была создана Севильская Торговая палата, ведавшая морскими коммуникациями, соединявшими Испанию с ее владениями в Западном полушарии и их снабжением всем необходимым. Эта служба также контролировала ввоз товаров и драгоценных металлов из Нового Света, в частности поступление в казну пятой части от всех ценностей, полагавшихся короне.

В 1511 г. был создан Совет Индий - главный орган управления колониями Испании на территории Америки и Азии, кроме того выполнявший функции высшего апелляционного суда для колоний.

В 1520-х гг. в связи с участившимися атаками французских и английских корсаров была организована система вооруженных флотилий (исп. Flota de Indias) для перевозки в метрополию драгоценных металлов и ценных товаров из Нового Света. Единственным портом, куда могли приставать корабли из Америки до 1717 г., была Севилья, а с 1717 - г. Кадис.

Постоянные перебои с доставкой драгоценных металлов из Америки, вызванные штормами в Атлантическом океане или нападениями пиратов , порождали периодические финансовые кризисы в метрополии. Кроме того, огромная задолженность испанских Габсбургов банкирским домам Европы и необходимость постоянно содержать большую армию стали причиной государственных банкротств в 1556, 1576, 1596 и 1607 гг.

Экономические и социальные проблемы, вызванные агрессивной внешней политикой, инфляцией и военными неудачами, привели к серьезному ослаблению И.К.И. в конце XVII и утрате ряда территорий в Карибском бассейне и Юго-Восточной Азии.

Положение усугубил династический кризис, вызванный бесплодием последнего короля из династии испанских Габсбургов Карлоса II, скончавшегося в 1700 г.. Его смерть послужила поводом для Войны за Испанское наследство, длившейся до 1713 г. В результате на испанском престоле воцарился внук французского короля Людовика XIV Филипп Анжуйский (Филипп V), основавший новую династию испанских Бурбонов.

Филипп V предпринял ряд реформ для централизации и укрепления И.К.И. В американских владениях Испании была упразднена энкомьенда и произведена внутренняя реорганизация вице-королевств и губернаторств.

В 1719 г. была осуществлена реформа Совета Индий, за которым были оставлены только его судебные функции. Местные законы и обычаи были отменены и вместо них на всей территории И.К.И введено кастильское право.

Также были проведены реформа таможен, реструктуризация армии, унификация флота и арсенала.

В 1701 г. иностранные суда получили разрешение заходить для заправки в порты И.К.Л.

Реформы Филиппа V были продолжены в царствование его сына Карлоса III (1759-1788 гг.), стремившегося превратить испанские колонии в Америке и Азии в надежный источник доходов для метрополии. С целью усиления политического и налогового контроля были созданы новые вице-королевства Новая Гранада со столицей в Боготе и Ла-Плата со столицей в Буэнос-Айресе, введена должность интенданта взамен традиционных должностей губернатора и алькальда, запрещена продажа должностей креолам (потомкам испанских колонистов), создана постоянная армия для защиты колоний от нападений Великобритании.

В 1778 г. был принят Регламент свободной торговли, разрешавший другим портам помимо Кадиса принимать суда из Америки. Одновременно Карлос III существенно увеличил налоги и учредил монополию на табак, алкоголь и порох.

К 1790 г. И.К.И достигла своих максимальных размеров, вернув часть утраченных территорий.

Тем не менее, растущее налоговое бремя и усиление надзора со стороны властей метрополии вызвало серьезное недовольство жителей колоний, вылившееся в движение за независимость.

Благоприятным фактором для отделения обретения Испанской Америки от метрополии стало вторжение в Испанию Наполеона Бонапарта в 1808 году, в результате которого колонии Испании оказались отрезанными от метрополии.

В 1810-1825 гг. в Южной и Центральной Америке были созданы новые независимые испано-американские республики.

Остатки испанской четырёхсотлетней империи, в том числе Куба, Пуэрто-Рико и Филиппины, находились под испанским контролем до конца XIX столетия, когда большая часть этих территорий была аннексирована США после испано-американской войны 1898-1899 гг.

Иллюстрация :

Карта. Испанская колониальная империя к 1790 г.

Автор статьи: А.В.Калюта